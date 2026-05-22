കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ എക്സ് അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിച്ചു; പകരമെത്തി പുതിയ പേജ്

കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ എക്‌സ് അക്കൗണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ തടഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ 'കോക്രോച്ച് ഈസ് ബാക്ക്' 'കോക്രോച്ചസ് ഡോണ്ട് ലൈ' എന്ന ടാഗ്‌ലൈനോടു കൂടി പുതിയ അക്കൗണ്ടുകൾ സൃഷ്‌ടിച്ച് സിജെപി അംഗങ്ങൾ.

COCKROACH JANATA PARTY CJP NEW X ACCOUNT GENZ ABHIJEET DIPKE
Cockroach Janata Party (Cockroach Janata Party@instagram))
By PTI

Published : May 22, 2026 at 9:48 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമായി മാറിയ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ (സിജെപി) എക്സ് അക്കൗണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ മരവിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ പുതിയ അക്കൗണ്ടുമായി ഭാരവാഹികൾ രംഗത്തെത്തി. വ്യാഴാഴ്ചയാണ് പഴയ അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിച്ച നടപടിയുണ്ടായത്. അധികം വൈകാതെ തന്നെ 'കോക്രോച്ച് ഈസ് ബാക്ക്' എന്ന പേരിലുള്ള പുതിയ അക്കൗണ്ടും പാറ്റകൾ ചാവില്ല എന്നർഥം വരുന്ന ടാഗ്ലൈനും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.

അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ശ്രമങ്ങൾ നടന്നതിനാൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഈ നടപടി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നുവെന്നും പുതിയ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയതായും സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെ ദേശീയ വാർത്താ ഏജൻസിയോട് പറഞ്ഞു. ഇത് സർക്കാരിന് തന്നെ തിരിച്ചടിയാകുമെന്നും വിഷയം നിയമപരമായി നേരിടുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

പിന്തുണയേറി ജനങ്ങൾ
'കോക്രോച്ച് ഈസ് ബാക്ക്' എന്ന പുതിയ അക്കൗണ്ട് പിന്തുടരുന്നവരുടെ എണ്ണം വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി വൈകുമ്പോഴേക്കും 91,000 കവിഞ്ഞു. ആരംഭിച്ച് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ 39,000ത്തിലധികം പേരാണ് അക്കൗണ്ട് പിന്തുടർന്നത്. നീറ്റ് യുജി 2026 ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സിജെപി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവെക്കണമെന്ന ആവശ്യം പുതിയ അക്കൗണ്ടിലൂടെയും ഇവർ ഉന്നയിച്ചു.

അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിക്കുമ്പോൾ അക്കൗണ്ടിന് 2,01,000 ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത് ഒരു അഭിഭാഷകനെ വിമർശിക്കുന്നതിനിടെ പരാദങ്ങൾ, പാറ്റകൾ (കോക്രോച്ച്) എന്നീ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയുണ്ടായ വിവാദങ്ങളെ തുടർന്ന് മെയ് പതിനഞ്ചിനാണ് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചത്. വ്യാജ ബിരുദങ്ങളുമായി നിയമ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നവരെയാണ് താൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പിന്നീട് വിശദീകരിച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ വൈറലായ അക്കൗണ്ടിന് രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾക്കും പുറമെ നിരവധി യുവജനങ്ങളും പിന്തുണയേകി. നിലവിൽ രാജ്യത്ത് എക്സ് അക്കൗണ്ടിന് വിലക്കുണ്ടെങ്കിലും വിപിഎൻ വഴി പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും.

