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'തായ്‌മാമൻ തങ്ക മോതിരം പദ്ധതി'; മധുരയില്‍ നാളെ മുഖ്യമന്ത്രി സി ജോസഫ് വിജയ്‌ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും

തായ്‌മാമൻ തങ്ക മോതിരം പദ്ധതി വിജയ്‌ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും, സെപ്റ്റംബർ 28-ന് മധുരയിലെ സർക്കാർ രാജാജി ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചാണ് ചടങ്ങെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകള്‍.

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representative image (ETV Bharat)
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By PTI

Published : September 27, 2026 at 1:12 PM IST

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ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നവജാതശിശുക്കൾക്കായി ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ മോതിരം നൽകുന്ന 'തായ്‌മാമൻ തങ്ക മോതിരം പദ്ധതി' മുഖ്യമന്ത്രി സി ജോസഫ് വിജയ്‌ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. സെപ്റ്റംബർ 28-ന് മധുരയിലെ സർക്കാർ രാജാജി ആശുപത്രിയിൽ ഉദ്ഘാടനം നടത്തുമെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ എത്തുന്ന വിജയ്, ജിആർഎച്ച് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും 25 നവജാത ശിശുക്കൾക്ക് സ്വർണ മോതിരങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്യും. അന്ന് ജനിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് മോതിരം നൽകുന്നതിനായി അദ്ദേഹം പ്രസവ വാർഡും സന്ദർശിക്കും. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ മോതിര പദ്ധതിക്ക് അർഹത നേടുന്നതിന്, നവജാത ശിശുക്കളുടെ അമ്മമാർ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ സ്ഥിര താമസക്കാരായിരിക്കണമെന്നാണ് വ്യവസ്ഥ.

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അന്തരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി സി എൻ അണ്ണാദുരൈയുടെ ജന്മവാർഷികമായ സെപ്റ്റംബർ 15 ന് ഈ പദ്ധതി ആരംഭിക്കാൻ ആദ്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും വിജയ്‌യുടെ ലണ്ടനിലേക്കുള്ള വിദേശ യാത്ര കാരണം അത് മാറ്റിവച്ചു. പദ്ധതി പ്രകാരം, സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ജനിക്കുന്ന ഓരോ നവജാതശിശുവിനും ഒരു ഗ്രാം ഭാരമുള്ള 22 കാരറ്റ് സ്വർണ മോതിരം ലഭിക്കും. ഈ പദ്ധതിക്കായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ വാർഷിക വിഹിതം 755.83 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ 1.28 ലക്ഷം സ്വർണ മോതിരങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു.

സ്വർണ മോതിരങ്ങളിൽ പ്രത്യേക സീരിയൽ നമ്പറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും, മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള സുരക്ഷിത പാക്കേജിങിലാണ് ഇവ വിതരണം ചെയ്യുകയെന്നും സർക്കാർ പത്രക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. ഒക്ടോബർ 6-ന് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന മധുരാന്തകം, ധരാപുരം നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള സംസ്ഥാനത്തുടനീളം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കും.

ആനുകൂല്യത്തിന് അർഹരായവർ 'പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് ഇൻഫൻ്റ് കോഹോർട്ട് മോണിറ്ററിങ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ' സംവിധാനത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിരിക്കണം. കൂടാതെ, 'റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത്' ഐഡിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്‌ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സ്വർണ മോതിരങ്ങൾ നൽകുക.

സർക്കാർ ആരോഗ്യ സേവനങ്ങളിലുള്ള പൊതുജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം, ആശുപത്രികളിലെ സുരക്ഷിതമായ പ്രസവ രീതികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ഈ പദ്ധതി സഹായിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. സർക്കാർ കണക്കുകൾ പ്രകാരം തമിഴ്‌നാട്ടിൽ പ്രതിവർഷം ഏകദേശം 7.80 ലക്ഷം കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നുണ്ട്. നാഷണൽ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സർവേ-6 പ്രകാരം, ഇതിൽ 99.9 ശതമാനം പ്രസവങ്ങളും നടക്കുന്നത് ആരോഗ്യസ്ഥാപനങ്ങളിലാണ്.

ഇതിൽ ഏകദേശം 4.20 ലക്ഷം പ്രസവങ്ങൾ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലാണ് നടക്കുന്നത്. സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ പ്രസവങ്ങളിൽ 90 ശതമാനവും 'കോംപ്രിഹെൻസീവ് എമർജൻസി ഒബ്‌സ്റ്റട്രിക് ആൻഡ് നിയോനാറ്റൽ കെയർ' കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. പ്രാദേശികതലത്തിലുള്ള നടപ്പാക്കൽ, സ്റ്റോക്ക് നിരീക്ഷണം, വിതരണത്തിലെ സുതാര്യത എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ഓരോ ജില്ലയിലും അതത് ജില്ലാ കലക്‌ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക നിരീക്ഷണ സമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തായ്‌മാമൻ തങ്ക മോതിരം പദ്ധതിക്ക് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ മോതിരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി ജോയ് ആലുക്കാസ്, കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്‌സ് എന്നിവർക്ക് വർക്ക് ഓർഡറുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച സർക്കാർ ഉത്തരവ് 2026 ജൂൺ 23-ന് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു.

അതേദിവസം പിന്നീട്, നവീകരിച്ച ഗാന്ധി മെമ്മോറിയൽ മ്യൂസിയം മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും അവിടുത്തെ സൗകര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യും. അടുത്തിടെ പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങുകൾ നടന്ന പ്രശസ്‌തമായ മീനാക്ഷി സുന്ദരേശ്വരർ ക്ഷേത്രം വിജയ് സന്ദർശിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകള്‍ പറയുന്നു.

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