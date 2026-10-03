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"സ്ത്രീകളെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഡിഎംകെയുടെ ഡിഎൻഎയിലുള്ളത്"; സ്റ്റാലിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്

ധരാപുരം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വാക്പോര് മുറുകുന്നു, സത്യഭാമയെ ബോഡി ഷെയിമിങ് ചെയ്‌ത സ്റ്റാലിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്

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Tamil Nadu Chief Minister Vijay (L) during a meeting with DMK President MK Stalin (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 3, 2026 at 8:54 PM IST

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ചെന്നൈ: ധരാപുരം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ടിവികെ സ്ഥാനാർഥി സത്യഭാമയുടെ ശരീര പ്രകൃതിയെ പരിഹസിക്കുന്ന തരത്തിൽ പരാമർശം നടത്തിയതിന് ഡിഎംകെ അധ്യക്ഷൻ എംകെ സ്റ്റാലിനെതിരെ തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് രംഗത്ത്. അശ്ലീലതയും സ്ത്രീവിരുദ്ധതയും വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങളുമാണ് ഡിഎംകെയുടെ രാഷ്ട്രീയ ശൈലിയെന്നും ഇതിനെതിരെ വോട്ടർമാർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശക്തമായ മറുപടി നൽകുമെന്നും വിജയ് വ്യക്തമാക്കി.

വിജയ്‌ സമൂഹ മാധ്യമമായ എക്‌സിലൂടെ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. സ്റ്റാലിൻ്റെ പരാമർശം മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിൻ്റെ ലംഘനമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർ ക്യാമ്പെയ്‌നർ പദവി റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ടിവികെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനിൽ പരാതി നൽകിയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

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"തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൻ്റെ മറവിൽ തികച്ചും സഭ്യേതരവും അപകീർത്തികരവുമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഡിഎംകെ നേതാവ് ധരാപുരത്ത് പ്രസംഗിച്ചത്. ഒരു സഹോദരിയുടെ ശരീരപ്രകൃതിയെ അധിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ആനന്ദം കണ്ടെത്തുകയാണ് സ്റ്റാലിൻ ചെയ്‌തത്. ഡിഎംകെയുടെ ഡിഎൻഎയിൽ തന്നെ അശ്ലീലതയും വിദ്വേഷവും കലർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തമിഴ് ജനതയ്ക്ക് പണ്ടേ അറിയാം. സ്ത്രീകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽപ്പോലും അവരെ അധിക്ഷേപിച്ചു സംസാരിക്കാൻ അവർക്ക് യാതൊരു മടിയുമില്ല" വിജയ് എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

വെള്ളിയാഴ്‌ച നടന്ന ഡിഎംകെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയിലാണ് എഐഎഡിഎംകെയിൽ നിന്ന് ടിവികെയിലേക്ക് മാറിയ സത്യഭാമയെ സ്റ്റാലിൻ പരിഹസിച്ചത്. "ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ശരീരപ്രകൃതിയും വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു മലക്കംമറിച്ചിൽ നടത്തിയത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല," എന്നായിരുന്നു സ്റ്റാലിൻ്റെ ഏറ്റവും വിവാദമായ പരാമർശം.

ഡിഎംകെ അംഗങ്ങൾ ജനാധിപത്യത്തിന് എതിരാളികളാണ് എന്ന് വിജയ് പറഞ്ഞു. തമിഴ് സ്ത്രീകളുടെ മകനായും സഹോദരനായും നിന്നുകൊണ്ട് താൻ ഈ പ്രസ്‌താവനയെ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

"അശ്ലീലതയും കാടത്തവും ഡിഎംകെയുടെ വേരുകളിലും ചിന്താഗതിയിലും തന്നെ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയതാണെന്ന് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ എക്കാലവും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീകൾ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ, അവരുടെ അനിഷ്‌ടം പോലും വകവെക്കാതെ അശ്ലീലമായി സംസാരിക്കുന്നതിൽ വിദഗ്‌ധരായ ഈ ദുഷ്‌ട ശക്തികൾക്ക്, തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും ധരാപുരം മണ്ഡലത്തിലെ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും ഉചിതമായ മറുപടി ലഭിക്കും" എന്നും അദ്ദേഹം പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു.

സ്റ്റാലിനെതിരെ പരാതി നൽകി ടിവികെ മന്ത്രി ആധവ് അർജുന

സത്യഭാമയുടെ ശാരീരിക രൂപത്തെ പരിഹസിച്ചെന്നാരോപിച്ച് ഡിഎംകെ നേതാവ് എംകെ സ്റ്റാലിനെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ടിവികെ മന്ത്രി ആദവ് അർജുന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനിൽ പരാതി നൽകി. സമീപകാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ മോശമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുന്ന രീതി ഡിഎംകെ തുടരുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

"ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർഥി സത്യഭാമയെ ശാരീരികമായി പരിഹസിക്കുന്ന (ബോഡി-ഷെയിമിംഗ്) തരത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയതിന് ഡിഎംകെ നേതാവ് എംകെ സ്റ്റാലിനെതിരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കണ്ട് ഞാൻ പരാതി നൽകി," പരാതി നൽകിയ ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ അർജുന പറഞ്ഞു.

സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പദ്ധതികളെയും നയങ്ങളെയും രാഷ്ട്രീയപരമായി വിമർശിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. എന്നാൽ, സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തിപരവും മോശവുമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

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