മേക്കേദാട്ടു വിഷയത്തിൽ സമ്മർദം ചെലുത്തണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം; സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ഓർമക്കുറിപ്പ് പ്രകാശനത്തിനായി തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് ഡൽഹിയിലേക്ക്
ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിയോടെ ചാർട്ടേഡ് വിമാനത്തിൽ വിജയ് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് തിരിക്കും. പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം അർദ്ധരാത്രിയോടെ വിജയ് ചെന്നൈയിൽ തിരിച്ചെത്തും.
By PTI
Published : November 16, 2026 at 2:43 PM IST
ചെന്നൈ: മേക്കേദാട്ട് അണക്കെട്ട് വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് മേൽ ശക്തമായ സമ്മർദം ചെലുത്തണമെന്ന പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ആവശ്യത്തിനിടെ, മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ഓർമക്കുറിപ്പിൻ്റെ പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ് ഇന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് തിരിക്കും. സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ 'ബിലോങ്ങിങ്: എ ജേർണി ഓഫ് ലവ്'(Belonging: A Journey of Love) എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിയോടെ ചാർട്ടേഡ് വിമാനത്തിലാണ് വിജയ് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകുന്നത്. ചടങ്ങിന് ശേഷം അർധരാത്രിയോടെ അദ്ദേഹം ചെന്നൈയിൽ തിരിച്ചെത്തും. ഡൽഹിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മറ്റ് ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളൊന്നുമില്ലെന്നും, പ്രത്യേക ക്ഷണിതാക്കൾക്ക് മാത്രമാണ് പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങിലേക്ക് പ്രവേശനമുള്ളതെന്നും ഭരണകക്ഷി- കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
മേക്കേദാട്ടു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം
മേക്കേദാട്ടു വിഷയത്തിൽ സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ച് ജനപ്രതിനിധികളുടെ സംഘത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പ്രധാന പ്രതിപക്ഷമായ ഡിഎംകെ നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് തമിഴ്നാടിൻ്റെ ജീവൽപ്രശ്നമായ ഈ വിഷയം കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന് മുന്നിൽ ഉന്നയിക്കണമെന്ന് എഐഎഡിഎംകെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എടപ്പാടി കെ. പളനിസ്വാമി ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
മേക്കേദാട്ടു വിഷയത്തിൽ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി. കെ. ശിവകുമാർ തമിഴ്നാടിനെതിരെ നടത്തുന്ന പരസ്യ പ്രസ്താവനകൾ സോണിയ ഗാന്ധി, രാഹുൽ ഗാന്ധി, മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ എന്നിവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തണമെന്ന് പളനിസ്വാമി ആവശ്യപ്പെട്ടു. കാവേരി നദീജല തർക്കത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവുകൾ നടപ്പാക്കാനും, തമിഴ്നാടിന് അർഹമായ വെള്ളം വിട്ടുനൽകാനുള്ള കാവേരി ജല മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർണാടക പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് മേൽ മുഖ്യമന്ത്രി സമ്മർദം ചെലുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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കാവേരി നദിയിൽ കർണാടക സർക്കാർ നിർമിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മേക്കേദാട്ടു അണക്കെട്ട് പദ്ധതി തടയുന്നതിനായി, കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഉന്നത നേതൃത്വം വഴി രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ വിജയ് തയ്യാറാകണമെന്ന് എഎംഎംകെ (AMMK) നേതാവ് ടി. ടി. വി. ദിനകരൻ പറഞ്ഞു. അധികാരവും സ്ഥാനമാനങ്ങളും മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഈ വിഷയം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള അവസരം വിജയ് പാഴാക്കിയാൽ, അത് തമിഴ്നാട്ടിലെ കർഷകരോടുള്ള വലിയ വഞ്ചനയായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഡി. കെ. ശിവകുമാറിനെതിരെ സ്റ്റാലിന്
മേക്കേദാട്ടു അണക്കെട്ട് നിർമിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ശിവകുമാർ വീണ്ടും ഗൗരവമായി സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിൽ, ഈ വിഷയത്തിൽ തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ഇനി മൗനം പാലിക്കരുതെന്ന് ഡിഎംകെ അധ്യക്ഷൻ എം. കെ. സ്റ്റാലിൻ വിജയ്യെ വിമർശിച്ച് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.
നവംബർ 13-ന് നടന്ന ഒരു സർക്കാർ പരിപാടിയിൽ, പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ശിവകുമാർ അണക്കെട്ട് വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നതായും സ്റ്റാലിന് പറഞ്ഞു. അണക്കെട്ടിൻ്റെ നിർമാണം തടയാൻ ആർക്കും കഴിയില്ലെന്ന ശിവകുമാറിൻ്റെ പരാമർശം തമിഴ്നാട്ടിലെ കർഷകർക്കിടയിൽ വലിയ ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മേക്കേദാട്ട് അണക്കെട്ട് നിർമിക്കുമെന്നുള്ള കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ശിവകുമാറിൻ്റെ പ്രസ്താവനക്കെതിരെ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി. ഷൺമുഖം രംഗത്തെത്തി. മേക്കേദാട്ടു അണക്കെട്ടിനായുള്ള തൻ്റെ വാദത്തെ ന്യായീകരിക്കാൻ, ഈ വിഷയത്തിലുള്ള സുപ്രീം കോടതി വിധി കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി വളച്ചൊടിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് തമിഴ് നാട്ടിലെ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ ജി. കെ. വാസൻ പറഞ്ഞു.
മേക്കേദാട്ടു ബാലന്സിങ് റിസര്വോയര് പദ്ധതി കര്ണാടകയും തമിഴ്നാടും തമ്മിലുള്ള തര്ക്കവിഷയമായി തുടരുകയാണ്. ഈ പദ്ധതി തങ്ങളുടെ കര്ഷകരുടെ താല്പ്പര്യങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് തമിഴ്നാട് ഈ പദ്ധതിയെ എതിര്ക്കുന്നത്. അതേസമയം, കര്ണാടകയിലെ കുടിവെള്ള ആവശ്യങ്ങള് നിറവേറ്റാനും ജലക്ഷാമം നേരിടുന്ന ഘട്ടങ്ങളില് ഒരു കരുതല് സംവിധാനമായി പ്രവര്ത്തിക്കാനും ഈ ജലസംഭരണി സഹായിക്കുമെന്നാണ് കര്ണാടകയുടെ വാദം. തമിഴ്നാടിന് ലഭിക്കേണ്ട ജലവിഹിതം ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ടുതന്നെ, അണക്കെട്ട് നിര്മിക്കാന് തങ്ങള്ക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി ശിവകുമാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
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