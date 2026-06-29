കരൂർ ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ച 41 പേരുടെ കുടുംബങ്ങളെ കാണാനൊരുങ്ങി മുഖ്യമന്ത്രി ജോസഫ് വിജയ്; സന്ദർശനം ജൂലൈ രണ്ടാം വാരം

കരൂർ ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ച 41 പേരുടെ കുടുംബങ്ങളെ കാണാനൊരുങ്ങി മുഖ്യമന്ത്രി ജോസഫ് വിജയ്; സന്ദർശനം ജൂലൈ രണ്ടാം വാരം
സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള എല്ലാ ജില്ലകളിലും വിജയ് പര്യടനം നടത്താൻ പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ടെന്നും ഈ യാത്രയിലെ ആദ്യ പടി കരൂരാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
Published : June 29, 2026 at 4:35 PM IST
ചെന്നൈ: കരൂരിൽ ടിവികെ പ്രചാരണ പരിപാടിക്കിടെയുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലുംപ്പെട്ട് മരിച്ച 41 പേരുടെയും കുടുംബങ്ങളെ കാണാനും അനുശോചനം അറിയിക്കാനും തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ജോസഫ് വിജയ് ജൂലൈ രണ്ടാം വാരത്തിൽ കരൂർ സന്ദർശിക്കും. കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബർ 27 ന് കരൂരിൽ നടന്ന ടിവികെ പ്രചാരണ പരിപാടിക്കിടെയുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും 41 പേർ മരിച്ച സംഭവം വലിയ വിവാദമായിരുന്നു.
വിജയ്യെ കാണാന് ആളുകൾ തടിച്ച് കൂടിയപ്പോൾ സംഭവിച്ച ഈ ദുരന്തം തമിഴ്നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല രാജ്യമെമ്പാടും വ്യാപകമായ ഞെട്ടലുണ്ടാക്കി. ആ സമയത്ത് മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ നേരിട്ട് സന്ദർശിച്ച് അനുശോചനം അറിയിക്കാത്തതിന് വിജയ് വലിയ വിമർശനങ്ങൾ നേരിട്ടിരുന്നു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടക്കുമ്പോൾ, വിജയ് ഇരകളുടെ കുടുംബങ്ങളെ അനുശോചനം അറിയിക്കാൻ ചെന്നൈയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു.
കരൂർ ദുരന്തത്തിന് ശേഷം ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പരിപാടികൾക്കും പൊതുയോഗങ്ങൾക്കും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. മറ്റ് പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണയോടെ അടുത്തിടെ നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയ് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി മെയ് 10 ന് അധികാരമേറ്റു. വിജയ്യുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടിവികെ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റിട്ട് ഇപ്പോൾ 50 ദിവസമായി. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, മുഖ്യമന്ത്രിയായതിനുശേഷം വിജയ് ആദ്യമായി കരൂർ സന്ദർശിക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്.
കൂടാതെ വിവിധ സർക്കാർ പരിപാടികളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് പങ്കെടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള എല്ലാ ജില്ലകളിലും അദ്ദേഹം പര്യടനം നടത്താൻ പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ടെന്നും ഈ യാത്രയിലെ ആദ്യ പടി കരൂരാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. തമിഴ് നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ, മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് കരൂരിലേക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന സന്ദർശന വാർത്ത രാഷ്ട്രീയമായും പ്രാധാന്യമുള്ളതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ കരൂർ ദുരന്തം
2025 സെപ്റ്റംബർ 27-നാണ് രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ കരൂർ ദുരന്തം സംഭവിക്കുന്നത്. ടിവികെ പ്രചരണ റാലിക്കിടയിലുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 41 പേർ മരിക്കുകയും 110 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. പരിപാടിയിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും അധികം ആളുകൾ തടിച്ച് കൂടിയതും ആളുകളെ നിയന്ത്രിക്കാന് വേണ്ടത്ര സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതും ദുരന്തത്തിന് കാരണമായി. പ്രഖ്യാപിച്ച സമയത്തേക്കാൾ മണിക്കൂറുകൾ വൈകി വിജയ് എത്തിയതോടെ നിയന്ത്രണാതീതമായ ആൾക്കൂട്ടം തിക്കിലും തിരക്കിലും പെടുകയായിരുന്നു. ശ്വാസം മുട്ടിയും ചവിട്ടേറ്റുമാണ് ഭൂരിഭാഗം പേരും മരിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ വിജയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ വിമർശനങ്ങളാണ് ഉയർന്നത്.
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