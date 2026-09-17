മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് ലണ്ടന് സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കി തിരിച്ചെത്തി; ഉറപ്പാക്കിയത് 15,300 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപവും തൊഴിലവസരങ്ങളും
സെപ്റ്റംബർ 14 ന് ഗവേഷണ വികസനം, പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജം, പവർ ഗ്രിഡ് ഉപകരണങ്ങൾ, ഗ്ലോബൽ കപ്പാസിറ്റി സെൻ്ററുകൾ (ജിസിസി) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രധാന ധാരണാപത്രങ്ങളിലും ഔദ്യോഗികമായി ഒപ്പുവച്ചു.
By PTI
Published : September 17, 2026 at 2:20 PM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി ജോസഫ് വിജയ് ലണ്ടനിലെ ആറ് ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കി ഇന്ന് ചെന്നൈയിൽ തിരിച്ചെത്തി. 15,300 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം നേടുകയും സംസ്ഥാനത്ത് 10,000-ത്തിലധികം നേരിട്ടുള്ളതും അല്ലാത്തതുമായ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ഔദ്യോഗിക വാർത്താക്കുറിപ്പ് അറിയിച്ചു.
സുതാര്യവും കാര്യക്ഷമവുമായ ഭരണസംവിധാനത്തിലൂടെ 2036-ഓടെ തമിഴ്നാടിനെ 1.5 ട്രില്യൺ ഡോളർ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയാക്കി മാറ്റാനുള്ള തമിഴ്നാടിൻ്റെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ സന്ദർശനമെന്നും വാർത്താക്കുറിപ്പ് പറയുന്നു.
സന്ദർശനത്തിനിടെ, ഇന്ത്യ-യുകെ സമഗ്ര സാമ്പത്തിക-വ്യാപാര കരാറിൻ്റെ (CETA) സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് സെപ്റ്റംബർ 12-ന് യുകെയിലെ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷണർ കുമരൻ പെരിയസാമിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. അതനുസരിച്ച്, സെപ്റ്റംബർ 14 ന്, ഗവേഷണ വികസനം, പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജം, പവർ ഗ്രിഡ് ഉപകരണങ്ങൾ, ഗ്ലോബൽ കപ്പാസിറ്റി സെൻ്ററുകൾ (ജിസിസി) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രധാന ധാരണാപത്രങ്ങളിലും ഔദ്യോഗികമായി ഒപ്പുവച്ചു.
യൂറോപ്യൻ യുകെ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി പങ്കാളിത്തമുള്ള സംവർദ്ധന മദർസൺ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡിസൈൻ,എഞ്ചിനീയറിംഗ്, നിർമ്മാണം, ലോജിസ്റ്റിക്സ്, അസംബ്ലി എന്നിവയിൽ 11,000 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കുമെന്നും ഇത് 7,000 തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. ശ്രീയ സൊല്യൂഷൻസ് വഴി തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിലും ചെന്നൈയിലും ജിസിസികൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും എംബഡഡ് സിസ്റ്റങ്ങളിലും വ്യാവസായിക ഡിജിറ്റലൈസേഷനിലും 600 ഉയർന്ന തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും സ്വീഡനിലെ സിഗ്മ ടെക്നോളജി ഗ്രൂപ്പുമായി കരാറിലേർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
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അതുപോലെ, ചെന്നൈയിലെ മൗണ്ട്-പൂനമല്ലി ജിസിസി (GCC) ഇടനാഴിയിൽ 'ബിൽഡ്-ഓപ്പറേറ്റ്-ട്രാൻസ്ഫോം-ട്രാൻസ്ഫർ' (BOTT) മാതൃകയിൽ ഒരു ജിസിസി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ഏണസ്റ്റ് & യംഗ് (Ernst & Young)മായി ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. 1,000 കോടി രൂപ ചെലവിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഈ കേന്ദ്രം 2,000-ത്തിലധികം ഉയർന്ന തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. കാര്യക്ഷമമായ ട്രാൻസ്ഫോർമർ നിർമ്മാണത്തിനായി തിരുവള്ളൂർ ജില്ലയിൽ 300 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കാനും അതുവഴി 400 തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും വിൽസൺ പവർ സൊല്യൂഷൻസ് (യുകെ) ഒരു ഒപ്പുവെച്ചു.
തമിഴ്നാട്ടിൽ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു "മോട്ടോർ സ്പോർട്സ് സിറ്റി" സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് സെപ്റ്റംബർ 3-ന് തമിഴ്നാട് നിയമസഭയിൽ ചട്ടം 110 പ്രകാരം നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനത്തെത്തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് സിൽവർസ്റ്റോൺ സർക്യൂട്ടിലെ റേസ് കൺട്രോൾ, റേസ് ട്രാക്ക്, സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ, സിൽവർസ്റ്റോൺ മ്യൂസിയം എന്നിവ നേരിട്ട് ചെന്ന് പരിശോധിച്ചു.
സർക്യൂട്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാന് നടനും റേസറുമായ അജിത് കുമാറിൻ്റെ സഹായവുമുണ്ടായിരുന്നു. അജിത് പങ്കെടുത്ത സിൽവർസ്റ്റോണിൽ നടന്ന 2026-ലെ' മിഷെലിൻ ലെ മാൻസ് കപ്പിന്' (Michelin Le Mans Cup) വിജയ് ഔദ്യോഗികമായി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. ഈ പദ്ധതികളുടെ വരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ നടപടികളും വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷൻ, സിൽവർസ്റ്റോൺ - മിഷെലിൻ ലെ മാൻസ് അധികൃതർ, നടൻ , നിക്ഷേപകർ, ലണ്ടനിലെ തമിഴ് പ്രവാസി സമൂഹം എന്നിവരോട് വിജയ് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.
അതേസമയം, പൊലീസിൻ്റെ സുരക്ഷാ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാരണം പ്രവാസി സമൂഹവുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച റദ്ദാക്കേണ്ടി വന്നതിൽ വിജയ് ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചതായും വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മെട്രോപൊളിറ്റൻ പൊലീസ് അനുമതി നിഷേധിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്യുടെ പരിപാടി റദ്ദാക്കിയത്, ലണ്ടനിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കെട്ടിടമായ 'ദി ഷാർഡി'ന് (The Shard) പുറത്ത് തടിച്ചുകൂടിയ നൂറുകണക്കിന് ആരാധകരെ നിരാശരാക്കിരാക്കിയ തീരുമാനമായിരുന്നു അത്.
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