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വിജയവഴിയിലെ വനിതാക്കരുത്ത്; 60 സംരംഭകരുടെ വിജയഗാഥകളുമായി ‘കോഫി ടേബിൾ ബുക്ക്’, പട്ടികയിൽ മാർഗദർശി എംഡി ശൈലജ കിരണും ആർഎഫ്‌സി എംഡി വിജയേശ്വരിയും

വിജയേശ്വരിക്ക് ലഭിച്ച പുരസ്‌കാരം റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് പ്രതിനിധി എ.വി. റാവു വേദിയിലെത്തി ഏറ്റുവാങ്ങി

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60 സംരംഭകരുടെ വിജയഗാഥകളുമായി കോഫി ടേബിൾ ബുക്ക് (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 13, 2026 at 12:20 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ബിസിനസ് രംഗത്തെ കടുത്ത വെല്ലുവിളികളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും അതിജീവിച്ച് വിജയക്കൊടി പാറിച്ച 60 പ്രമുഖ വ്യവസായ പ്രമുഖരുടെ പ്രചോദനാത്മകമായ കഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഹൈബിസ് ടിവി തയ്യാറാക്കിയ പ്രത്യേക ‘കോഫി ടേബിൾ ബുക്ക്’ പുറത്തിറക്കി. നാനക്‌റാംഗുഡയിൽ നടന്ന പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് വ്യവസായ മന്ത്രി ടി.ജി. ഭരത് പുസ്‌തകം ഔദ്യോഗികമായി പ്രകാശനം ചെയ്തു.

'വേർ ഹെറിറ്റേജ് വെയേഴ്സ് ദി ക്രൗൺ: ടോപ്പ് 60 ബിസിനസ് ലീഡേഴ്സ്' എന്ന പേരിലാണ് ഈ കോഫി ടേബിൾ ബുക്ക് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.

തിളക്കമായി പെൺകരുത്ത്

60 സംരംഭകരുടെ വിജയഗാഥകളുമായി കോഫി ടേബിൾ ബുക്ക് (ETV Bharat)

സംരംഭക ലോകത്തെ മുൻനിരക്കാരായ 60 പേരുടെ വിജയഗാഥകൾ പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ വനിതാ സാന്നിധ്യവും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. മാർഗദർശി എംഡി ശൈലജ കിരൺ, റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി എംഡി വിജയേശ്വരി എന്നിവരും പുരസ്‌കാര പട്ടികയിൽ ഇടം നേടി. വിജയേശ്വരിക്ക് ലഭിച്ച പുരസ്‌കാരം റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് പ്രതിനിധി എ.വി. റാവു വേദിയിലെത്തി ഏറ്റുവാങ്ങി. ശൈലജ കിരണിൻ്റെ പുരസ്‌കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈനാട് പ്രതിനിധി ഐ. വെങ്കട്ട് പുരസ്‌കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുമെന്ന് സംഘാടകർ വേദിയിൽ അറിയിച്ചു.

സംരംഭകരുടെ യാത്ര യുവതലമുറയ്ക്ക് പ്രചോദനം

60 സംരംഭകരുടെയും വിജയത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇന്നത്തെ യുവതലമുറയ്ക്ക് ഏറെ പ്രചോദനകരമാണെന്ന് മന്ത്രി ടി.ജി. ഭരത് പറഞ്ഞു. ബിസിനസുകളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും പുതിയ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതിനും ഇത്തരം വേദികൾ നിർണായകമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

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മുഖ്യമന്ത്രി എൻ. ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് നിക്ഷേപങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും രാജ്യത്തേക്ക് എത്തുന്ന നിക്ഷേപങ്ങളിൽ 26 ശതമാനം സംസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടു. ചന്ദ്രബാബു നായിഡു കൊണ്ടുവന്ന വിഷൻ-2020യുടെ ഫലമായാണ് തെലങ്കാന ഇന്ന് ‘ഓട്ടോ മോഡിൽ’ വികസിക്കുന്നതെന്നും അതേ നിലവാരത്തിലേക്ക് ആന്ധ്രാപ്രദേശിനെയും ഉയർത്താൻ സർക്കാർ കഠിനമായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

17 വർഷത്തെ യാത്രയിൽ ആദ്യമായി വിജയഗാഥകൾ പുസ്‌തകരൂപത്തിൽ

തങ്ങളുടെ 17 വർഷത്തെ പ്രവർത്തനത്തിനിടയിൽ ആദ്യമായാണ് സംരംഭകരുടെ ക്രിയാത്മകമായ കാഴ്‌ചപ്പാടുകളും വിജയങ്ങളും സമൂഹത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഇത്തരമൊരു പുസ്തകം പുറത്തിറക്കുന്നതെന്ന് ഹൈബിസ് ടിവി എംഡി രാജ്‌ഗോപാൽ പറഞ്ഞു. വിവിധ മേഖലകളിൽ സ്വന്തം വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കുകയും തലമുറകൾക്ക് പ്രചോദനമാവുകയും ചെയ്ത ഈ ബിസിനസ് നേതാക്കളുടെ പോസിറ്റീവ് ചിന്താഗതിയും കഠിനാധ്വാനവും സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും ഭാവിയിലും ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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