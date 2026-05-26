കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ എക്സ് അക്കൗണ്ട് പൂട്ടിച്ചു; ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച് സ്ഥാപകൻ
സിജെപിയുടെ വിവിധ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിലുകൾ നീക്കം ചെയ്തതായും അഭിജീത് ആരോപിക്കുന്നു.
By ANI
Published : May 26, 2026 at 8:34 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ദേശീയ സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ (സിജെപി) എക്സ് അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെ പാർട്ടി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ഭരണസംവിധാനങ്ങളിലെ പോരായ്മകളെയും സമകാലിക പൊതുപ്രശ്നങ്ങളെയും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നിർഭയം ചോദ്യം ചെയ്ത സിജെപിയുടെ അക്കൗണ്ട് വിലക്കിയത് ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമാണെന്ന് ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
നർമത്തിലൂടെയും മീമുകളിലൂടെയും ചുരുങ്ങിയ കാത്തിരിപ്പിനുള്ളിൽ വലിയ ജനപ്രീതിയാർജിച്ച പാർട്ടിക്കെതിരെ വ്യാപകമായ നീക്കമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായാണ് നിയമപരമായ പരിഹാരം തേടാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടലാണ് ഇനി നിർണായകമാവുകയെന്നും അഭിജീത് പറഞ്ഞു.
വ്യാപക നടപടിയെന്ന് സ്രഷ്ടാവ്
ഭരണകൂടത്തിനെതിരായ ഡിജിറ്റൽ മുന്നേറ്റങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടും വെബ്സൈറ്റും ബാക്കപ്പ് അക്കൗണ്ടുകളും ഒരേസമയം നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടുവെന്ന് ദിപ്കെ ആരോപിച്ചു. പാർട്ടിയുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടതായും ഇതോടെ പേജിൻ്റെ നിയന്ത്രണം പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം വിശദമാക്കി. ഇതിനൊപ്പം തൻ്റെ വ്യക്തിഗത ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടും ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു.
പാർട്ടിയുടെ എക്സ് (മുൻപ് ട്വിറ്റർ) അക്കൗണ്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് പുറമേ ഈ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ തയ്യാറാക്കിയ ബാക്കപ്പ് അക്കൗണ്ടുകളും അധികൃതർ ഇടപെട്ട് നീക്കം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിക്കെതിരെ ഭരണകൂടം വ്യാപകമായ അടിച്ചമർത്തൽ നയമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം തൻ്റെ വ്യക്തിഗത എക്സ് അക്കൗണ്ടിലൂടെ അനുഭാവികളെ അറിയിച്ചു.
കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏകാധിപത്യപരമായാണ് പെരുമാറുന്നതെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തിയ അഭിജീത്, സമൂഹമാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ തങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടുകളെ മാത്രം തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് ലക്ഷ്യംവയ്ക്കുകയാണെന്നും ആരോപിച്ചു. നീതി തേടിയാണ് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച് അടിയന്തര ജുഡീഷ്യൽ ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
പത്ത് ലക്ഷത്തിലേറെ അംഗങ്ങൾ
യുവതലമുറയ്ക്കിടയിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും ജെൻസി, മില്ലേനിയൽസ് വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കാൻ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ മീം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ആക്ഷേപഹാസ്യ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ചുരുങ്ങിയ നാളുകൾക്കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
മീമുകൾ മുഖേന ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഈ ഡിജിറ്റൽ രാഷ്ട്രീയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇതിനകം 10 ലക്ഷത്തോളം പേരാണ് സൈൻ അപ്പ് ചെയ്ത് അംഗത്വമെടുത്തത്. വലിയ തോതിലുള്ള പിന്തുണയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പാർട്ടിയുടെ വേറിട്ട ആശയങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതെന്നും സ്ഥാപകൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അധികാരികളെ വിമർശനാത്മകമായി വിലയിരുത്തുന്ന പാർട്ടിയുടെ ഐക്കണിക് വെബ്സൈറ്റ് ഉൾപ്പെടെ പെട്ടെന്ന് പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കിയത് ഈ പിന്തുണ ഭയന്നാണെന്നും വാദമുണ്ട്.
നീറ്റ് വിവാദത്തിലെ ഇടപെടൽ
അടുത്തിടെ രാജ്യവ്യാപകമായി വലിയ വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് സാഹചര്യമൊരുക്കിയ നീറ്റ് യുജി പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചാ വിവാദത്തിലും കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി സജീവമായി ഇടപെട്ടിരുന്നു. അപാകതകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് പാർട്ടി തയ്യാറാക്കിയ ഓൺലൈൻ ഹർജിയിൽ ആറ് ലക്ഷത്തോളം അംഗങ്ങളാണ് ഒപ്പുവച്ചത്. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പാളിച്ചകൾക്കെതിരെ വ്യാപക കാമ്പയിനുകൾ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ പാർട്ടി ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു.
കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയും ഭരണനേതൃത്വങ്ങളെയും പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയ ഇത്തരം ജനകീയ നീക്കങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിക്കലുകൾക്കും ഹാക്കിങ്ങിനും പ്രകോപനമായതെന്നാണ് സ്ഥാപകൻ്റെ പ്രധാന ആരോപണം. ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കി സമർപ്പിച്ച ഹർജി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കുന്നതോടെ പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഹാൻഡിലുകൾ തിരികെ ലഭ്യമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പ്രവർത്തകർ.
