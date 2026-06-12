പ്രതിഷേധം പഞ്ചാബിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാന് ഒരുങ്ങി കോക്രോച്ച് പാർട്ടി
അമൃത്സർ ഗേറ്റിന് സമീപം യുവാക്കൾ ഒത്തുകൂടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കോക്രോച്ച് പാർട്ടി നേതാവായ അഭിജിത് ദീപ്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവെച്ചത്.
Published : June 12, 2026 at 8:10 PM IST
പഞ്ചാബ്: ഡൽഹി പ്രതിഷേധത്തിന് ശേഷം കോക്രോച്ച് പാർട്ടി പഞ്ചാബിൽ എത്തുന്നു. നാളെ പഞ്ചാബിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ കോക്രോച്ച് പാർട്ടി പ്രതിഷേധം നടത്തും. അമൃത്സർ ഗേറ്റിന് സമീപം യുവാക്കൾ ഒത്തുകൂടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കോക്രോച്ച് പാർട്ടി നേതാവായ അഭിജിത് ദീപ്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവെച്ചത്.
' ഞാൻ നാളെ ജൂൺ 13 ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് പഞ്ചാബിലെ അമൃത്സറിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നു. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും യുവാക്കളും നാളെ വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് അമൃത്സർ ഗേറ്റിൽ എത്തിചേരണം. ഞാൻ അവിടെ നിങ്ങൾക്കൊപ്പമുണ്ടാകും. ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെടാൻ നമ്മള്ളെല്ലാവരും ഒത്തുചേരണം. നാമെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ശബ്ദമുയർത്തിയാൽ, നീറ്റ്, സിബിഎസ്സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തീർച്ചയായും നീതി ലഭിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് എല്ലാ പ്രതീക്ഷയുമുണ്ട്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് വന്ന് സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കാം,'കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി മേധാവി അഭിജിത് ദീപ്കെ പോസ്റ്റിലൂടെ പറഞ്ഞു,
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത് കഴിഞ്ഞ മാസം നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയായാണ് സിജെപി ആദ്യം പ്രതികരിച്ചത്. അതിൽ അദ്ദേഹം ചിലരെ പാറ്റകളെന്നും പരാദജീവികൾ എന്നും വിളിച്ചു. അതിനുശേഷം, സിജെപി ഒരു സംഘടിത പ്രചാരണമായി മാറി. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ കോക്രോച്ച് പാർട്ടിയിൽ ചേർന്നു.
അഭിജിത് ദീപ്കെ ഈ അപമാനകരമായ പദം തൻ്റെ ആയുധമാക്കി. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ "തൊഴിലില്ലായ്മ ഒരു കുറ്റകൃത്യമാണോ?"എന്ന് പരിഹാസിച്ചുക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഈ ചോദ്യത്തോടെയാണ് കക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി നിലവിൽ വന്നത്. ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ, പേര് യുവാക്കളുടെ ഇടയിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചു. വളരെ പെട്ടെന്ന് പാർട്ടിയുടെ ഡിജിറ്റൽ ഫോളോവേഴ്സ് മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പേജുകളുമായി മത്സരിച്ചു.
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കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ആഴ്ചകളായി അഭിജിത് ദീപ്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ താരമാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഛത്രപതി സംഭാജിനഗറിൽ നിന്നുള്ള 30 വയസ്സുള്ള അഭിജിത് രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകന് കൂടിയാണ്. യുഎസിലെ പ്രശസ്തമായ ബോസ്റ്റൺ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് പത്രപ്രവർത്തനത്തിൽ ബിരുദവും പബ്ലിക് റിലേഷൻസിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും നേടിയ ദീപ്കെ, ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ദൗർബല്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി തൻ്റെ കരിയറിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം ചെലവഴിച്ചു.
ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ (എഎപി) സോഷ്യൽ മീഡിയ മാനേജ്മെൻ്റ് ടീമിൽ ചേർന്നതോടെയാണ് അഭിജിത്തിൻ്റെ കരിയർ പ്രാധാന്യം നേടിയത്. 2020 ലെ ഡൽഹി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആം ആദ്മിയുടെ ഡിജിറ്റൽ ആഖ്യാനം മൂർച്ച കൂട്ടുന്നതിൽ അദ്ദേഹം നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു. സങ്കീർണ്ണമായ ഡാറ്റയും രാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങളും സാധാരണക്കാരുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ലളിതവും ഫലപ്രദവും നർമ്മബോധമുള്ളതുമായ മീമുകളാക്കി മാറ്റാനുള്ള കഴിവിലാണ് അഭിജിത്തിൻ്റ ശക്തിയെന്ന് സഹപ്രവർത്തകർ പറയുന്നു.
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