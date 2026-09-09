മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് നാളെ ലണ്ടനിലേക്ക്; ലക്ഷ്യം വിദേശ നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കാന് കൂടിക്കാഴ്ചയും ചർച്ചകളും
മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ വിദേശ യാത്രയാണിത്. ഈ സന്ദർശനത്തിലൂടെ തമിഴ്നാട്ടിലെ യുവാക്കൾക്ക് പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും സംസ്ഥാനത്തെ വ്യാവസായിക നിക്ഷേപം വർധിപ്പിക്കാനും വഴിയൊരുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
Published : September 9, 2026 at 5:29 PM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് വിദേശ നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ് നാളെ ലണ്ടനിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെടും. മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ വിദേശ യാത്രയാണിത്. യൂറോപ്പിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വ്യവസായ പ്രമുഖരുമായി വിജയ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും നിക്ഷേപ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.
നാളെ രാത്രി 10 മണിയോടെ വിജയ് എമിറേറ്റ്സ് വിമാനത്തിൽ ചെന്നൈയിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. ആദ്യം ദുബായിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് ലണ്ടനിലേക്കുള്ള കണക്റ്റിംഗ് വിമാനത്തിലുമായിരിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ യാത്ര. അതേസമയം നിക്ഷേപകരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകൾക്കും കരാറുകൾ അന്തിമമാക്കുന്നതിനുമുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾക്കുമായി തമിഴ്നാട് സർക്കാരിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇതിനകം ലണ്ടനിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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സന്ദർശന വേളയിൽ, മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് നിക്ഷേപകരുടെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനൊപ്പം വിവിധ വാണിജ്യ സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികളുമായും നിക്ഷേപകരുമായും ചർച്ചകൾ നടത്തും. തമിഴ്നാട്ടിലെ വ്യവസായത്തിന് അനുകൂലമായ അന്തരീക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് വിശദമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ വാണിജ്യ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനും വലിയ തോതിലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്താനും അദ്ദേഹം വാണിജ്യ സംഘടനകളെയും നിക്ഷേപകരുമായും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അവരെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യും.
ലണ്ടൻ സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം സെപ്റ്റംബർ 16-ന് രാത്രി മുഖ്യമന്ത്രി മടങ്ങുകയും ദുബായ് വഴി ചെന്നൈയിൽ തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. സന്ദർശനം തമിഴ്നാട്ടിലെ യുവാക്കൾക്ക് പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും സംസ്ഥാനത്തെ വ്യാവസായിക നിക്ഷേപം വർധിപ്പിക്കാനും വഴിയൊരുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
നിക്ഷേപങ്ങൾ ആകർഷിക്കാൻ കടുത്ത മത്സരം
വിദേശ വ്യാവസായിക നിക്ഷേപങ്ങൾ ആകർഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തമിഴ്നാടും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിൽ കടുത്ത മത്സരമാണുള്ളത്. തത്ഫലമായി, പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ഊർജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2036-ഓടെ സംസ്ഥാനത്തെ 1.5 ട്രില്യൺ ഡോളർ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയാക്കി മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യം തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ബജറ്റിൽ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനായി ആഭ്യന്തര-വിദേശ നിക്ഷേപകരെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ സർക്കാർ വിവിധ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണ്. ഇതിനായി അധികാരമേറ്റ ആദ്യ 100 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 104 കമ്പനികളുമായി ധാരണാപത്രങ്ങൾ (MoUs) ഒപ്പുവെച്ചതായി ടിവികെ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇതിലൂടെ 1,02,514 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കാനും 1,21,788 പേർക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും സാധിച്ചു.
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