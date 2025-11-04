കോയമ്പത്തൂര് കൂട്ടബലാത്സംഗക്കേസ്; മൂന്ന് പ്രതികളെ വെടിവച്ചിട്ട് സാഹസികമായി പിടികൂടി പൊലീസ്
കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോയമ്പത്തൂര് വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം കോളജ് വിദ്യാര്ത്ഥിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്ത സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് പേര്ക്ക് പൊലീസ് വെടിവയ്പില് പരിക്ക്.
ചെന്നൈ: കഴിഞ്ഞ ദിവസം തമിഴ്നാട്ടിലെ കോയമ്പത്തൂരില് കോളജ് വിദ്യാര്ത്ഥിനി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയായ സംഭവത്തില് മൂന്ന് പ്രതികള് അറസ്റ്റില്. ഏറ്റുമുട്ടലിലൂടെയാണ് ഇവരെ പൊലീസ് സാഹസികമായി പിടികൂടിയത്. നീണ്ട ഓപ്പറേഷത്തിനിടെ പ്രതികള്ക്ക് പൊലീസിന്റെ വെടിയ്പ്പില് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇവര് ഇപ്പോള് ചികിത്സയിലാണെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
പ്രതികല് ഒളിവില് കഴിഞ്ഞിരുന്ന പ്രദേശം മനസിലാക്കി അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനെത്തിയപ്പോള് പൊലീസിനെ അക്രമിക്കാന് പ്രതികള് ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്ന്ന് സ്വയരക്ഷയ്ക്കായി പൊലീസ് പ്രത്യാക്രമണം നടത്തി. മൂന്ന് പേര്ക്കും വെടിയേറ്റു എന്നാണ് പൊലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള വിശദീകരണം.
ഞായറാഴ്ച രാത്രി 10.30ന് കോയമ്പത്തൂര് വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം തന്റെ ആണ്സുഹൃത്തുമൊത്ത് കാറില് ഇരിക്കുമ്പോള് ബൈക്കിലെത്തിയ ഒരു സംഘം ഇവരുടെ അടുത്തെത്തുകയും വാക്കുതര്ക്കത്തില് ഏര്പ്പെടുകയും ചെയ്തു. പെട്ടെന്ന് ഇത് അക്രമത്തിലേക്ക് നീങ്ങി. പ്രതികള് ഇരുമ്പ് ദണ്ഡും കത്തിയുമുപയോഗിച്ച് കാറിന്റെ ജനല് ചില്ലുകള് തകര്ത്തു.
പുരുഷ സുഹൃത്ത് പുറത്ത് ഇറങ്ങിയതോടെ ഇയാളെ കത്തിയുപയോഗിച്ച് തലയ്ക്കും കയ്യിലും ആക്രമണം നടത്തി. ഇയാള് ബോധരഹിതനായി നിലത്ത് വീണതോടെ പെണ്കുട്ടിയെ ഇവര് കാറില് നിന്ന് വലിച്ചിറക്കി. തുടര്ന്ന് തൊട്ടടുത്തുള്ള കുറ്റിക്കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടു പോയി ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ശേഷം, പ്രതികള് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. പുലര്ച്ചെ നാല് മണിയോടെ ബോധം വന്ന യുവാവ് പൊലീസിനെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഉടന് തന്നെ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ഇരുവരെയും ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
സംഭവം വിവാദമായതോടെ ഏഴ് പൊലീസ് സംഘത്തെ അന്വേഷണത്തിനായി നിയോഗിച്ചു. സ്ഥലത്ത് സിസിടിവി ക്യാമറകള് ഇല്ലായിരുന്നു. എന്നാല് പ്രദേശത്തെ മറ്റ് സിസിടിവി ക്യാമറകള് പരിശോധിച്ച് പ്രതികളിലേക്ക് പൊലീസ് എത്തുകയായിരുന്നു.
പ്രതികള് സമീപത്തുള്ള ഒരു ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് ഒളിച്ചിരുപ്പുണ്ടെന്ന സൂചന കിട്ടിയതോടെ പൊലീസ് അങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ചു. ഇവര് പൊലീസ് കോണ്സ്റ്റബിള് ചന്ദ്രശേഖറിനെ അരിവാളുപയോഗിച്ച് ആക്രമിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടത് കൈക്ക് പരിക്കുണ്ട്. തുടര്ന്ന് ഇന്സ്പെക്ടര്മാരായ അര്ജുനും ജ്ഞാന ശേഖരനും പ്രതികള്ക്ക് നേരെ നിറയൊഴിച്ചു. മൂവരുടെയും കാലിലാണ് വെടിയേറ്റത്.
ഗുണ എന്ന താവസി, സതീഷ് എന്ന കറുപ്പു സ്വാമി, കാര്ത്തിക് എന്ന കാളീശ്വരന് എന്നിവര്ക്കാണ് പരിക്കേറ്റിട്ടുള്ളത്. ഇവരെ കോയമ്പത്തൂര് സര്ക്കാര് ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. മൂവരും ശിവഗംഗ ജില്ലാ നിവാസികളാണെന്നാണ് പ്രാഥമികാന്വേഷണത്തില് വ്യക്തമായിരിക്കുന്നത്. കോയമ്പത്തൂരിന് സമീപമുള്ള ഇരിക്കൂരില് വാടക വീട്ടിലാണ് താമസം. ഇവിടെ നിര്മ്മാണത്തൊഴിലാളികളായി ജോലി ചെയ്യുകയാണ് ഇവര്.
കാളീശ്വരനും കറുപ്പു സ്വാമിയും സഹോദരങ്ങളാണ്. ഇവര്ക്കെതിരെ കൊലപാതകം,മോഷണം അക്രമം, ചന്ദനക്കടത്ത് തുടങ്ങി നിരവധി ക്രിമിനല് കേസുകളുണ്ട്. കോയമ്പത്തൂര് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂവര്ക്കുമെതിരെ കൂട്ടബലാത്സംഗം, മോഷണം, കൊലപാതകശ്രമം തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങള് ചുമത്തി കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതല് അന്വേഷണങ്ങള് നടന്ന് വരികയാണ്.
