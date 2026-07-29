കൽക്കരി കുംഭകോണ കേസിൽ മുന് പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിങ്ങിന് പൂർണ കുറ്റവിമുക്തി; കേസ് അവസാനിപ്പിച്ച് സുപ്രീം കോടതി
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി, ജസ്റ്റിസ് വി. മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് മൻമോഹൻ സിങ്ങിനും മറ്റുള്ളവർക്കും ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിക്കൊണ്ട് സി.ബി.ഐ സമർപ്പിച്ച ക്ലോഷർ റിപ്പോർട്ട് സ്വീകരിച്ചത്.
Published : July 29, 2026 at 6:53 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: കൽക്കരി ബ്ലോക്ക് അനുവദിച്ച കേസിൽ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി അന്തരിച്ച ഡോ. മൻമോഹൻ സിങ്ങിനെതിരായ ക്രിമിനൽ കേസ് സുപ്രീം കോടതി അവസാനിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് സമൻസ് അയച്ച വിചാരണക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പരമോന്നത കോടതിയുടെ ഈ നിർണായക നടപടി. 2024 ഡിസംബർ 26-ന് അന്തരിച്ച മൻമോഹൻ സിങ്ങിന് ഇതോടെ കേസിൽ പൂർണ്ണമായ കുറ്റവിമുക്തി ലഭിച്ചു.
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി, ജസ്റ്റിസ് വി. മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് മൻമോഹൻ സിങ്ങിനും മറ്റുള്ളവർക്കും ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിക്കൊണ്ട് സി.ബി.ഐ സമർപ്പിച്ച ക്ലോഷർ റിപ്പോർട്ട് സ്വീകരിച്ചത്. സി.ബി.ഐയുടെ ക്ലോഷർ റിപ്പോർട്ട് തള്ളിക്കളയാനും കേസിൽ ഇടപെടാനും സ്പെഷ്യൽ ജഡ്ജിക്ക് വ്യക്തമായ കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ലായിരുന്നുവെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
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മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ വിയോഗത്തെ തുടർന്ന് ഈ അപ്പീൽ സാങ്കേതികമായി തള്ളിക്കളയാമായിരുന്നുവെങ്കിലും, വിചാരണക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പ്രതികൂല പരാമർശങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ അതിന്റെ നിയമസാധുത പരിശോധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരായ കപിൽ സിബലിന്റെയും അഭിഷേക് മനു സിംഗ്വിയുടെയും വാദം കോടതി അംഗീകരിച്ചു. തുടർന്നാണ് പ്രത്യേക ജഡ്ജിയുടെ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കുകയും സി.ബി.ഐയുടെ ക്ലോഷർ റിപ്പോർട്ടുകൾ അംഗീകരിച്ച് കേസ് പൂർണ്ണമായി അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കിയത്.
അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതി മുൻപ് പുറപ്പെടുവിച്ച നിയമതത്വങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, സ്പെഷ്യൽ ജഡ്ജിക്ക് സി.ബി.ഐയുടെ ക്ലോഷർ റിപ്പോർട്ട് തള്ളാൻ തക്കതായ കാരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നുവെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. 2005-ൽ ഒഡീഷയിലെ തലാബിര-II കൽക്കരി ബ്ലോക്ക് അനുവദിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗിന് പുറമെ വ്യവസായി കുമാർ മംഗളം ബിർള, മുൻ കോൾ സെക്രട്ടറി പി.സി. പരീഖ് ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർക്കാണ് പ്രത്യേക കോടതി സമൻസ് അയച്ചിരുന്നത്. ഹിൻഡാൽകോയ്ക്ക് കൽക്കരി ബ്ലോക്ക് അനുവദിച്ച കേസിൽ സി.ബി.ഐ രണ്ടുതവണ നൽകിയ ക്ലോഷർ റിപ്പോർട്ടിലും മൻമോഹൻ സിംഗിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും വിചാരണക്കോടതി ഇത് തള്ളുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു.
2015 ഏപ്രിൽ 1-ന് സിംഗിനെതിരായ സമൻസ് സുപ്രീം കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്നു. സ്ക്രീനിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ മറികടന്ന് ഹിൻഡാൽകോയ്ക്ക് കൽക്കരി ബ്ലോക്ക് അനുവദിച്ച പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ തീരുമാനം പൂർണ്ണമായും ഭരണപരമായ തീരുമാനമാണെന്നും എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ പൊതുതാല്പര്യ വിലയിരുത്തലിൽ വിചാരണക്കോടതിക്ക് ഇടപെടാനാകില്ലെന്നും കപിൽ സിബൽ അന്ന് വാദിച്ചിരുന്നു. സി.ബി.ഐ രണ്ടുതവണ സമർപ്പിച്ച ക്ലോഷർ റിപ്പോർട്ടുകൾ അവഗണിച്ചാണ് വിചാരണക്കോടതി സമൻസ് അയച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. സി.ബി.ഐയുടെ ക്ലോഷർ റിപ്പോർട്ട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി ഇപ്പോൾ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരായ നിയമനടപടികൾ പൂർണമായും അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
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