ബിജെപിയെ കടത്തിവെട്ടി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം
ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ സിജെപിയുടെ ഔദ്യോഗിക പേജ് ഇപ്പോഴും സജീവമാണ്. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയായപ്പോഴേക്കും 18 ദശലക്ഷത്തിലധികം പേരാണ് പേജ് പിന്തുടർന്നത്. ഇത് 13.3 ദശലക്ഷം ഫോളോവേഴ്സുള്ള കോൺഗ്രസിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിനേക്കാളും വലുതാണ്. 8.8 ദശലക്ഷം ഫോളോവേഴ്സുള്ള ബിജെപിയുടെ ഔദ്യോഗിക അക്കൗണ്ടുമായി താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പോസ്റ്റും പുതിയ എക്സ് ഹാൻഡിലിൽ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

തങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാം എന്ന് കരുതേണ്ടെന്ന കുറിപ്പോടെ ബിജെപിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നമായ താമര കരണ്ടുതിന്നുന്ന പാറ്റയുടെ ചിത്രവും ഇവർ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഓൺലൈനിലെ കേവലമൊരു ആക്ഷേപഹാസ്യ കൂട്ടായ്മ എന്നതിലുപരി വലിയൊരു പ്രതിഷേധ വേദിയായി ഇത് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. തൊഴിലില്ലായ്മ, ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ യുവജനങ്ങളുടെ ആശങ്കകളെ ഗ്രാഫിക്സുകളിലൂടെയും മീമുകളിലൂടെയും അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ കൂട്ടായ്മ.

പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണ
തങ്ങളുടെ എക്സ് അക്കൗണ്ടിന് ദിനംപ്രതി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പിന്തുണ നൽകുന്നത് സർക്കാരിനെ ഭയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകാമെന്ന് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുമായി മുൻപ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള അഭിജീത് ദിപ്കെ ആരോപിച്ചു. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടും ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം പാറ്റയുടെ പേരിലുള്ള മറ്റ് നിരവധി അക്കൗണ്ടുകൾ ഇപ്പോഴും സജീവമാണ്.

അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിച്ചതിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മഹുവ മൊയ്ത്ര സിജെപിയെ അഭിനന്ദിച്ചു. പണമുകൊടുത്ത് ഇറക്കുന്ന ട്രോളുകൾക്കിടയിൽ യഥാർഥ ഫോളോവേഴ്സ് എപ്പോഴും വിജയിക്കുമെന്നാണ് അവർ പ്രതികരിച്ചത്. ആക്ടിവിസ്റ്റ് യോഗേന്ദ്ര യാദവും അക്കൗണ്ടിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ സ്വയം പരിഹാസ്യരാകുമെന്നും അക്കൗണ്ട് വിലക്കിയത് സർക്കാരിൻ്റെ പൊള്ളത്തരമാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ഒരു വീഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു. എക്സ് അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ച് യുവജനങ്ങളെ തടയാനാകുമെന്ന് സർക്കാർ കരുതുന്നുണ്ടോയെന്ന് സിപിഐഎംഎൽ ലിബറേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദിപങ്കർ ഭട്ടാചാര്യ ചോദിച്ചു.

മുന്നറിയിപ്പുമായി നേതാക്കൾ
കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ വളർച്ച അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശശി തരൂരും പ്രതികരിച്ചു. യുവജനങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഒരു വേദി ആവശ്യമാണെന്നും അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിച്ചത് ബുദ്ധിശൂന്യമായ നടപടിയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിയോജിപ്പുകൾക്കും ഹാസ്യത്തിനും ജനാധിപത്യത്തിൽ ഇടമുണ്ടെന്നും ഈ അവസരം പ്രതിപക്ഷം ഉപയോഗിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളിലുള്ള യുവജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് സിജെപിയുടെ വരവെന്ന് ശിവസേന (യുബിടി) നേതാവ് പ്രിയങ്ക ചതുർവേദി വ്യക്തമാക്കി. യുവവോട്ടർമാരെക്കുറിച്ച് പുനർചിന്തനം നടത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അഞ്ച് ആവശ്യങ്ങൾ മാത്രമുള്ള, സ്പോൺസർമാരില്ലാത്ത, ഒറ്റപ്പെട്ട ജനതയുടെ പാർട്ടിയായാണ് സിജെപിയെ വെബ്സൈറ്റിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. മടിയന്മാരുടെയും തൊഴിലില്ലാത്തവരുടെയും ശബ്ദമാണിതെന്നും അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു.

