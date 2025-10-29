ETV Bharat / bharat

സ്വര്‍ണത്തേക്കാള്‍ വിലയുള്ള തേങ്ങ; 2 ലക്ഷത്തിന് ഒരു നാളികേരം

തേനിയിലെ അരുൾമിഗു സുബ്രഹ്‌മണ്യ-വള്ളി-ദേവയാനി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് പ്രസാദമായ നാളികേരം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ലേലത്തിൽ വാങ്ങിയത്.

Photo From Arulmigu Subrahmanya-Valli-Devayani Temple. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 29, 2025 at 4:04 PM IST

ചെന്നൈ: കേരം തിങ്ങുന്ന കേരള നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ ഒരു തേങ്ങയ്ക്ക് നൽകുന്നത് തീവിലയാണ്. നിലവിലെ റീടെയിൽ വില 70 രൂപ മുതൽ 80 രൂപ വരെയാണ്. എന്നാൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത് ഒരു തേങ്ങ വാങ്ങിയാലോ? ആശ്ചര്യപ്പെടേണ്ട, ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാദ്രവ്യമായ നാളികേരം ഒരു ഭക്തൻ വാങ്ങിയത് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ്.

തമിഴ്‌നാട്ടിലെ തേനിയിലാണ് സംഭവം. തേനിയിലെ അരുൾമിഗു സുബ്രഹ്‌മണ്യ-വള്ളി-ദേവയാനി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് പ്രസാദമായ നാളികേരം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ലേലത്തിൽ വാങ്ങിയത്. ഈ വർഷത്തെ സ്‌കന്ദ ഷഷ്‌ഠി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നടന്ന പൂജകളോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് നാളികേരത്തിന്‍റെ ലേലം ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്നത്.

Coconut auction in Tamilnadu (ETV Bharat)

താരകാസുരനെയും ശൂരപത്മാസുരനേയും വധിച്ച സുബ്രഹ്‌മണ്യനെ വരവേൽക്കുന്ന ദിവസമാണ് സ്‌കന്ദ ഷഷ്‌ഠിയായി ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഭക്തർ കഠിന വൃതം ആചരിക്കുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. ആറ് ദിവസം നീണ്ട് നിൽക്കുന്ന കടുത്ത ഷഷ്‌ഠി വൃതത്തിന് ഒടുവിൽ സുബ്രഹ്‌മണ്യ- വള്ളി-ദേവയാനിമാരുടെ വിവാഹമാണെന്നാണ് സങ്കൽപ്പം. ഈ വിവാഹ പൂജയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച തേങ്ങയാണ് ലേലത്തിന് വയ്ക്കുന്നത്. എല്ലാ വർഷവും വിവാഹ പൂജകൾക്ക് ശേഷം ലേലം വിളിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തവണയാണ് ഏറ്റവും അധികം തുകയിൽ പൂജയ്ക്കായി ഉപയോഗിച്ച തേങ്ങ വിറ്റുപോയതെന്നാണ് വിവരം. ഇത്തവണ 6000 രൂപ മുതലാണ് ലേലം വിളി ആരംഭിച്ചത്.

തമിഴ്‌ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് സുബ്രഹ്‌മണ്യന് ആറുപടൈ വീടുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. താരകാസുര-ശൂരപത്മാസുര നിഗ്രഹത്തിനായി യുദ്ധകാലത്ത് തങ്ങിയ ആറിടങ്ങളാണ് പിന്നീട് ആറു പടൈവീടായതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ആറുപടൈ വീടുകളിലൊന്നായ പഴനിയിൽ നിന്നും 350 വർഷം മുമ്പ് മണ്ണ് കൊണ്ടുവന്ന് പണികഴിപ്പിച്ച ക്ഷേത്രമാണ് തേനിയിലെ അരുൾമിഗു സുബ്രഹ്‌മണ്യ വള്ളി ദേവയാനി ക്ഷേത്രം. നിലവിൽ ഹിന്ദു എൻഡോവ്മെൻ്റ് ബോർഡാണിനാണ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ചുമതല.

ലേലത്തിൽ വിജയിച്ച ഭക്തനും കുടുംബവും (ETV Bharat)

രണ്ട് കോടിക്ക് ലഡുവും

ഹൈദരബാദിനടുത്തുള്ള ബന്ദ്‌ലഗുഡ ജാഗിറില്‍ വിനായക ചതുർഥിയോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള വിനായക ലഡു ലേലം ചെയ്‌തത് 2.32 കോടി രൂപയ്‌ക്കാണ്. സമീപ കാലത്താണ് പൂജാദ്രവ്യങ്ങൾ ലേലത്തിൽ വയ്ക്കുന്നതും വലിയ തുകയിൽ വിറ്റു പോകുന്നതും ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്.

