കാമുകനൊപ്പം കാറില്‍ സംസാരിച്ചിരുന്ന കോളജ് വിദ്യാർഥിനി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായി; ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം തമിഴ്‌നാട്ടില്‍

കോയമ്പത്തൂരിലെ ബൃന്ദാവൻ നഗറിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ ഇരയായ പെൺകുട്ടിയ്‌ക്ക് 19 വയസ് മാത്രം പ്രായമുള്ള കോളജ് വിദ്യാർഥിയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തി

Representative image (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 3, 2025 at 6:15 PM IST

2 Min Read
കോയമ്പത്തൂർ: തമിഴ്‌നാട്ടിൽ കോളജ് വിദ്യാർഥിനി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായി. കോയമ്പത്തൂരിലെ ബൃന്ദാവൻ നഗറിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം. നിർത്തിയിട്ട കാറിൽ കാമുകനുമായി സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കുറ്റകൃത്യം നടന്നത്. കോയമ്പത്തൂരിലെ ചിത്ര പ്രദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വിമാത്താവളത്തിന് തൊട്ടു പിന്നിലാണ് ബൃന്ദാവൻ നഗർ. ഈ തിരക്കേറിയ റോഡില്‍ വച്ചാണ് കൂട്ടബലാത്സംഗം ഉണ്ടായത്.

വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ പിൻഭാഗം കുറ്റിക്കാടുകൾ നിറഞ്ഞതാണെന്നും സാധാരണയായി ഇവിടെ പലരും മദ്യപിക്കാനും മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാനും എത്താറുണ്ടെന്നും പ്രദേശവാസികള്‍ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി 11 മണിയോടെ, ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട കാറിൽ യുവതിയും കാമുകനും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് അക്രമികൾ വന്നത്. ബൈക്കിൽ എത്തിയ അക്രമികൾ യുവതിയെയും കാമുകനെയും ചോദ്യം ചെയ്‌തിരുന്നു. തർക്കം പിന്നീട് കയ്യാങ്കളിയിലെത്തി.

Car glass fragments scattered at the scene of the incident (ETV Bharat Tamil Nadu)

വഴക്കിനിടെ അക്രമികൾ വെട്ടുകത്തി പുറത്തെടുത്ത് യുവാവിനെ ആക്രമിച്ചു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ യുവാവ് സംഭവസ്ഥലത്ത്‌ വച്ച് തന്നെ ബോധരഹിതനായി. തുടർന്ന് യുവതിയെ ബലമായി വലിച്ചിഴച്ച് അക്രമികൾ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്‌തു. അക്രമത്തിന് ശേഷം സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് അക്രമികൾ മൂന്ന് പേരും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു.

പിന്നീട് ബോധം വീണ്ടെടുത്ത കാമുകൻ മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ പൊലീസിനെ വിളിച്ച് വിവരം അറിയിച്ചു. വിവരം ലഭിച്ചയുടൻ പീലമേട് പൊലീസ് സ്ഥലത്ത് എത്തി യുവാവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കോയമ്പത്തൂർ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇരുട്ടിൽ അർധനഗ്നയായി കിടന്നിരുന്ന യുവതിയേയും രക്ഷപ്പെടുത്തി സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയ്ക്കായി പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ ഇരയായ പെൺകുട്ടി 19 വയസ് മാത്രം പ്രായമുള്ള കോളജ് വിദ്യാർഥിയാണെന്നും യുവാവ് ഒണ്ടിപുതൂരിൽ മെക്കാനിക്കായി ജോലി ചെയ്യുകയാണെന്നും കണ്ടെത്തി. പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് കാമുകൻ വിവരം പൊലീസിൽ അറിയിച്ചത്. പുലർച്ചെ നാല് മണിയോടെ പൊലീസ് എത്തി അവരെ രക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. വിദ്യാർഥിനിയേയും കാമുകനേയും കുറിച്ച് പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണ്.

Name board (ETV Bharat Tamil Nadu)

യഥാര്‍ഥത്തില്‍ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? അക്രമികൾ 3 പേർ ആരൊക്കയായിരുന്നു? തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആളുകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ 7 പ്രത്യേക സംഘങ്ങളെ രൂപീകരിച്ചു. വിദ്യാർഥിനിയും കാമുകനും സഞ്ചരിച്ച കാറിൽ ഫോറൻസിക് പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്. പ്രദേശത്ത് സിസിടിവി ഇല്ലാത്തതിനാൽ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആളുകളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു.

