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പാർലമെൻ്റിലേക്ക് വീണ്ടും സിജെപി മാർച്ച്: തല്ലിച്ചതച്ചാലും പിന്മാറില്ല; 70 പേർ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ

രാത്രിയോടെ കൂടുതൽ പേർ സമരവേദിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് വിദ്യാർഥികൾ തെരുവിലിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്

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പാർലമെൻ്റിലേക്ക് സിജെപി ഇന്നലെ നടത്തിയ മാർച്ച് (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 21, 2026 at 7:01 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പാർലമെൻ്റിലേക്ക് വീണ്ടും മാർച്ച് നടത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി). കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതിഷേധ മാർച്ചിനിടെയുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ 70 സിജെപി പ്രവർത്തകരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. എത്ര മർദനമേറ്റാലും സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് പ്രവർത്തകർ. രാത്രിയോടെ കൂടുതൽ പേർ സമരവേദിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് വിദ്യാർഥികൾ തെരുവിലിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

പൊലീസ് നടപടിയും സംഘർഷവും
പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചതിനടക്കം കേസെടുത്താണ് 70 പേരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. സമരക്കാർക്ക് നേരെയുണ്ടായ പൊലീസ് നടപടിയിലും തുടർന്നുണ്ടായ സംഘർഷത്തിലും അഞ്ച് ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ 118 പൊലീസുകാർക്ക് പരിക്കേറ്റു. സ്പെഷ്യൽ സിപി റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇരുപതിലധികം വാഹനങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. പെട്രോൾ പമ്പിന് സമീപം ഉൾപ്പെടെ പലയിടത്തും പൊലീസിന് നേരെ കല്ലേറുണ്ടായി. ഇതിനെത്തുടർന്ന് പൊലീസ് ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്തുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ തങ്ങൾ സമാധാനപരമായാണ് പ്രതിഷേധിക്കുന്നതെന്നും, തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് വരെ സമരം തുടരുമെന്നും വിദ്യാർഥികൾ വ്യക്തമാക്കി. കേന്ദ്ര സേനയുടെയും ഡൽഹി പൊലീസിൻ്റെയും വൻ സന്നാഹമാണ് പ്രദേശത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നത്.

മഴയും ദുരിതവും
ഡൽഹിയിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കനത്ത മഴയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഇതിനിടെ ജന്തർ മന്ദിറിലെ പ്രധാന സമരപ്പന്തലും താൽക്കാലിക ഷെഡും പൊലീസ് പൊളിച്ചുമാറ്റി. ഇതോടെ മഴയത്ത് സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമരക്കാർ പന്തലിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിലും സ്റ്റേജിനടിയിലുമായാണ് രാത്രി കഴിച്ചുകൂട്ടിയത്. ഉറക്കമൊഴിച്ചാണ് പലരും നേരം വെളുപ്പിച്ചത്. എസ്എഫ്ഐയുടെ സമരപ്പന്തലും പൊലീസ് പൊളിച്ചുമാറ്റിയിരുന്നു. എന്നാൽ രാത്രിയോടെ എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ വീണ്ടും സമരവേദിയിലെത്തി പ്രതിഷേധം തുടർന്നു.

പിന്മാറാതെ വിദ്യാർഥികൾ
രാവിലെ സമരവേദിയിലെത്തിയ പ്രവർത്തകർ റോഡിലെ വെള്ളവും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളും നീക്കം ചെയ്ത് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി. പൊളിച്ചുമാറ്റിയ പന്തൽ വീണ്ടും കെട്ടിയുയർത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സിജെപി പ്രവർത്തകർ. നീറ്റ് പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത 21 വിദ്യാർഥികളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അടിയന്തരമായി നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുക, കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവയ്ക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് പ്രതിഷേധം. ബിഹാറിലെ ബാങ്ക ജില്ലയിൽ നിന്നടക്കം നിരവധി വിദ്യാർഥികളാണ് സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഡൽഹിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും വിദ്യാർഥികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പാർലമെൻ്റിലേക്കുള്ള മാർച്ച് സംബന്ധിച്ച അന്തിമ തീരുമാനം ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് സിജെപി നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഉന്നതതല യോഗത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും പ്രഖ്യാപനം.

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TAGGED:

COCKROACH JANTA PARTY PROTEST
NEET ISSUE DELHI PROTEST
PARLIAMENT MARCH DELHI
STUDENTS PROTEST IN DELHI
DELHI PARLIAMENT MARCH PROTEST

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