ഡൽഹിയിൽ സിഎൻജിക്ക് വീണ്ടും വില കൂട്ടി; രണ്ട് ദിവസത്തിനിടെ രണ്ടാമത്തെ വിലക്കയറ്റം

കിലോയ്ക്ക് ഒരു രൂപയാണ് കൂട്ടിയത്. ഇതോടെ 80.09 രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ സിഎൻജിയുടെ വില.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 17, 2026 at 1:27 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ഡൽഹിയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും കംപ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് (സിഎന്‍ജി) വില വീണ്ടും വർധിപ്പിച്ചു. രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ സിറ്റി ഗ്യാസ് വിതരണക്കാരായ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ ഗ്യാസ് ലിമിറ്റഡ് (IGL) കിലോഗ്രാമിന് ഒരു രൂപയാണ് വർധിപ്പിച്ചത്. 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് സിഎൻജി വില വർധിപ്പിക്കുന്നത്.

​പുതിയ വില വർധനവോടെ ഡൽഹിയിൽ സിഎൻജി വില കിലോഗ്രാമിന് 80.09 രൂപയായി ഉയർന്നു. ഡൽഹിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് സിഎൻജി വില 80 രൂപ കടക്കുന്നത്. നോയിഡ, ഗാസിയാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇനി മുതൽ സിഎൻജിക്ക് കിലോഗ്രാമിന് 88.70 രൂപയാകും. മെയ് 15-ന് ഐജിഎൽ സിഎൻജി വിലയിൽ രണ്ട് രൂപ വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും വില കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം ആഗോള ഊർജ വിപണിയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് വില വീണ്ടും വർധിച്ചത്.

സിഎൻജി വിലയിലുണ്ടായ ഈ തുടർച്ചയായ വർധനവ് സ്വകാര്യ വാഹന ഉടമകൾക്കും ടാക്സി തൊഴിലാളികൾക്കും പൊതുഗതാഗതത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്കും വൻ തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ്. ഓട്ടോകൾ, ടാക്‌സികൾ, വാണിജ്യ വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനച്ചെലവ് വർധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് ഡൽഹി പെട്രോൾ ഡീലേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡൻ്റ നിഷാൽ സിംഘാനിയ പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമായ അസംസ്‌കൃത എണ്ണയുടെ 90 ശതമാനവും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ ആഗോള വിലക്കയറ്റം ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ കാര്യമായി തന്നെ ബാധിക്കും. നികുതി ഇളവുകളിലൂടെയും കൃത്യമായ വിതരണ നിയന്ത്രണങ്ങളിലൂടെയുമാണ് ഇത്രയും കാലം ഇന്ധനവില വർധന ഇന്ത്യ പിടിച്ചുനിർത്തിയത്. എണ്ണവില ഉയർന്നതോടെ കമ്പനികൾക്ക് ദിവസേന 1000 കോടി മുതൽ 1200 കോടി രൂപ വരെ നഷ്‌ടമുണ്ടാകുന്നുണ്ട്.

2026 ലെ ആദ്യ പാദമെത്തുമ്പോഴേക്കും എണ്ണക്കമ്പനികളുടെ മൊത്തം നഷ്‌ടം രണ്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപയാകുമെന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രാഥമിക കണക്ക്. ഇതാണ് അടിയന്തരമായി ഇന്ധനവില കൂട്ടാൻ കമ്പനികളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. വരും മാസങ്ങളിലും വില വർധനവിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്‌ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്.

അതേസമയം സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ നേരിടുന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധി കണക്കിലെടുത്ത് ഇന്ധന ഉപയോഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക ചെലവ് ചുരുക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കർശനമായി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും ഉത്തൽപ്രദേശ് അടക്കമുള്ള പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും മുഖ്യമന്ത്രിമാരും മന്ത്രിമാരും തങ്ങളുടെ പതിവ് അകമ്പടി വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

എല്ലാ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ജീവനക്കാരും ഔദ്യോഗിക യാത്രകൾക്ക് പരമാവധി പൊതുഗതാഗതം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് സർക്കാർ പ്രത്യേകം നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെലവ് ചുരുക്കലിൻ്റെ ഭാഗമായി ഡൽഹിയിലെ എല്ലാ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും ആഴ്‌ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഇതിനകം തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

