കയ്യടിച്ച് ജെൻ-സി; സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ കത്തിക്കയറി 'കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി'
സോഷ്യല് മീഡിയയിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച് 'കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി'. മുൻ ആം ആദ്മി പ്രവർത്തകൻ അഭിജീത് ദീപ്കിൻ്റെ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഏകദേശം മൂന്ന് മില്ല്യണ് ആളുകളാണ് പിന്തുടരുന്നത്.
Published : May 20, 2026 at 5:10 PM IST
സോഷ്യൽ മീഡിയയില് ഇപ്പോള് സജീവമാണ് കോക്രോച്ചുകള്. ഫേസ്ബുക്കിലും ഇന്സ്റ്റായിലുമൊക്കെ നിറയെ ഇപ്പോള് പാറ്റകളാണല്ലോ. എന്താണ് ഇപ്പോള് അരങ്ങേറുന്ന സോഷ്യല് മീഡിയിലെ കോക്രോച്ച് വിപ്ലവം? അടുത്തയിടെ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് തൊഴിലില്ലാത്ത യുവാക്കളെപ്പറ്റി നടത്തിയ ഒരു പരാമര്ശത്തെ തുടര്ന്നാണ് കോക്രോച്ചുകള് കത്തിക്കയറിയത്... അതെ ഞങ്ങള് പാറ്റകളാണ് എന്ന തരത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി സോഷ്യൽ മീഡിയ ജെൻ സി പിള്ളാരങ്ങ് കയ്യടക്കി.
മുൻ ആം ആദ്മി പ്രവർത്തകൻ അഭിജീത് ദീപ്കിൻ്റെ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഏകദേശം മൂന്ന് മില്ല്യണ് പാറ്റകളും പാറ്റക്കുഞ്ഞുങ്ങളുമാണ് പിന്തുടരുന്നത്. കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ റീലുകളുടെ പൂരപ്പറമ്പായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ.
സ്റ്റാറ്റസും സ്റ്റോറിയും ഇന്ന് ഭരിക്കുന്നത് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എംപിമാരായ മഹുവ മൊയ്ത്രയും കീർത്തി ആസാദും ഉള്പ്പെടെ പ്രമുഖരും പാറ്റകള്ക്ക് പൂർണ പിന്തുണയുമായി അക്കൗണ്ട് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ബോസ്റ്റൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കുന്ന അഭിജീത് ദിപ്ക് എന്ന മുപ്പതുകാരനാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ. മുൻപ് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ടീമിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള അഭിജീത്, ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് അക്കൗണ്ടിന് തുടക്കമിട്ടത്. ഗാന്ധി, അംബേദ്കർ, നെഹ്റു എന്നിവരുടെ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു മതേതര കൂട്ടായ്മ കൂടിയാണ് അക്കൗണ്ട്.
സാമൂഹിക - രാഷ്ട്രീയ പരിഹാസത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഈ പ്രസ്ഥാനം പെട്ടെന്ന് തന്നെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ യുവജന പ്രതിഷേധത്തിന്റെ വേദിയായി മാറിയെന്നതാണ് അത്ഭുതം. 'കോക്രോച്ച് ജനത പാർട്ടി' അഥവാ സിജെപി എന്ന പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ കൂട്ടായ്മ എക്സ്, ഇന്സ്റ്റാഗ്രാം തുടങ്ങിയ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് വ്യാപക പ്രചാരം നേടിയത്. എന്നാൽ തൻ്റെ പരാമർശങ്ങൾ തെറ്റായി ഉദ്ധരിച്ചതാണെന്നാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ വാദം.
സംഭവമിങ്ങനെ...
മെയ് 15 ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ വച്ചാണ് 'കോക്രോച്ച് ജനത പാർട്ടി'യുടെ ഉത്ഭവത്തിന് കാരണമായ വിവാദ സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. കോടതിയിൽ വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിലില്ലാത്ത യുവാക്കൾ പാറ്റകളെപ്പോലെ ആണെന്നും ഇവർ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരായും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോക്താക്കളായും സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതിയെ ആക്രമിക്കുകയാണ് എന്നും പരാമർശം നടത്തി. വിവാദ പരാമർശം ഏറെ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രാജ്യത്തെ യുവാക്കളെയും മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയും അധിക്ഷേപിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് നിരവധി പേർ രംഗത്ത് എത്തുകയും ചെയ്തു.
