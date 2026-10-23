ഉറങ്ങുമ്പോൾ ശരീരത്തിലൂടെ ഇഴഞ്ഞുനീങ്ങി; രാവിലെ നോക്കിയപ്പോൾ തലയിണയ്ക്കടിയിൽ കൂറ്റൻ മൂർഖൻ
ബഗലഗുണ്ടെ ഭൈരവേശ്വര നഗറിലെ ഒരു വീട്ടിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. ബുധനാഴ്ച രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് അബദ്ധത്തിൽ കിടപ്പുമുറിയുടെ ജനൽ തുറന്നിട്ടിരുന്നു
Published : October 23, 2026 at 11:39 AM IST
ബെംഗളൂരു: രാത്രിയുടെ നിശ്ശബ്ദതയിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിനിടെ ശരീരത്തിലൂടെ ഇഴഞ്ഞുനീങ്ങിയത് എലിയാണെന്ന് കരുതി വീണ്ടും ഉറക്കത്തിലേക്ക് വഴുതിവീണവർ രാവിലെ കണ്ടത് തലയിണയ്ക്കടിയിൽ പതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന കൂറ്റൻ മൂർഖനെ. ബെംഗളൂരുവിലെ ഒരു കുടുംബത്തിനാണ് തങ്ങളുടെ കിടപ്പുമുറിയിൽ വച്ച് ജീവൻ്റെ പാതിപോയ ഈ നടുക്കുന്ന അനുഭവമുണ്ടായത്.
ബഗലഗുണ്ടെ ഭൈരവേശ്വര നഗറിലെ ഒരു വീട്ടിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. ബുധനാഴ്ച രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് അബദ്ധത്തിൽ കിടപ്പുമുറിയുടെ ജനൽ തുറന്നിട്ടിരുന്നു. ഇതിലൂടെയാണ് മൂർഖൻ പാമ്പ് വീടിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചത്. തുടർന്ന് സഹോദരനും സഹോദരിയും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്ന കട്ടിലിലേക്ക് പാമ്പ് ഇഴഞ്ഞുകയറുകയായിരുന്നു. ഗാഢനിദ്രയിലായിരുന്ന ഇവരുടെ ശരീരത്തിലൂടെ പാമ്പ് ഇഴഞ്ഞുനീങ്ങി. എന്നാൽ എലിയോ മറ്റോ ആണെന്ന് കരുതി ഇരുവരും ഇത് കാര്യമാക്കിയില്ല.
വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഉറക്കമുണർന്ന് കിടക്കവിരിയും മറ്റും മടക്കിവച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെയാണ് തലയിണയ്ക്കടിയിൽ ചുരുണ്ടുകൂടിക്കിടക്കുന്ന വലിയ മൂർഖൻ പാമ്പിനെ ഇവർ കണ്ടത്. ഇതോടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒന്നാകെ പരിഭ്രാന്തിയിലായി. തങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കിടന്നപ്പോൾ ശരീരത്തിലൂടെ ഇഴഞ്ഞുനീങ്ങിയത് ഈ കൊടുംവിഷമുള്ള പാമ്പാണെന്ന തിരിച്ചറിവ് ഇവരെ കൂടുതൽ ഭയപ്പെടുത്തി. സാധാരണയായി തണുപ്പുള്ള സമയങ്ങളിൽ ചൂടുതേടിയാണ് ഇഴജന്തുക്കൾ വീടുകൾക്കുള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. ഈ സംഭവത്തിലും സമാനമായ സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് കരുതുന്നു.
രക്ഷകനായി പാമ്പുപിടുത്ത വിദഗ്ധൻ
പാമ്പിനെ കണ്ടയുടൻ തന്നെ കുടുംബം പ്രശസ്തനായ പാമ്പുപിടുത്ത വിദഗ്ധൻ നാഗേന്ദ്രയെ വിവരമറിയിച്ചു. നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ അദ്ദേഹം സ്ഥലത്തെത്തി. പാമ്പിനെ പിടികൂടുന്നതിനിടെ അത് പ്രകോപിതനാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വളരെ കരുതലോടെയാണ് നാഗേന്ദ്ര രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ, സുരക്ഷിതമായി മൂർഖനെ പിടികൂടിയ അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഇതിനെ ഹെസറഘട്ട റിസർവ് വനത്തിൽ തുറന്നുവിട്ടു.
തലയിണയ്ക്കടിയിൽ നിന്ന് പാമ്പിനെ സുരക്ഷിതമായി മാറ്റിയതോടെയാണ് കുടുംബത്തിന് ആശ്വാസമായത്. തലനാരിഴയ്ക്കാണ് വലിയൊരു ദുരന്തം ഒഴിവായതെന്ന് നാഗേന്ദ്ര പറഞ്ഞു. മൂർഖൻ്റെ കടിയേറ്റിരുന്നെങ്കിൽ ജീവൻ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ സ്വന്തമായി പാമ്പിനെ പിടികൂടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വലിയ അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.
ജാഗ്രതാ നിർദേശങ്ങൾ
രാത്രികാലങ്ങളിൽ വീടിൻ്റെ ജനലുകളും വാതിലുകളും നിർബന്ധമായും അടച്ചിടണമെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. വീടിനുള്ളിൽ പാമ്പ് കയറിയാൽ പരിഭ്രാന്തരാകാതെ ഉടൻ തന്നെ പരിചയസമ്പന്നരായ പാമ്പുപിടുത്തക്കാരെ വിവരമറിയിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പാമ്പുകളുടെ സാന്നിധ്യം വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
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പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രി സമയങ്ങളിൽ വീടിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിൽ വെളിച്ചം ഉറപ്പാക്കുകയും, ജനലുകൾ കൃത്യമായി അടച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും വേണം. മഴക്കാലത്തോ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇഴജന്തുക്കൾ ചൂടുതേടി വീടുകൾക്കുള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതിനാൽ കിടപ്പുമുറികളിലും മറ്റും അനാവശ്യമായി സാധനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് കട്ടിലും പരിസരവും കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുന്നത് ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും. വീടിൻ്റെ പരിസരം കാടുപിടിച്ച് കിടക്കാതെ എപ്പോഴും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണമെന്നും വിദഗ്ധർ നിർദേശിക്കുന്നു.
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