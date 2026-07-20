ഡല്ഹിയില് സിജെപി മാര്ച്ചില് വീണ്ടും വന് സംഘര്ഷം; നിരാഹാരം അവസാനിപ്പിച്ച് ദിപ്കെ, പാര്ലമെന്റ് പരിസരം വന് സുരക്ഷയില്
ജന്തർ മന്തറിലെ പ്രതിഷേധ സ്ഥലത്ത് "ചലോ സൻസദ്" എന്ന പേരിൽ മാർച്ച് നടത്താനായി ഒത്തുകൂടിയ യുവാക്കൾക്ക് നേരെയാണ് പൊലീസ് ലാത്തികളും കണ്ണീർ വാതകവും പ്രയോഗിച്ചത്.
By ANI
Published : July 20, 2026 at 2:39 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: മൺസൂൺ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിവസമായ ഇന്ന് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി(സിജെപി) പാർലമെൻ്റിലേക്ക് നടത്തിയ മാര്ച്ചില് വീണ്ടും വന് സംഘര്ഷം. കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ജന്തർ മന്തറിലെ പ്രതിഷേധ സ്ഥലത്ത് "ചലോ സൻസദ്" എന്ന പേരിൽ മാർച്ച് നടത്താനായി ഒത്തുകൂടിയ യുവാക്കൾക്ക് നേരെയാണ് പൊലീസ് ലാത്തികളും കണ്ണീർ വാതകവും പ്രയോഗിച്ചത്.
സോനം വാങ്ചുക്കിൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം സംഘർഷാവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാരം സമരം അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു. തുടര്ന്ന്, സർക്കാർ തങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ജെ പി നദ്ദയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്ന് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി വക്താക്കൾ അറിയിച്ചു. ജെ പി നദ്ദയെ കാണാൻ പോവുന്ന വിവരം സൗരവ് ദാസ് എക്സിൽ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്, ഇതിനിടെ സിജെപി പ്രവര്ത്തകര് നടത്തിയ മാര്ച്ച് വീണ്ടും സംഘര്ഷത്തിലേക്ക് വഴിമാറുകയായിരുന്നു..
The protest has turned serious. This is the biggest protest against this regime in a long time. Some protestors, despite so much security deployment, managed to reach close to parliament. The parliament security shuts down all gates. pic.twitter.com/m8qNqAf6Jw— Prashant Kumar (@scribe_prashant) July 20, 2026
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
"കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് അശുതോഷ് റാങ്കയും ഞാനും ജെ.പി. നദ്ദയെ കാണാൻ പോകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ വ്യക്തമാണ്. യുവാക്കൾ വൻതോതിൽ ഒത്തുകൂടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വിജയിക്കും!" സാരവ് ദാസ് എക്സിൽ കുറിച്ചു. പാർലമെൻ്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുന്നതിനിടെ ബാരിക്കേഡുകൾ മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ച ചില പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. പ്രതിഷേധക്കാരുമായുള്ള പിടിവലിയിർ പൊലീസുകാർക്കും പരിക്കേറ്റു. സിജെപി അനുയായികൾ സമാധാനം പാലിക്കണമെന്ന് പാർട്ടി അധികൃതർ അഭ്യർഥിച്ചു.
ആസാദ് സമാജ് പാർട്ടി (കാൻസിറാം) മേധാവി ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദിൻ്റെ വാഹനവ്യൂഹം സ്ഥലത്തെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് ജനക്കൂട്ടം നിയന്ത്രണം വിട്ടതായും ചിലർ കല്ലെറിഞ്ഞതായും ആരോപണമുണ്ട്. ജന്തർ മന്തറിൽ ആരംഭിച്ച പ്രകടനം ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് കാര്യമായ ഗതാഗത തടസത്തിന് കാരണമായി, ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വൻതോതിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഇതുവരെ ഒരു ഡൽഹി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരെ ബലപ്രയോഗം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ സച്ചിൻ ശർമ്മ പറഞ്ഞതായി പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ജന്തർ മന്തറിൽ കനത്ത സുരക്ഷാ തുടരുകയാണ്.
CJP Parliament March LIVE: Tear Gas, Batons And Chaos As Protesters Clash With Police Near Jantar Mantar#CJPProtest #JantarMantar #ParliamentMarch #SonamWangchuk pic.twitter.com/08lY2JmIN8— ETV Bharat (@ETVBharatEng) July 20, 2026
നേരത്തെ ജന്തർ മന്തറിൽ പ്രതിഷേധ മാർച്ചുകൾക്കും വലിയ ഒത്തുചേരലുകൾക്കും വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചിരുന്നു. മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ ജന്തർ മന്തറിലെ നിയുക്ത പ്രതിഷേധ സ്ഥലത്ത് അഞ്ചോ അതിലധികമോ ആളുകളുടെ പ്രതിഷേധ മാർച്ചുകൾ, ഘോഷയാത്രകൾ, പ്രകടനങ്ങൾ, ഒത്തുചേരലുകൾ എന്നിവ കർശനമായി നിരോധിക്കുന്നതായും നിരോധന ഉത്തരവുകൾ ലംഘിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും നടപടി നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.
I went to Jantar Mantar this morning before Lok Sabha. Soon after total internet shut down & brutality started. Any government that attacks non violent student protestors with brute force is on its last legs. pic.twitter.com/RJ9JdDux3K— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) July 20, 2026
അതേസമയം, സിജെപി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെയും മറ്റ് പ്രവർത്തകരും പാർലമെൻ്റിലേക്ക് നടത്തുന്ന "സൻസദ് ചലോ" മാർച്ചിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി,ആക്ടിവിസ്റ്റ് സോനം വാങ്ചുക്ക് സഫ്ദർജങ് ആശുപത്രി അധികൃതരോട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇന്ന് രാവിലെ പാർലമെൻ്റിലേക്കുള്ള മാർച്ച് - സൻസദ് ചലോയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തനിക്ക് താൽക്കാലിക അനുമതി തരണമെന്നും വാങ്ചുക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
धर्मेंद प्रधान जी इस्तीफा दो। pic.twitter.com/KYBwqYnJMi— Cockroach Janta Party (@CJP_for_India) July 20, 2026
കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ജന്തർ മന്തറിൽ നിരാഹാര സമരം നടത്തിയിരുന്ന വാങ്ചുകിനെ ജൂലൈ 18 നാണ് ആരോഗ്യ നില വഷളായതിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് അഭിജീത് ദിപ്കെ നിരാഹാര സമരം ആരംഭിച്ചത്. 21 ദിവസം നിരാഹാര സമരം നടത്തിയ സോനം വാങ്ചുക്കിൻ്റെ ആരോഗ്യനില വഷളായതിനെ തുടർന്ന് നിബന്ധിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിലേയ്ക്ക് മാറ്റിയത്. നിലവിൽ സഫ്ദർജങ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് ഇദ്ദേഹം.
ALSO READ: രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് വൻ സംഘര്ഷം, പാര്ലമെൻ്റിലേക്ക് മാര്ച്ച് നടത്തുന്ന സിജെപി പ്രവര്ത്തകരെ അടിച്ചോടിച്ച് ഡല്ഹി പൊലീസ്