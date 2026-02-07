ETV Bharat / bharat

ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അമേരിക്കയുമായി 45 ലക്ഷം കോടിയുടെ വ്യാപാരം, നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖല ഭദ്രം; പുതിയ കരാറിനെ കുറിച്ച് കേന്ദ്ര വാണിജ്യ മന്ത്രി

ഇന്ത്യയിലെ ക്ഷീരമേഖലയ്‌ക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുകയും പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് കയറ്റുമതി അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Union Minister Piyush Goyal during the Budget Session of Parliament, in New Delhi, (PTI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 7, 2026 at 7:32 PM IST

3 Min Read
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യ-യുഎസ് വ്യാപാര കരാർ കർഷകർക്ക് അനുകൂലമാണെന്നും കയറ്റുമതി അവസരങ്ങൾക്ക് സാധ്യത ഒരുക്കുന്നുവെന്നും കേന്ദ്ര വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയൽ. ആഗോള വിപണിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം മെച്ചപ്പെടുമ്പോഴും സംരക്ഷകർക്ക് നൽകുന്ന പ്രാധാന്യത്തെയാണ് ഇത് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്താക്കി.

ഏകദേശം 30 ട്രില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ സമ്പദ്‌മേഖലയിലേയ്‌ക്ക് വാതിൽ തുറക്കുന്ന ഈ വ്യാപാര കരാർ കർഷകരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ പൂർണമായും സംരക്ഷിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൂടാതെ ഇന്ത്യയിലെ ക്ഷീരമേഖലയ്‌ക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുകയും പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് കയറ്റുമതി അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കുകയും ചെയ്യും.

വ്യാപാര കരാറിനെ സംബന്ധിച്ച സംയുക്ത പ്രസ്‌താവന പുറത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിച്ച ഗോയൽ, ഈ ദിവസം ഒരു ചരിത്ര നിമിഷമായി ഓർമ്മിക്കപ്പെടുമെന്നും 'സുവർണ്ണ അക്ഷരങ്ങളിൽ' എഴുതപ്പെടേണ്ട ഒന്നാണെന്നും പറഞ്ഞു.

"ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള കരാർ ഇന്ത്യൻ കർഷകരെയോ ചെറുകിട വ്യാപാരികളേയോ കൈത്തറി മേഖലയേയോ ഒരു തരത്തിലും ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് എനിക്ക് പൂർണ്ണ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പറയാൻ കഴിയും. പകരം, ഇത് നമ്മുടെ കഠിനാധ്വാനികളായ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു വലിയ വിപണി തുറക്കുന്നു" ഗോയൽ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ അന്തിമമാക്കിയ സംയുക്ത പ്രസ്‌താവനയ്ക്ക് നല്ല പ്രതികരണം ലഭിച്ചതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി, ഇന്ത്യൻ കയറ്റുമതിയുടെ താരിഫ് 50% ൽ നിന്ന് 18% ആയി കുറയ്ക്കാൻ അമേരിക്ക സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഗോയൽ വ്യക്തമാക്കി. വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പൂജ്യം തീരുവയാണെന്നും ഗോയൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

"രത്നങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ, വജ്രങ്ങൾ, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ തുടങ്ങിയ വസ്‌തുക്കൾക്ക് തീരുവ കുറവായിരിക്കും. സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ, ചായ, കാപ്പി, അനുബന്ധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, തേങ്ങ, വെളിച്ചെണ്ണ, പച്ചക്കറി, മെഴുക്, പഴങ്ങൾ, പരിപ്പ്, ബേക്കറി ഇനങ്ങൾ എന്നിവയ്‌ക്ക് പൂജ്യം തീരുവ ആയിരിക്കും" ഗോയൽ പറഞ്ഞു. ഇത് ഇന്ത്യൻ കർഷകർക്ക് നേരിട്ട് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.

വിമാന ഭാഗങ്ങൾ, രാസവസ്‌തുക്കൾ, പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി ഇനങ്ങൾക്ക് തീരുവ നീക്കം ചെയ്‌തതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ കർഷകരെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ജനിതകമാറ്റം വരുത്തിയ ഒരു ഉൽപ്പന്നവും ഇന്ത്യയിലേക്ക് അനുവദിക്കില്ലെന്നും ഗോയൽ വ്യക്തമാക്കി.

