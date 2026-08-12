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കോയമ്പത്തൂരിൽ എഞ്ചിനീയറിങ് വിദ്യാർഥിയെ അടിച്ചുകൊന്നു; 5 പേർ പിടിയിൽ

വിദ്യാർഥിയുടെ മരണത്തിന് കോളജ് ഭരണകൂടമാണ് ഉത്തരവാദിയെന്ന് ആരോപിച്ച് കുടുംബം രംഗത്ത്. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നു.

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Representational Image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 12, 2026 at 12:50 PM IST

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കോയമ്പത്തൂർ: കോളജിലെ ലഹരിമരുന്ന് വിൽപനയെക്കുറിച്ച് വിവരമറിയിച്ച എഞ്ചിനീയറിങ് വിദ്യാർഥിയെ പത്തിലധികം വരുന്ന സംഘം മർദിച്ചുകൊലപ്പെടുത്തി. കള്ളക്കുറിച്ചി സ്വദേശിയായ അമുതൻ (20) ആണ് ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിൽ അഞ്ച് വിദ്യാർഥികളെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

കോയമ്പത്തൂർ-പൊള്ളാച്ചി റോഡിലെ പ്രീമിയർ മിൽസിന് സമീപമുള്ള സ്വകാര്യ എഞ്ചിനീയറിങ് കോളജിലെ മൂന്നാം വർഷ വിദ്യാർഥിയായിരുന്നു അമുതൻ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി അമുതനും സുഹൃത്തും ഈ പ്രദേശത്തുകൂടി നടന്നുപോകുമ്പോഴാണ് പത്തോളം വരുന്ന യുവാക്കളുടെ സംഘം ഇവരെ തടഞ്ഞുനിർത്തി ക്രൂരമായി മർദിച്ചത്. ആക്രമണത്തിനിടെ സുഹൃത്ത് ഓടിരക്ഷപ്പെട്ടതിനാൽ അമുതന് മാത്രമാണ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റത്.

ഇരുമ്പുദണ്ഡും മരത്തടികളും ഉപയോഗിച്ചാണ് അക്രമികൾ വിദ്യാർഥിയെ നേരിട്ടത്. പിന്നീട് മറ്റൊരാളുമായി സംഭവസ്ഥലത്ത് തിരിച്ചെത്തിയ സുഹൃത്ത് അമുതനെ രക്ഷിച്ച് ഇരുചക്രവാഹനത്തിൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. എന്നാൽ, ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ അമുതൻ മരിച്ചതായാണ് വിവരം.

തുടർന്ന് ചെട്ടിപാളയം പൊലീസിനെ വിവരമറിയിച്ചു. സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസ് അമുതൻ്റെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനായി സിംഗനല്ലൂരിലെ ഇ.എസ്.ഐ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. സംഭവത്തിൽ കൊലപാതകത്തിന് കേസെടുത്ത പൊലീസ് അഞ്ച് വിദ്യാർഥികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് തീവ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്. ഒളിവിൽ പോയ മറ്റ് പ്രതികൾക്കായി തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഹോസ്റ്റലിലെ തർക്കം
അതേസമയം, അമുതൻ യാതൊരുവിധ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് കുടുംബം പറയുന്നു. ഒന്നാം വർഷം കോളജ് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന അമുതൻ, ഭക്ഷണം മോശമായതിനെ തുടർന്ന് രണ്ടാം വർഷം പുറത്ത് മുറിയെടുത്താണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് മൂന്നാം വർഷം വീണ്ടും കോളജ് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ കുറച്ചുദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അമുതനും ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്ന മറ്റൊരു വിദ്യാർഥിയും ഹോസ്റ്റലിന് പിന്നിലൂടെ നടന്നുപോകുമ്പോൾ, അവിടെ പാചകക്കാരായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഉത്തരേന്ത്യൻ തൊഴിലാളികളുമായി വാക്കുതർക്കമുണ്ടായി.

ഈ കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോളജ് ഭരണസമിതി അമുതനെയും സുഹൃത്തിനെയും ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിരുന്നു. പിന്നീട് പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അമുതൻ വീണ്ടും കോളജ് ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കാൻ തിരിച്ചെത്തി. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അജ്ഞാത സംഘം വിദ്യാർഥിയെ മർദിച്ചുകൊലപ്പെടുത്തി കടന്നുകളഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുലർച്ചെ പൂങ്കാ നഗറിലെ ഒരു വാടക വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചുകയറിയ മുഖംമൂടി സംഘം വിദ്യാർഥികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും മൊബൈൽ ഫോണുകൾ കവരുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

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ഈ സംഘത്തിൽ അമുതനും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ് വിദ്യാർഥിയായ ഇളവരശൻ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ വൈരാഗ്യത്തിലാണ് അമുതനെതിരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായതെന്നും സൂചനകളുണ്ട്. കോളജിന് പിന്നിലുള്ള ഒഴിഞ്ഞ മൈതാനത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാണ് അമുതനെ സംഘം ക്രൂരമായി മർദിച്ചത്.

കോളജിനെതിരെ പിതാവ്
മകൻ്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദി കോളജ് ഭരണസമിതിയാണെന്ന് അമുതൻ്റെ പിതാവ് കെന്നഡി പരസ്യമായി ആരോപിച്ചു. മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിങ്ങനെ: കോളജിലെ ലഹരിമരുന്ന് വിൽപനയെക്കുറിച്ച് അവൻ അടുത്തിടെ കോളജ് ഭരണസമിതിക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ, കോളജ് അധികൃതർ ഈ പരാതി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളെ നേരിട്ട് അറിയിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായാണ് അജ്ഞാത സംഘം അവനെ മർദിച്ചുകൊലപ്പെടുത്തിയത്.

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