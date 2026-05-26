സിഎൻജി വില കിലോഗ്രാമിന് 2 രൂപ വർധിപ്പിച്ചു; മെയ് 15ന് ശേഷം നാലാമത്തെ വർധനവ്

കൊൽക്കത്തയിലെ ഒരു ഫില്ലിംഗ് സ്റ്റേഷന് പുറത്ത് സിഎൻജി നിറയ്ക്കാൻ ക്യൂവിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷകൾ (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 26, 2026 at 3:25 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: ഗ്യാസ് വിതരണക്കാരായ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ ഗ്യാസ് ലിമിറ്റഡ് (ഐജിഎൽ) സിഎൻജി വിലയിൽ ഏറ്റവും പുതിയ വർധനവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കിലോയ്ക്ക് രണ്ട് രൂപയാണ് വർധിപ്പിച്ചത്. ഡൽഹിയിലെ സിഎൻജി ഇപ്പോൾ കിലോയ്ക്ക് 81.09 രൂപയിൽ നിന്ന് 83.09 രൂപയായി ഉയർന്നു. രണ്ടാഴ്‌ചയ്ക്കുള്ളിൽ നാലാമത്തെ വർധനവാണിത്.

ദേശീയ തലസ്ഥാന മേഖലയിലുടനീളം (എൻ‌സി‌ആർ) വിലകൾ ഉയർന്നു, നോയിഡ, ഗാസിയാബാദ്, ഗ്രേറ്റർ നോയിഡ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കിലോയ്ക്ക് 91.70 രൂപയായി, അതേസമയം ഗുരുഗ്രാമിൽ വില കിലോയ്ക്ക് 88.12 രൂപയായി ഉയർന്നു. അജ്‌മീറിൽ സി‌എൻ‌ജി വില കിലോയ്ക്ക് 92.44 രൂപയായി ഉയർന്നു.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഇന്ധന നിരക്കിൽ സ്ഥിരമായ വർധനവ് തുടരുന്നു. ശനിയാഴ്‌ച ഒരു രൂപ വർദ്ധനവ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഈ വർധനവ്. സിഎൻജി വിലയിലെ ആവർത്തിച്ചുള്ള വർദ്ധനവ് സിഎൻജിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കളെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നു. ഡൽഹി, മുംബൈ പോലുള്ള മെട്രോപൊളിറ്റൻ നഗരങ്ങളിൽ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ, ടാക്‌സികൾ, വാണിജ്യ വാഹനങ്ങൾ എന്നിവ സിഎൻജിയെ വളരെയധികം ആശ്രയിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്.

അതേസമയം, ഇന്ധനം പോലുള്ള അവശ്യവസ്‌തുക്കളുടെ വിലക്കയറ്റത്തിനിടയിൽ പൊതുജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ച് ഡല്‍ഹിയിലെ ടാക്‌സി ഡ്രൈവർ പ്രതികരിച്ചു."ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല. പുറത്തു നിന്നാണ് വരുന്നത് അതിനാൽ വിലക്കയറ്റം എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രശ്‌നമാണ്. സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഞങ്ങൾ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാരാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇത് വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, ഇത് ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നം മാത്രമല്ലെന്നും ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞു.

ഞായറാഴ്ച ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഗീത കോളനിയിലെ ഒരു സിഎൻജി സ്റ്റേഷനിൽ വാഹനങ്ങൾ നിൽക്കുന്നു (ANI)

യാത്രാനിരക്കിൽ വർധനവ് വരുത്താത്തതിൽ മറ്റൊരു ടാക്‌സി ഡ്രൈവർ നിരാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇത് ഡ്രൈവർമാരുടെ വരുമാനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു."സിഎൻജി വില കുറയ്ക്കണം രാജ്യത്ത് പട്ടിണിയാണ്. സർക്കാർ പെട്രോൾ വില വർദ്ധിപ്പിച്ചു, സിഎൻജി വില വർദ്ധിപ്പിച്ചു, പക്ഷേ ഗതാഗത നിരക്കുകൾ അതേപടി തുടരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാത്തത്? ഒരു ഡ്രൈവർ 12 ലക്ഷം രൂപയുടെ കാർ ഓടിക്കുന്നു, യാത്രക്കാരൻ 150 രൂപ മാത്രമാണ് നൽകുന്നത്. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? സിഎൻജി വില എന്തിനാണ് ഇത്രയധികം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടത്? വിലകൾ മുമ്പത്തെപ്പോലെ തന്നെ തുടരണമായിരുന്നു. പൊതുജനങ്ങൾ ദുരിതത്തിലാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിലയിലും വർദ്ധന

