ഖത്തർ ഗ്യാസ് പ്ലാൻ്റ് സ്ഫോടനം; മരിച്ച തമിഴ്നാട് സ്വദേശികൾക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്
സ്ഫോടനത്തില് മരിച്ച മൂന്ന് പേര്ക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വീതമാണ് ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു.
Published : June 23, 2026 at 5:12 PM IST
ചെന്നൈ: ഖത്തറിലെ റാസ് ലഫാനിലുള്ള ബർസാൻ ഗ്യാസ് ഫാക്ടറിയിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ദുരിതാശ്വാസ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി സി ജോസഫ് വിജയ്. സ്ഫോടനത്തില് മരിച്ച മൂന്ന് പേര്ക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വീതമാണ് ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
ഞായറാഴ്ച രാത്രിയാണ് ബർസാൻ ഗ്യാസ് ഫാക്ടറിയില് സ്ഫോടനം നടന്നത്. അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണികളെ തുടർന്ന് 2025 ഡിസംബർ മുതൽ ബർസാൻ ഗ്യാസ് പ്ലാൻ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പൂർണമായി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് മാത്രമാണ് പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിച്ചത്. ഇതിനിടെയാണ് സാങ്കേതിക തകരാർ മൂലം സ്ഫോടനവും തീപിടിത്തവും ഉണ്ടായത്. 2022ൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്ത ബർസാൻ ഗ്യാസ് കേന്ദ്രം, പ്രാദേശിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഗ്യാസ് വിതരണം നടത്താനായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്.
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സംഭവത്തിൽ ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പതിമൂന്ന് തൊഴിലാളികൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു, പരിക്കേറ്റ 66 പേർ ഇപ്പോഴും ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളായ മൂന്ന് പേര്ക്കാണ് അപകടത്തില് ജീവന് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. തിരുനെൽവേലി ജില്ലയിലെ രാധാപുരം സ്വദേശിയായ പബിത് (26),പനഗുഡിക്കടുത്തുള്ള ശിവഗാമിപുരം സ്വദേശി സജിത് കുമാർ (25), മങ്കമ്മൽ സലൈ സ്ട്രീറ്റ് സ്വദേശി സുവിൻ (26) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.
നടുക്കം വിട്ട് മാറാതെ കുടുംബങ്ങള്
അപകടത്തെക്കുറിച്ച് വാർത്താ റിപ്പോർട്ടുകളിലൂടെയാണ് അറിഞ്ഞതെന്ന് മരിച്ച സജിത്കുമാറിൻ്റെ ബന്ധുവായ മുത്തുകൃഷ്ണന് പറഞ്ഞു. സർക്കാർ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരണമെന്നും നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യര്ഥിച്ചു.
"എൻ്റെ അനന്തരവൻ സജിത്കുമാർ 2025 മാർച്ചിൽ ജോലിക്കായി ഖത്തറിലേക്ക് പോയി. അവിടെ ഒരു തീപിടുത്ത അപകടത്തെക്കുറിച്ച് വാർത്താ റിപ്പോർട്ടുകളിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞത്. ജോലിക്ക് പോകുന്നതിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പാണ് അദ്ദേഹം അവസാനമായി അമ്മയോട് സംസാരിച്ചത്. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഒടുവിൽ വാർത്തകളിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞത്. " മുത്തുകൃഷ്ണന് പറഞ്ഞു.
ബർസാൻ ഗ്യാസ് ഫാക്ടറി
വ്യവസായങ്ങൾക്കും വൈദ്യുതി ഉൽപആദനത്തിനും ആവശ്യമായ പൈപ്പ്ലൈൻ ഗ്യാസ് വിതരണമാണ് ബർസാൻ ഗ്യാസ് ഫാക്ടറിയില് പ്രധാനമായും നടത്തിയിരുന്നത്. റിഫൈനറികൾ, പെട്രോകെമിക്കൽ വ്യവസായങ്ങൾ, എന്നിവയിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഹൈഡ്രോകാർബൺ ഉൽപന്നങ്ങളും ഇവിടെ നിന്ന് നൽകുന്നുണ്ട്. പ്രാദേശിക വൈദ്യുതി ഉൽപാദന നിലയങ്ങൾക്കും, ജലശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റുകൾക്കും പ്രാദേശിക വ്യവസായങ്ങൾക്കുമായി ദിവസവും ഇവിടെ നിന്ന് ഗ്യാസ് നൽകുന്നു. വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പ്രതിദിനം 1.4 ബി.എസ്. സി.എഫ്.ഡി (പ്രതിദിനം ഒരു ബില്യൺ ക്യൂബിക് അടി മാനദണ്ഡം) ഗ്യാസ് നൽകാൻ ബർസാൻ പ്ലാൻ്റിന് ശേഷിയുണ്ട്.
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