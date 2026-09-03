ETV Bharat / bharat

തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ 1200 കോടി രൂപയിൽ പുതിയ നിയമസഭാ-സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സമുച്ചയം; പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്

ഫോർട്ട് സെൻ്റ് ജോർജിൽ നിന്ന് ഭരണസിരാകേന്ദ്രം മാറ്റാനുള്ള തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിയാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം. 20 ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി വിസ്‌തീർണ്ണത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ ആധുനിക സമുച്ചയത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ എല്ലാ വകുപ്പുകളും പ്രവർത്തിക്കും.

CM JOSEPH VIJAY NEW ASSEMBLY SECRETARIAT COMPLEX PLANS FOR NEW ASSEMBLY SECRETARIAT CM VIJAY PLANS FOR SECRETARIAT
CM Joseph Vijay (ETV Bharat)
author img

By PTI

Published : September 3, 2026 at 2:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ചെന്നൈ: 1,200 കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിയമസഭയും സെക്രട്ടേറിയറ്റും ഉൾപ്പെടുന്ന പുതിയ സംയോജിത സമുച്ചയം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ചരിത്രപ്രധാനമായ ഫോർട്ട് സെൻ്റ് ജോർജിൽ നിന്ന് ഭരണസിരാകേന്ദ്രം മാറ്റാനുള്ള തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിയാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം.

20 ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി വിസ്‌തീർണ്ണത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ ആധുനിക സമുച്ചയത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ എല്ലാ വകുപ്പുകളും പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ആഗോളതലത്തിലുള്ള സ്ഥാനവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി മൂന്ന് പ്രധാന വികസന പദ്ധതികളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ഫോർട്ട് സെൻ്റ് ജോർജിലെ നിലവിലെ ഭരണസംവിധാനം പലയിടങ്ങളിലായി ചിതറിക്കിടക്കുന്നതും സ്ഥലപരിമിതിയും ചരിത്രസ്‌മാരകം സംരക്ഷിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയന്ത്രണങ്ങളും നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിന് പകരം അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ള പുതിയ ഭരണസമുച്ചയം നിർമ്മിക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് വിജയ് പറഞ്ഞു.

പൈതൃകം സംരക്ഷിച്ച് കൊണ്ടുള്ള വികസനം

1,200 കോടി രൂപ ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഈ പുതിയ പദ്ധതി ചെന്നൈയിൽ 20 ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി വിസ്‌തൃതിയിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കും. പുതിയ സമുച്ചയം നിർമ്മിക്കുമ്പോഴും ഫോർട്ട് സെൻ്റ് ജോർജിലെ ചരിത്രപ്രധാനമായ കെട്ടിടങ്ങൾ വരുംതലമുറയ്ക്കായി ഒരു പൈതൃക കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടും. എല്ലാ സർക്കാർ വകുപ്പുകളെയും ആധുനികവും എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാവുന്നതും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവുമായ ഒരു കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഇത് സംയോജിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭരണപക്ഷ അംഗങ്ങളുടെ മേശയിലടിച്ചുള്ള പിന്തുണയ്ക്കിടെ മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് പറഞ്ഞു.

107 ഏക്കർ വിസ്‌തൃതിയുള്ള ഫോർട്ട് സെൻ്റ് ജോർജ് ക്യാമ്പസിൽ വളരെ ചെറിയൊരു ഭാഗത്തിന് (ഏകദേശം 4 ഏക്കർ) മാത്രമേ സർക്കാരിന് നിയന്ത്രണമുള്ളൂ. ബാക്കി ഭാഗം പ്രതിരോധ വകുപ്പും ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുമാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് സ്ഥലപരിമിതിയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ച് കൊണ്ട് വിജയ്‌ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ 40 വർഷത്തിനിടെ സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും ഭരണപരമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുടെയും എണ്ണത്തിൽ വലിയ വർധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന നിലവിലെ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് സമുച്ചയത്തിൽ തിരക്ക് വർധിക്കുന്നതിനും ഇടയാക്കി.

വരാനിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ കാര്യക്ഷമവും ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ളതുമായ ഭരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി എല്ലാ സർക്കാർ വകുപ്പുകളെയും ആധുനികവും എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാവുന്നതും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവുമായ ഒരു സമുച്ചയത്തിലേക്ക് സംയോജിപ്പിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

തീപിടുത്തത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ, ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാന്‍ കഴിയുന്ന ആധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ഈ സമുച്ചയത്തിലുണ്ടാകും. കൂടാതെ, 'ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ്' (പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ കെട്ടിട) മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണം. വിശാലമായ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം, കോൺഫറൻസ് ഹാളുകൾ, പൊതുസേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ, സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കുള്ള ആധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയും ഇവിടെ ഒരുക്കുമെന്ന് ജോസഫ് വിജയ്‌ അറിയിച്ചു.

സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ആധുനികവും മികച്ചതുമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഈ കെട്ടിടം പ്രദാനം ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നഗരത്തിനുള്ളിൽ എവിടെയായിരിക്കും ഈ നിർമ്മാണം നടക്കുക എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ വിവരം വിജയ് നൽകിയില്ല.

2006-11 കാലയളവിൽ എം. കരുണാനിധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഡി.എം.കെ. സർക്കാർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്-നിയമസഭാ സമുച്ചയം സമീപത്തുള്ള ഒമന്ദൂരർ ഗവൺമെൻ്റ് എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. കുറച്ചുകാലം നിയമസഭാ സമ്മേളനങ്ങൾ അവിടെയാണ് നടന്നത്. എന്നാൽ, പിന്നീട് അധികാരത്തിലെത്തിയ ജെ. ജയലളിതയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ. സർക്കാർ ആ കെട്ടിടത്തെ ഒരു മൾട്ടി-സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയാക്കി മാറ്റുകയും ഭരണകേന്ദ്രം ഫോർട്ട് സെൻ്റ് ജോർജിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്‌തു. നേരത്തെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റാൻ എഐഎഡിഎംകെയും (AIADMK) പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നെങ്കിലും അത് നടപ്പായില്ല.

Also read:തൃണമൂൽ ഓഫിസിന് നേരെ ആക്രമണം; പൊലീസിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് അഭിഷേക് ബാനർജി

TAGGED:

CM JOSEPH VIJAY
NEW ASSEMBLY SECRETARIAT COMPLEX
PLANS FOR NEW ASSEMBLY SECRETARIAT
CM VIJAY PLANS FOR SECRETARIAT
CM VIJAY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.