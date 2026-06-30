ETV Bharat / bharat

മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷം ആദ്യമായി വിജയ് കരൂരിലേക്ക്; ലക്ഷ്യം ദുരന്തബാധിതരെ നേരിൽ കാണൽ

രണ്ടുദിവസത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്ദർശനത്തിനിടയിൽ ജില്ലയിലെ വിവിധ സർക്കാർ ക്ഷേമപദ്ധതികൾക്കും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പ്രൊജക്‌ടുകൾക്കും തുടക്കം കുറിക്കും.

CHIEF MINISTER VIJAY KARUR DISTRICT CROWD CRUSH INCIDENT IN KARUR POLITICAL VISIT
മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 30, 2026 at 12:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ചെന്നൈ: കഴിഞ്ഞ വർഷം തമിഴ്‌നാടിനെയാകെ നടുക്കിയ ആ ദുരന്തഭൂമിയിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷം ആദ്യമായി ജോസഫ് വിജയ് എത്തുന്നു. 41 ജീവനുകൾ പൊലിഞ്ഞ കരൂർ ദുരന്തത്തിലെ ഇരകളുടെ കുടുംബങ്ങളെ നേരിൽ കണ്ട് ആശ്വസിപ്പിക്കാനാണ് ജൂലൈ 10, 11 തീയതികളിൽ അദ്ദേഹം കരൂരിലെത്തുന്നത്. അധികാരമേറ്റ ശേഷമുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആദ്യ കരൂർ സന്ദർശനമാണിത്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബർ 27നാണ് തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) കരൂരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സമ്മേളനത്തിലുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 41 പേർക്ക് ദാരുണമായി ജീവൻ നഷ്ടമായത്. തമിഴ്‌നാടിനെയാകെ നടുക്കിയ ഈ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ, നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപായി ടിവികെ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന വിജയ് മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ചെന്നൈയിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ച് നേരിൽ കണ്ട് അനുശോചനം അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, അന്ന് കരൂരിൽ നേരിട്ടെത്തി സന്ദർശനം നടത്താതെ കുടുംബങ്ങളെ ചെന്നൈയിൽ വിളിച്ചുവരുത്തിയത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു.

സുരക്ഷാ മാർഗരേഖയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയവും
കരൂർ ദുരന്തത്തിന് പിന്നാലെ രാഷ്ട്രീയ പരിപാടികളും പൊതുസമ്മേളനങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിരുന്നു. ഇത്തരം ഒത്തുചേരലുകളിൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ പ്രത്യേക മാർഗരേഖയും (എസ്ഒപി) പുറത്തിറക്കി. ഈ സാഹചര്യങ്ങൾക്കിടയിലാണ് തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 108 മണ്ഡലങ്ങളിൽ വിജയിച്ച് തമിഴക വെട്രി കഴകം അധികാരത്തിലെത്തിയത്. ഡിഎംകെ സഖ്യത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കോൺഗ്രസ്, വിടുതലൈ ചിരുതൈകൾ കക്ഷി, ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്‌ലിം ലീഗ്, ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ എന്നിവരുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് ടിവികെ സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചത്.

തുടർന്ന് തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി ജോസഫ് വിജയ് അധികാരമേൽക്കുകയായിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷമുള്ള ആദ്യ കരൂർ സന്ദർശനത്തിൽ, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ റാലിക്കിടെയുണ്ടായ ദുരന്തത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട 41 പേരുടെ കുടുംബങ്ങളെ അദ്ദേഹം നേരിൽ സന്ദർശിച്ച് അനുശോചനം അറിയിക്കും. ഇതിനുപുറമെ, കരൂർ ജില്ലയിൽ നടക്കുന്ന വിവിധ സർക്കാർ പരിപാടികളിലും മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.

അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും പര്യടനം നടത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രി പദ്ധതിയിടുന്നതായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജൂലൈ 10, 11 തീയതികളിലെ കരൂർ സന്ദർശനത്തോടെയാണ് ഈ പര്യടനത്തിന് തുടക്കമാകുന്നത്. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ നിലവിലെ സജീവമായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ, മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്‌യുടെ കരൂർ സന്ദർശനം രാഷ്ട്രീയപരമായും ഭരണപരമായും ഏറെ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്.

Also read: 'എന്‍റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പദവി'; ജനറൽ ഉപേന്ദ്ര ദ്വിവേദി വിരമിച്ചു, പിന്‍ഗാമിയായി ധീരജ് സേത്ത്

TAGGED:

CHIEF MINISTER VIJAY
KARUR DISTRICT
CROWD CRUSH INCIDENT IN KARUR
POLITICAL VISIT
CM VIJAY KARUR VISIT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.