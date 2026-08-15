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'തമിഴ്‌നാടിനെ അഴിമതിയില്‍ നിന്ന് രക്ഷിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യം'; സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷ ചടങ്ങില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്

സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷ പരിപാടിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് ചില സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളിലും പെൻഷനുകളിലും വർധനവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

CHIEF MINISTER VIJAY SPEECH CM VIJAY INDEPENDENCE DAY 80TH INDEPENDENCE DAY CELEBRATIONS TRISHA AT THE INDEPENDENCEDAY EVENT
Tamil Nadu CM Vijay (Screengrab TY/@tndipr21)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 15, 2026 at 1:13 PM IST

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ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാടിനെ അഴിമതിയില്‍ നിന്നും കൈക്കൂലിയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യമെന്ന് 80-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷ ചടങ്ങില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി സി വിജയ് പറഞ്ഞു. ചെന്നൈയിലെ ജോർജ്ജ് ഫോർട്ടിൽ നടന്ന സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷ ചടങ്ങിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തിയ ശേഷം ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി.

ജാതി, മത, ഭാഷാ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കതീതമായി ജനങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുനിൽക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർഥ സ്വാതന്ത്ര്യം യാഥാർഥ്മായകുന്നതെന്ന് വിജയ് പറഞ്ഞു. '80-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി തമിഴ് ജനതയോട് ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ച തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ഓരോ ജനങ്ങൾക്കും എൻ്റെ ഹൃദയംഗമമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പൊതുജീവിതത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്‌ചയും പാടില്ല. പൊതുസേവനമാണ് പ്രധാനം. അതിനാണ് തമിഴ്‌നാട് ടിവികെ സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇവയെല്ലാം മനസിൽ വച്ചുകൊണ്ട്, കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണപരമായ സഹകരണത്തോടെ ഞങ്ങൾ പൊതുജനക്ഷേമ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കും,' വിജയ് പറഞ്ഞു.

ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നിങ്ങൾ സർക്കാരിനൊപ്പം ഉറച്ചുനിൽക്കണം. വരൂ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ കടമ നിർവഹിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്‌തു.

സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളില്‍ വര്‍ധനവ്

  • വിമുക്തഭടന്മാരുടെ മകളുടെ വിവാഹ ധനസഹായം 25,000 രൂപയിൽ നിന്ന് 50,000 രൂപയായി ഉയർത്തി.
  • ഭിന്നശേഷിക്കാരായ മുൻ സൈനികർക്കുള്ള പ്രതിമാസ ധനസഹായം 5000 രൂപയിൽ നിന്ന് 7000 രൂപയായി ഉയർത്തി.
  • സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകുന്ന പെൻഷൻ 23,000 രൂപയായി വർധിപ്പിച്ചു.
  • രക്തസാക്ഷികളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള പെൻഷൻ 12,500 രൂപയായി ഉയർത്തി.
  • വീരപാണ്ടി കട്ടബൊമ്മൻ, വി യു സി, മുത്തുരാമലിംഗം, മരുദു സഹോദരങ്ങളുടെ പിൻഗാമികൾക്കുള്ള പ്രതിമാസ പ്രത്യേക പെൻഷൻ 1000 രൂപയായി വർധിപ്പിച്ചു.

അവാർഡ് ജേതാക്കളെ ആദരിച്ചു

മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് തകൈസൽ തമിഴ് അവാർഡ് എം കൃഷ്‌ണ സാമിക്കും, ഡോ എ പി ജെ അബ്‌ദുൾ കലാം അവാർഡ് ഡോ വി മോഹനും, ധീരതയ്ക്കും സാഹസികതയ്ക്കുമുള്ള കൽപ്പന ചൗള അവാർഡ് നൗഷീൻ ബാനു ചന്ദിനും സമ്മാനിച്ചു. പൊലീസ് സേനയിൽ മികച്ച സേവനം അനുഷ്‌ഠിച്ച 15 പേരെയും ആദരിച്ചു. വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചവർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് മെഡലുകൾ സമ്മാനിച്ചു.

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സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് രാവിലെ 8 മണിക്ക് നീലാങ്കരൈ വസതിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്‌യെ പൊലീസ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഘോഷയാത്രയോടെയാണ് കോട്ടയിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചത്. ഫോർട്ട് ജോർജിൽ നടന്ന സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിൽ മന്ത്രിമാർ, രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ, വ്യവസായ പ്രമുഖർ തുടങ്ങി നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അച്ഛൻ എസ് എ ചന്ദ്രശേഖർ, അമ്മ ശോഭ, നടി തൃഷ എന്നിവർ മുന്‍നിരയില്‍തന്നെ പ്രത്യേക അതിഥികളായി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗാര്‍ഡ് ഓഫ് ഓണറിനുശേഷം കോട്ടയില്‍ ദേശീയ പതാക ഉയര്‍ത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി അതിന് അഭിവാദ്യം അര്‍പ്പിച്ചു.

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TAGGED:

CHIEF MINISTER VIJAY SPEECH
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80TH INDEPENDENCE DAY CELEBRATIONS
TRISHA AT THE INDEPENDENCEDAY EVENT
VIJAY INDEPENDENCE DAY SPEECH

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