തമിഴ്നാട്-കര്ണാടക കാവേരി നദീജല തർക്കം; നിയമനടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാന് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്യുടെ നിര്ദേശം
സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുൻ കോടതി വിധി പരിഗണിച്ച് കൊണ്ട് കൂടിയാലോചനകള്, തമിഴ്നാട് - കര്ണാടക കാവേരി നദീജല തർക്കത്തില് ഇടപെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്. .
By PTI
Published : May 25, 2026 at 5:15 PM IST
ചെന്നൈ: മേക്കേദാട്ടു അണക്കെട്ട് തർക്കത്തിൽ ഇടപെട്ട് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ്. കർണാടക ഉൾപ്പെടുന്ന മേക്കേദാട്ടു അണക്കെട്ട് വിഷയത്തില് നിയമ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് വിജയ് നിര്ദേശം നല്കി. സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുൻ കോടതി വിധി മനസിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാകണം വിഷയത്തില് കൂടിയാലോചനകള് നടത്തേണ്ടതെന്നും, ശേഷം വിഷയത്തിലെ നിയമനടപടികള് വേഗത്തിലാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കർണാടകയുടെ നിർദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സര്ക്കാര് നടത്തിയ അവലോകന യോഗത്തിലാണ് വിജയ് നിര്ദേശം നല്കിയത്. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് വിവാദ വിഷയത്തില് അവലോകന യോഗം നടന്നത്. തമിഴ്നാടിൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും കർഷകരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമാണ് വിശദമായ അവലോകന യോഗം നടന്നതെന്ന് അധികാരികള് വ്യക്തമാക്കി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തീർപ്പാക്കാത്ത പദ്ധതിയില് ഭൂമി പൂജ നടത്തിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സർക്കാര് അവലോന യോഗം ചേര്ന്നത്. സര്ക്കാര് ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിലൂടെ ഇത് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരായ എൻ ആനന്ദ്, അധവ് അർജുന, ആർ നിർമ്മൽകുമാർ, അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ വിജയ് നാരായണൻ എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു
മേക്കാദാട്ടു പദ്ധതിയുടെ പുതുക്കിയ വിശദമായ പദ്ധതി റിപ്പോർട്ട് സംസ്ഥാനം ഉടൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കുമെന്നും പ്രക്രിയയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും കർണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാർ പറഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രശ്നം ആരംഭിച്ചത്. പദ്ധതിയെ എതിർക്കാൻ തമിഴ്നാടിന് അവകാശമില്ലെന്നും ശിവകുമാർ പറഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവന പരാമർശങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിലുടനീളം ഉടനടി പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായി.
ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകത്തിലെ കെ.എൻ. നെഹ്റു അടക്കം നിരവധി നേതാക്കള് രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ച് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. നിർദ്ദിഷ്ട ജലസംഭരണി കാവേരി വെള്ളത്തെ ജലസേചനത്തിനായി ആശ്രയിക്കുന്ന ഡെൽറ്റ കർഷകരിൽ ഭയം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും കെ.എൻ. നെഹ്റു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. "മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോഴെങ്കിലും വായ തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് കാണാൻ ആളുകൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്" എന്നും വിജയ്യെ ലക്ഷ്യം വച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ പേരിൽ കർണാടക ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് പിഎംകെയിലെ അൻബുമണി രാമദാസ് ആരോപിച്ചു. "മേക്കാദാട്ടു പദ്ധതിയെ തമിഴ്നാടിന് എതിർക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് പച്ചക്കള്ളമാണ്" അൻബുമണി പറഞ്ഞു. മേക്കേദാട്ടുവിൽ അണക്കെട്ട് പണിയുന്നത് 14 ജില്ലകളിലെ ജലസേചനത്തെയും തമിഴ്നാട്ടിലെ അഞ്ച് കോടിയോളം ജനങ്ങളുടെ കുടിവെള്ള വിതരണത്തെയും ബാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
കാവേരി നദിയുടെ കുറുകെയുള്ള അണക്കെട്ട് വിഷയത്തിലുള്ള തമിഴ്നാടിൻ്റെ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. കോടതിയുടെ നിയമപരിധിയിൽ കേന്ദ്ര വിദഗ്ദർക്ക് മാത്രമേ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയൂ എന്നതായിരുന്നു അന്നത്തെ വിധി. പിന്നാലെയാണ് പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാന് കര്ണാടക തീരുമാനിക്കുന്നത്.
Also Read: നീറ്റ് യുജി ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച; എൻടിഎ പാഠം പഠിച്ചില്ലെന്നത് ദുഃഖകരം, രൂക്ഷ വിമര്ശനവുമായി സുപ്രീംകോടതി