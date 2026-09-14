തെളിവെടുപ്പിനിടെ വനിത ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് വെട്ടേറ്റു; പോക്സോ കേസ് പ്രതിയെ വെടിവച്ചു വീഴ്ത്തി പൊലീസ്
സെപ്റ്റംബർ 12നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. പതിനാലുകാരിയായ പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ ഇരുപത്തിയെട്ടുകാരനായ തവസി, കൂട്ടാളി ഇരുപത്തിനാലുകാരനായ സന്തോഷ് എന്നിവരെ ഞായറാഴ്ചയാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്
Published : September 14, 2026 at 12:20 PM IST
കോയമ്പത്തൂർ: പതിനാലുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച കേസിലെ പ്രതിയെ തെളിവെടുപ്പിനിടെ പൊലീസ് വെടിവച്ചു വീഴ്ത്തി. രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ വനിത ഇൻസ്പെക്ടറെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചതോടെയാണ് പ്രതിക്ക് നേരെ പൊലീസ് വെടിയുതിർത്തത്. കോയമ്പത്തൂരിലാണ് നാടകീയമായ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്.
പോക്സോ കേസിൽ അറസ്റ്റ്
സെപ്റ്റംബർ 12നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. പതിനാലുകാരിയായ പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ ഇരുപത്തിയെട്ടുകാരനായ തവസി, കൂട്ടാളി ഇരുപത്തിനാലുകാരനായ സന്തോഷ് എന്നിവരെ ഞായറാഴ്ചയാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ദിവസവേതന തൊഴിലാളിയാണ് മുഖ്യപ്രതിയായ തവസി. കോയമ്പത്തൂർ സൗത്ത് വനിത പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ലഭിച്ച പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ ഊർജിതമായ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതികൾ വലയിലായത്.
പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും മറ്റ് ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളും പരിശോധിച്ചാണ് പൊലീസ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. കുട്ടികൾക്കെതിരായ അതിക്രമം ആയതിനാൽ പ്രതികൾക്കെതിരെ പോക്സോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. സമൂഹത്തിൽ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയ സംഭവമായതിനാൽ പൊലീസ് വളരെ വേഗത്തിലാണ് അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി പ്രതികളെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നത്.
VIDEO | Coimbatore: Three accused in gang rape case shot in the legs during police action earlier today; arrested and shifted to government hospital.— Press Trust of India (@PTI_News) November 4, 2025
Coimbatore City Police Commissioner Saravana Sundar says, “Regarding the sexual assault case that took place near Coimbatore… pic.twitter.com/xr5m25veLh
തെളിവെടുപ്പിനിടെ ആക്രമണം
ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ, പെൺകുട്ടിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിച്ച വാക്കത്തി പ്രാദേശിക ശ്മശാനത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രധാന പ്രതിയായ തവസി പൊലീസിനോട് സമ്മതിച്ചു. തുടർന്ന് ആയുധം കണ്ടെടുക്കുന്നതിനായി ഇൻസ്പെക്ടർ ഐ. സ്വർണവല്ലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘം പ്രതിയുമായി ശ്മശാനത്തിൽ തെളിവെടുപ്പിന് എത്തി. എന്നാൽ തെളിവെടുപ്പിനിടെ തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായ സംഭവങ്ങളാണ് അരങ്ങേറിയത്.
ഒളിപ്പിച്ചുവച്ച വാക്കത്തി എടുത്ത പ്രതി, പെട്ടെന്ന് ഇൻസ്പെക്ടർ സ്വർണവല്ലിയെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ തോളിന് വെട്ടേറ്റു. ഇതിനുശേഷം പ്രതി അവിടെനിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു. പൊലീസിൻ്റെ കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തിയ പ്രതി, കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിക്കാനും മുതിർന്നു.
പൊലീസ് വെടിവയ്പ്പ്
കീഴടങ്ങാൻ പൊലീസ് പലതവണ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടും പ്രതി വഴങ്ങിയില്ല. മറ്റ് പൊലീസുകാരെയും ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതോടെയാണ് സ്വയരക്ഷയ്ക്കായി സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ചിലമ്പരശൻ പ്രതിക്ക് നേരെ വെടിയുതിർത്തത്. തവസിയുടെ ഇടതുകാലിലാണ് വെടിയേറ്റത്. പരിക്കേറ്റ ഇൻസ്പെക്ടർക്കും പ്രതിക്കും സംഭവസ്ഥലത്തുവച്ചുതന്നെ പ്രഥമശുശ്രൂഷ നൽകി. തുടർന്ന് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ഇരുവരെയും കോയമ്പത്തൂർ ഗവൺമെൻ്റ് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ (സിഎംസിഎച്ച്) പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇരുവരുടെയും ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നാണ് വിവരം. കുട്ടികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും എതിരായ അതിക്രമങ്ങളിൽ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന തമിഴ്നാട് പൊലീസിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ സംഭവം. പ്രതികൾക്കെതിരെ വധശ്രമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൂടുതൽ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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പെൺകുട്ടി നിലവിൽ വൈദ്യസഹായത്തോടെ വിശ്രമത്തിലാണ്. പെൺകുട്ടിക്ക് ആവശ്യമായ കൗൺസലിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പിന്തുണ വനിത ശിശുവികസന വകുപ്പും പൊലീസും ചേർന്ന് ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. തെളിവെടുപ്പ് സമയത്ത് പ്രതികൾ പൊലീസിനെ ആക്രമിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ അടുത്തിടെയായി വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, കൂടുതൽ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
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