മാംസം, കോഴി, പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ, സോയാബീൻ, ചോളം, അരി, ഗോതമ്പ്, പഞ്ചസാര, തിന, വാഴപ്പഴം, സ്ട്രോബെറി, ചെറി, ഗ്രീൻ പീസ്, കടല, മൂങ്ങ, മൃഗത്തീറ്റ, തേൻ, നിലക്കടല, പുകയില എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയിൽ വേണ്ടത്ര ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പഴങ്ങൾക്ക് താരിഫ് ഇളവുകൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ദേശീയ താൽപ്പര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വിലയിരുത്തിയ ശേഷം ഇന്ത്യ ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കായി വിപണി തുറന്നിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഗോയൽ പറഞ്ഞു.

ലിമിറ്റഡ് ഡിഡിജിഎസ്

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിൻ്റെ ആവശ്യ പ്രകാരം, ഡിസ്റ്റിലേഴ്‌സ് ഡ്രൈഡ് ഗ്രെയിൻസ് വിത്ത് സോളിബിൾസ് (ഡിഡിജിഎസ്) യുഎസിൽ നിന്ന് പരിമിതമായ അളവിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുമെന്നും പീയുഷ് ഗോയൽ വ്യക്തമാക്കി. "ആഭ്യന്തരമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതും എന്നാൽ മതിയായ അളവിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാത്തതുമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യ വിപണി തുറന്നിട്ടുണ്ട്," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മരുന്നുകളും സാങ്കേതിക വസ്‌തുക്കളും

ഇന്ത്യൻ വ്യാപാരികളേയും ഉൽപ്പാദകരേയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാതിരിക്കാനും ആരോഗ്യകരമായ മത്സരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടാനുമായി കുറഞ്ഞ ഇറക്കുമതി വിലയോടെ, തെരഞ്ഞെടുത്ത വൈനുകൾക്കായി വിപണി തുറന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഗോയൽ പറഞ്ഞു. ഗുരുതര രോഗങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നുകൾക്കും മറ്റ് ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും വില കുറച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു, ഇതിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സംബന്ധിയായ ഉപകരണങ്ങൾക്കും വില കുറച്ചിട്ടുണ്ട്.

26 ബില്യൺ ഡോളർ വിലമതിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഇന്ത്യ ഇറക്കുമതിക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുള്ളൂ. ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പരിമിതമായ കാലയളവിലേക്ക് മാത്രമാണ് ഇറക്കുമതി ചെയ്‌തതെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. റഷ്യൻ എണ്ണ ഇറക്കുമതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം (എംഇഎ) മറുപടി നൽകുമെന്ന് ഗോയൽ വ്യക്തമാക്കി.

പരുത്തിക്കും സമാനമായ ഒരു ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരത്തിൽ 45 ലക്ഷം കോടി രൂപ കൈവരിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് പറഞ്ഞ ഗോയൽ, ഇറക്കുമതിയുടെ ഘടന പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യയിലെ ഇറക്കുമതിക്കാരെയും യുഎസിലെ വിതരണക്കാരെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ ചിലത് അമേരിക്കയുടെ കൈവശമാണെങ്കിലും, ഉയർന്ന ചെലവ് പല അമേരിക്കൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും വില ആഗോള വിപണികളിൽ കുറയാൻ കാരണമാകുന്നുവെന്നും ഗോയൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഇന്ത്യ ഇന്ന് സ്വയംപര്യാപ്‌തവും ആത്മവിശ്വാസമുള്ളതുമായ ഒരു രാഷ്ട്രമാണെന്നും അമേരിക്കയുമായുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനും പുതിയ മേഖലകളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പരസ്‌പര നേട്ടങ്ങൾ എങ്ങനെ നേടാനാകുമെന്ന് ഇരു രാജ്യങ്ങളും അവലോകനം ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

