'അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കുള്ള വിലക്ക് നീക്കുക'; മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ വാദവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്
ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നീട്ടിവക്കുന്നത് നിഗൂഢമായ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച രേഖാമൂലമുള്ള വാദത്തിൽ പറയുന്നു.
Published : September 29, 2026 at 2:53 PM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിലെ അഞ്ച് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിലക്ക് നീക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്ക്ക് വേണ്ടി മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ രേഖാമൂലമുള്ള വാദം സമർപ്പിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധമായ കേസുകൾ നിലവിലുള്ള അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികൾക്ക് സ്റ്റേ ആവശ്യപ്പെട്ട് വെങ്കട ജലപതി ഒരു പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഹർജി പരിഗണിച്ച മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിന് ഇടക്കാല സ്റ്റേ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. തിരുച്ചി ഈസ്റ്റ്, വിരളിമലൈ, പെരുന്തുറൈ, അമ്പസമുദ്രം, കരൂർ എന്നീ അഞ്ച് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ. ധർമ്മാധികാരി, ജസ്റ്റിസ് ജി. അരുൾമുരുകൻ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചിന് മുൻപാകെ ഈ കേസ് ഇന്ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അന്തിമ വാദം കേൾക്കും. പൊതുതാൽപര്യ ഹർജിയായാണ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിലും അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ അനിശ്ചിതമായി നീട്ടിവെക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നും ഇതൊരു നിഗൂഢമായ ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള കേസാണെന്നുമാണ് വിജയിക്ക് വേണ്ടി കോടതിയിൽ രേഖാമൂലമുള്ള വാദത്തിൽ പറയുന്നത്.
ഹർജിക്കാരൻ കൃത്യമായി ആദായനികുതി പോലും അടച്ചിട്ടില്ല. പൊതുതാൽപ്പര്യത്തിന്റെ മറവിൽ കോടതിയുടെ സമയം പാഴാക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും 'ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിലെ 151 (എ) വകുപ്പ് പ്രകാരം, ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ ഒഴിവ് പ്രഖ്യാപിച്ച് ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടതുണ്ടതെന്നും വാദത്തിൽ പറയുന്നു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താന് തടസങ്ങളില്ലെന്ന് വാദം
"സ്പീക്കർ എൻ്റെ രാജി സ്വീകരിച്ചതോടെ ആ മണ്ഡലം ഔദ്യോഗികമായി ഒഴിവുള്ളതായി മാറി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് മുന്നിൽ നിയമപരമായ തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ല. നിരവധി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മത്സരിക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിൽ കേവലം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഹർജികൾ ഫയൽ ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രം ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ തടയാനാവില്ല. നിശ്ചിത കാലയളവിനുള്ളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് ജനങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യത്തിനുള്ള അവകാശം ഉറപ്പാക്കും," വാദത്തിൽ പറയുന്നു.
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തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവെക്കുന്നത് ജനങ്ങളോടുള്ള പ്രാതിനിധ്യപരമായ ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അതിനാൽ, ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് തടഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഇടക്കാല സ്റ്റേ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണം. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിന് സ്റ്റേ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഹർജി പിഴ സഹിതം തള്ളിക്കളയുകയും, തിരുച്ചിറപ്പള്ളി (ഈസ്റ്റ്) നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയും വേണമെന്ന് വിജയ്യുടെ വാദത്തിൽ പറയുന്നു.
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