ഡാന്സിനെ ചൊല്ലി തര്ക്കം; ഫ്രഷേഴ്സ് ഡേയില് വിദ്യാര്ഥിക്ക് ക്രൂര മര്ദനം: മരണം
മഹാരാഷ്ട്രയില് വിദ്യാര്ഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ഫ്രഷേഴ്സ് ഡേ പാര്ട്ടിക്കിടെ മര്ദനമേറ്റ് ചികിത്സയിലിരിക്കേയാണ് മരണം. കൊല്ലപ്പെട്ടത് ലാത്തൂര് സ്വദേശി സൂരജ് ഷിന്ഡെ.
Published : October 23, 2025 at 11:11 AM IST
മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കോളജില് ഫ്രഷേഴ്സ് ഡേ സെലിബ്രേഷനിടെ സഹപാഠികളുടെ കൊടുംക്രൂരതയ്ക്ക് ഇരയായ വിദ്യാര്ഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ലാത്തൂര് സ്വദേശിയായ സൂരജ് ഷിൻഡെയാണ് മരിച്ചത്. ഒക്ടോബര് 8നായിരുന്നു സംഭവം.
സെലിബ്രേഷന് സംഘര്ഷമായതിങ്ങനെ: കോളജിലെ ആഘോഷങ്ങള്ക്കിടെ വിദ്യാര്ഥികള് ഡാന്സ് ചെയ്തു. ഇതിനിടെ സൂരജുമായി സഹപാഠികള് ചെറിയൊരു വാക്കുതര്ക്കമുണ്ടായി. ഡാന്സ് ചെയ്തതിനെ ചൊല്ലിയാണ് തര്ക്കമുണ്ടായത്. ഇത് പിന്നീട് സംഘര്ഷമായി.
ഇതോടെ പ്രകോപിതരായ സഹപാഠികള് സൂരജ് ഷിന്ഡെയെ ക്രൂരമായി മര്ദിച്ചു. വടി കൊണ്ട് അടിച്ച് പരിക്കേല്പ്പിച്ചു. മര്ദനത്തില് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ ഷിന്ഡെയെ ലാത്തൂരിലെ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ചികിത്സയില് തുടരവേ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി വഷളായ ഷിന്ഡെ മരിച്ചു.
ആറ് പേര്ക്ക് വിലങ്ങ് വീണു: ക്രൂരമര്ദനത്തിന് ഇരയായി വിദ്യാര്ഥി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തില് ആറ് പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അന്വേഷണത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തില് 4 പേരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. തുടര്ന്ന് രണ്ട് പേരുടെ അറസ്റ്റ് കൂടി രേഖപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.
ഇവര്ക്കെതിരെ കൊലപാതകം, സ്വമേധയാ പരിക്കേൽപ്പിക്കൽ, അപകടകരമായ ആയുധങ്ങള് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിക്കേല്പ്പിക്കല്, സമാധാനം തകർക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള മനഃപൂർവമായ ആക്രമണം എന്നീ വകുപ്പുകള് ചുമത്തിയതായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞു. സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ സുരേഷ് പോഗുൽവാറാണ് കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. കേസില് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
രണ്ട് വയസുകാരനെ നിലത്തെറിഞ്ഞ് കൊന്നു: അടുത്തിടെയായി കൊലപാതക കേസുകളുടെ എണ്ണം വര്ധിച്ച് വരികയാണ്. ഏതാനും ദിവസം മുമ്പ് ഛത്തീസ്ഗഡില് പിതാവ് നിലത്തേക്ക് എറിഞ്ഞ കുഞ്ഞ് മരിച്ചു. മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന പിതാവാണ് കുഞ്ഞിനെ നിലത്തേക്കെറിഞ്ഞത്. സംഭവത്തില് പിതാവായ സുര്ഗുജ സ്വദേശി ജുഗല്ലാല് സിങ്ങിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇയാള് ഭാര്യയുമായി സ്ഥിരമായി വഴക്കിട്ടിരുന്നു. ഇതില് പൊറുതിമുട്ടിയ ഭാര്യ കുഞ്ഞുമായി സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോയി. അവിടെ തുടരവേ മദ്യപിച്ചെത്തിയ ജുഗല്ലാല് ഭാര്യയില് നിന്നും കുഞ്ഞിനെ ബലമായി പിടിച്ച് വാങ്ങുകയും സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്തു.
ഇയാളുടെ വീട്ടില് പിതാവ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ഇയാളുടെ സഹോദരി ഭക്ഷണം നല്കാനായി കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് പോയി. അതേസമയം മദ്യപിച്ചെത്തിയ ഇയാള് കുഞ്ഞിനെ അന്വേഷിച്ച് സഹോദരിയുടെ വീട്ടിലെത്തി. കളിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് നിലത്തേക്ക് ശക്തമായി എറിഞ്ഞു.
നിലത്ത് തലയടിച്ച് വീണ കുഞ്ഞ് അബോധാവസ്ഥയിലായി. ഇതോടെ ഇയാള് കുഞ്ഞിനെ നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടി. സംഭവം നേരില് കണ്ട സഹോദരിയുടെ നിലവിളി കേട്ട് നാട്ടുകാര് ഓടിയെത്തി കുഞ്ഞിനെ ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചുവെങ്കിലും ജീവന് രക്ഷിക്കാനായില്ല.
Also Read: കുന്നംകുളം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ മര്ദനം; കേസെടുത്ത് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്, മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കകം റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കണം