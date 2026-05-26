വിജയ് നാളെ രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത്; പ്രധാനമന്ത്രിയുൾപ്പെടെ ദേശീയ നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച
തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി ജോസഫ് വിജയ് നാളെ രാവിലെ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിലേക്ക് പുറപ്പെടും. തമിഴ്നാട് സർക്കാർ സ്ഥാപിച്ച കവിയും സന്യാസിയുമായ തിരുവള്ളുവരുടെ പ്രതിമ ഉദ്ഘാടനവും വിജയ് നിര്വഹിക്കും.
By ANI
Published : May 26, 2026 at 2:48 PM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി ജോസഫ് വിജയ് ബുധനാഴ്ച ന്യൂഡല്ഹിയില് ദേശീയ നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. നാളെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഡൽഹി സന്ദർശന വേളയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെയും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ സോണിയ ഗാന്ധിയെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി കാണുമെന്ന് അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ദേശീയ തലസ്ഥാന സന്ദർശനത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന സംസ്ഥാന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി വിജയ് ചർച്ച നടത്തി.
പ്രധാനമന്ത്രിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചക്കായി നാളെ രാവിലെ വിജയ് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടും. ഇതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഡൽഹി പര്യടനത്തിനിടെ, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാലയിൽ (ജെഎൻയു) തമിഴ്നാട് സർക്കാർ സ്ഥാപിച്ച തമിഴ് കവിയും സന്യാസിയുമായ തിരുവള്ളുവരുടെ പ്രതിമയും വിജയ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.
തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി വിജയ് അധികാരമേറ്റതിന് ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ സന്ദർശനം. മെയ് 10 ന്, വിജയ് തമിഴ്നാടിൻ്റെ 13-ാമത് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ മാറ്റത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുകയും സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഡിഎംകെയുടെയും എഐഎഡിഎംകെയുടെയും പതിറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിന്നിരുന്ന ആധിപത്യം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ടിവികെ സ്ഥാനാർഥിയായി വിജയ് അധികാരത്തിലെത്തിത്തിയത്.
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ടിവികെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായി ഉയർന്നുവന്നു 108 സീറ്റുകൾ നേടി. പിന്നീട് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ കോൺഗ്രസ്, ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ, വിസികെ, ഐയുഎംഎൽ എന്നിവയുടെ പിന്തുണ നേടി. ഈ മാസം ആദ്യം, പുതുതായി രൂപീകരിച്ച മന്ത്രിസഭയിലെ മന്ത്രിമാർക്കുള്ള വകുപ്പുകൾ വിഭജനം തമിഴ്നാട് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആഭ്യന്തരം, പൊലീസ്, മുനിസിപ്പൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, നഗര, ജലവിതരണം, വനിതാ ക്ഷേമം, പ്രത്യേക പരിപാടി നിർവ്വഹണം എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി നിർണായക വകുപ്പുകൾ മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് നിലനിർത്തി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മന്ത്രിസഭാ തലത്തിൽ ഒരു സമർപ്പിത ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വകുപ്പും സർക്കാർ സൃഷ്ടിച്ചു. കേരളത്തിന് ശേഷം പ്രത്യേക എഐ പോർട്ട്ഫോളിയോ സ്ഥാപിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനമായി തമിഴ്നാടിനെ മാറ്റി. പ്രധാന വിഹിതങ്ങളിൽ, കുമാർ ആർ ആർ ആർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി, ഡിജിറ്റൽ സർവീസസ് മന്ത്രിയായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. കെ എ സെങ്കോട്ടയ്യന് റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെ ചുമതലയും എൻ മേരി വിൽസണിന് ധനകാര്യ വകുപ്പും നൽകി.
Also Read: തമിഴ്നാട്-കര്ണാടക കാവേരി നദീജല തർക്കം; നിയമനടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാന് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്യുടെ നിര്ദേശം