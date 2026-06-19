ETV Bharat / bharat

രാമക്ഷേത്ര സംഭാവനകളിലെ ക്രമക്കേട്; അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി എസ്ഐടി, യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഇന്ന് അയോധ്യ സന്ദർശിക്കും

ട്രസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും കുറ്റാരോപിതർക്കും എതിരെ എഫ്‌ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് രാജ്യസഭാ എംപി സഞ്ജയ് സിംഗ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം ആരെങ്കിലും കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ബിജെപി ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു.

RAM TEMPLE DONATION ROW CM YOGI AYODHYA VISIT SIT QUESTIONS TRUST OFFICIALS RAM TEMPLE DONATION IRREGULARITIES
Investigation into alleged irregularities in Ram Temple donations intensifies ahead of CM Yogi's visit (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 19, 2026 at 1:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ലഖ്‌നൗ: ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഇന്ന് അയോധ്യ സന്ദർശിക്കാനിരിക്കെ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി എസ്ഐടി. ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി തീർഥക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വ്യാഴാഴ്‌ച പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്‌ഐടി) വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്‌തു. കേസിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ പകർത്തിയതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

രാമക്ഷേത്ര സമുച്ചയത്തിലെത്തിയ എസ്‌ഐടി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന പ്രവർത്തകരുടെ മൊഴികൾ രേഖപ്പെടുത്തി. ക്ഷേത്ര ഫണ്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വരുമാനത്തിൻ്റെയും ചെലവിൻ്റെയും രേഖകൾ, ഓഡിറ്റ് രേഖകൾ, പണം സംഭാവന ചെയ്‌ത അക്കൗണ്ടുകൾ, ബാങ്ക് ഇടപാടുകളുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവയും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പുനഃപരിശോധിച്ചു.

ലഭിച്ച സംഭാവനകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ, അവയുടെ വിനിയോഗം, ബാങ്കിംഗ് ഇടപാടുകൾ, സംശയിക്കപ്പെടുന്ന ക്രമക്കേടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ, പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരായ വ്യക്തികളുടെ പേരുകൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സമഗ്ര അന്വേഷണ ഫയൽ എസ്‌ഐടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

ട്രസ്റ്റ് ഘടനയിൽ മാറ്റങ്ങളുടെ സാധ്യത

അന്വേഷണത്തിൽ ഗുരുതരമായ ചില ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയതായി ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു. ഇത് ട്രസ്റ്റിനുള്ളിലെ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് കാരണമായി. ക്ഷേത്ര ഭരണത്തിനായി സ്പെഷ്യൽ എക്‌സി ക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായി ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയമിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്.

അയോധ്യ വിധിയെത്തുടർന്ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായാണ് ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി തീർത്ഥക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് (പി‌എം‌ഒ) സംഭവവികാസങ്ങൾ സൂക്ഷ്‌മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പുനഃസംഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാവി തീരുമാനങ്ങൾ എസ്‌ഐ‌ടിയുടെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ടിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുമെന്നും വൃത്തങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നു.

യോഗി ആദിത്യനാഥിൻ്റെ അയോധ്യ സന്ദർശനം

വെള്ളിയാഴ്‌ച മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിൻ്റെ സന്ദർശനത്തിൽ അയോധ്യയിലും ഹനുമാൻഗർഹിയിലും രാമക്ഷേത്രത്തിലും പ്രാർത്ഥന നടത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൂക്ഷ്‌മ പരിശോധന നേരിടുന്ന മുതിർന്ന ട്രസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരിപാടികളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാനും പകരം ഒരു പ്രതിനിധിയെ അയയ്ക്കാനും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സന്ദർശന വേളയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി എസ്‌ഐടി ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് കേസിൻ്റെ വിശദീകരണം തേടാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളെ മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ തുടരാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ വിമർശനവുമായി രാജ്യസഭാ എംപി

രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമക്കേടുകളിൽ ബിജെപിക്കും കേന്ദ്രത്തിനുമെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ആം ആദ്‌മി പാർട്ടിയിലെ രാജ്യസഭാ എംപി സഞ്ജയ് സിംഗ്. ട്രസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും മറ്റ് കുറ്റാരോപിതർക്കും എതിരെ എഫ്‌ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അയോധ്യ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേസിൽ തെളിവുകൾ, സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ, മൊഴികൾ, എന്നിവ ഇതിനകം പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും തെറ്റ് തെളിയിക്കപ്പെട്ടാൽ ട്രസ്റ്റ് പിരിച്ചുവിടണമെന്നും സഞ്ജയ് സിംഗ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

എസ്‌ഐടി അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരരുതെന്ന് ബറേലിയിൽ ബിജെപി ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും രാജ്യസഭാ എംപിയുമായ രാധാ മോഹൻ ദാസ് അഗർവാൾ പറഞ്ഞു. അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം ആരെങ്കിലും കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സുതാര്യതയ്ക്കും ഉത്തരവാദിത്തത്തിനും സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും വിധിന്യായങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എസ്‌ഐടി റിപ്പോർട്ട് കാത്തിരിക്കണമെന്നും അഗർവാൾ പറഞ്ഞു.

Also read:ആർഎസ്‌എസ് ഓഫിസിന് നേരെ പെട്രോൾ ബോംബ് ആക്രമണം; പാക് ബന്ധമെന്ന് പൊലീസ്

TAGGED:

RAM TEMPLE DONATION ROW
CM YOGI AYODHYA VISIT
SIT QUESTIONS TRUST OFFICIALS
RAM TEMPLE DONATION IRREGULARITIES
RAM TEMPLE DONATION ROW

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.