സിഎൻജിക്ക് പുറമെ, രണ്ടാഴ്‌ചയ്ക്കുള്ളിൽ പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിലകൾ നാലാം തവണയും വർധിച്ചിരുന്നു. ആഗോള ഊർജ വിപണികളിലെ ചാഞ്ചാട്ടവും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ തുടർച്ചയായ സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ അസംസ്‌കൃത എണ്ണ വിതരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആശങ്കകളുമാണ് തുടർച്ചയായ വർദ്ധനവിന് കാരണം.

ഡൽഹിയിൽ പെട്രോൾ വില ലിറ്ററിന് 2.61 രൂപ വർധിച്ച് 102.12 രൂപയിലെത്തി. ഡീസൽ വില 2.71 രൂപ വർധിച്ച് 95.20 രൂപയായി. കൊൽക്കത്തയിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ വില വർധനവാ ഉണ്ടായത് പെട്രോൾ വില ലിറ്ററിന് 2.87 രൂപ വർധിച്ച് 113.51 രൂപയിലെത്തി. ഡീസൽ വില 2.80 രൂപ വർധിച്ച് 99.82 രൂപയായി.മുംബൈയിലും ഇന്ധന വിലയിൽ ഗണ്യമായ വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി. പെട്രോൾ വില ലിറ്ററിന് 2.72 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 111.21 രൂപയിലെത്തി, ഡീസൽ വില 2.81 രൂപ വർദ്ധിച്ച് നിലവിൽ ലിറ്ററിന് 97.83 രൂപയിലാണ്.

ചെന്നൈയിൽ പെട്രോൾ വില ലിറ്ററിന് 2.46 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 107.77 രൂപയിലെത്തി, ഡീസൽ വില 2.57 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 99.55 രൂപയിലെത്തി. ഈ മാസം ആദ്യം ഇന്ധന വില പരിഷ്‌കരണത്തെ തുടർന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വില വർധനവ്.മെയ് 15 ന് പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ലിറ്ററിന് മൂന്ന് രൂപ വീതം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് മെയ് 19 ന് ലിറ്ററിന് 90 പൈസ കൂടി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. മെയ് 23 ന് വീണ്ടും പെട്രോൾ വില ലിറ്ററിന് 87 പൈസയും ഡീസൽ വില ലിറ്ററിന് 91 പൈസയും വർദ്ധിച്ചു.

അന്താരാഷ്ട്ര ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില, കറൻസി വിനിമയത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ, ആഭ്യന്തര നികുതി നയങ്ങൾ എന്നിവ മൂലമാണ് ഇന്ധന വിലകൾ വർധിക്കുന്നതെന്ന് വിദഗ്‌ധർ പറയുന്നു. ഇന്ധന വിലയിലെ തുടർച്ചയായ വർധനവ് ഗതാഗത, ലോജിസ്റ്റിക്‌സ് ചെലവുകൾ വർധിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് റോഡ് മാർഗം കൊണ്ടുപോകുന്ന അവശ്യവസ്‌തുക്കളുടെ വിലയെ ബാധിച്ചേക്കാം. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ദൈനംദിന യാത്രാ ചെലവുകൾ വർധിക്കുമെന്ന ഭയവും നിലനിൽക്കുന്നു. അതേസമയം, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആശ്വാസമെന്ന തരത്തിൽ മാർച്ച് 27 ന് സർക്കാർ പെട്രോളിന്‍റെയും ഡീസലിൻ്റെ എക്സൈസ് തീരുവ കുറച്ചിരുന്നു.

