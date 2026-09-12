മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്യുടെ അഴിമതി ആരോപണം; സംസ്ഥാനവ്യാപക പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിപ്പ് ഡിഎംകെ
കരുണാനിധിയുടെയും സ്റ്റാലിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഡിഎംകെ ഭരണകാലത്ത് നടന്ന അഴിമതികളെക്കുറിച്ച് വിജയ് നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂറോളം നീണ്ടുനിന്ന സിനിമാ ശൈലിയിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ മാത്രമെന്നാണ് ഡിഎംകെ നേതാവ് ശേഖർ ബാബു വിശേഷിപ്പിച്ചു.
By PTI
Published : September 12, 2026 at 2:57 PM IST
ചെന്നൈ: അന്തരിച്ച മുന് മുഖ്യമന്ത്രി എം. കരുണാനിധിയെയും പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ എം.കെ. സ്റ്റാലിനെയും ലക്ഷ്യമാക്കി മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ് നടത്തിയ അഴിമതി ആരോപണങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഡിഎംകെ. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ പരിപാടിക്ക് മുതിർന്ന നേതാവ് പി കെ ശേഖർ ബാബുവാണ് നേതൃത്വം നൽകി.
സ്റ്റാലിൻ്റെ ത്യാഗമനോഭാവത്തെയും വ്യക്തിത്വത്തെയും മാനുഷിക ഗുണങ്ങളെയും പ്രശംസിച്ച ശേഖർ ബാബു ധാർമിക മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച 'മിസ്റ്റർ ക്ലീൻ' (അഴിമതിരഹിതനായ നേതാവ്) എന്ന് സ്റ്റാലിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
കളങ്കരഹിതനായ ഒരു നേതാവിനെ നിയമസഭയിൽ ടിവികെ. (TVK) നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിട്ടതിനെയും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. അടിയന്തരാവസ്ഥാ കാലഘട്ടത്തിൽ (1975-77) സ്റ്റാലിൻ ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമമന്ത്രി ആർ നിർമ്മൽ കുമാർ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളെ ഡിഎംകെ എതിർക്കുന്നതായും ശേഖർ ബാബു പറഞ്ഞു.
കരുണാനിധിയുടെയും സ്റ്റാലിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഡിഎംകെ ഭരണകാലത്ത് നടന്ന അഴിമതികളെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂറോളം നീണ്ടുനിന്ന സിനിമാ ശൈലിയിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ മാത്രമെന്നാണ് ബാബു വിശേഷിപ്പിച്ചു. സഭയിൽ ഡിഎംകെ വിജയ്യുടെ ആരോപണങ്ങൾക്കെതിരെ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിന് മുഖ്യമന്ത്രി അനുമതി നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
മുറിവേറ്റ കടുവയാണ് ഡിഎംകെ
"കളത്തിലിറങ്ങിനിൽക്കുന്ന, മുറിവേറ്റ ഒരു കടുവയാണ് ഡിഎംകെ. എന്നെങ്കിലുമൊരിക്കൽ ഇതിനെല്ലാം അതേ നാണയത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചടി ലഭിക്കും," എന്നും ശേഖർ ബാബു കൂട്ടിച്ചേർത്തു. , അഞ്ച് തവണ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കരുണാനിധി, അന്തരിച്ച കേന്ദ്രമന്ത്രി മുരശോലി മാരൻ, പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ സ്റ്റാലിൻ എന്നിവരുടെ ത്യാഗങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം നിസാരവൽക്കരിക്കുന്നതായിരുന്നു നിയമസഭയിലെ വിജയിയുടെ പ്രസംഗമെന്നും അത് ശക്തമായി അപലപനീയമാണെന്നും ഡിഎംകെ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
വിജയ്യുടെ ആരോപണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ?
സെപ്റ്റംബർ 7-നാണ് നിയമസഭയിൽ ഡിഎംകെയ്ക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനവുമായി വിജയ് രംഗത്തെത്തിയത്. മുൻ ഭരണകാലയളവുകളിൽ നടന്നുവെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഗുരുതരവും ആസൂത്രിതവുമായ അഴിമതികളെയാണ് വിജയ് ലക്ഷ്യമിട്ടത്.
ദശാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കരുണാനിധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഡിഎംകെ സർക്കാരിനെതിരെ ആരോപണമുന്നയിക്കാൻ വിജയ് സർക്കാരിയ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിനെയാണ് ആശ്രയിച്ചത്.
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2021-26 കാലയളവിലെ ഡിഎംകെ ഭരണത്തിനിടെ നടന്നുവെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന അഴിമതി സംബന്ധിച്ച് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ED) സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കൈമാറിയ ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധരിക്കുകയും, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റാലിൻ്റെയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഉദയനിധിയുടെയും പേരുകൾ പരാമർശിക്കുകയും ചെയ്തു.
അടിയന്തരാവസ്ഥാ കാലത്ത് സ്റ്റാലിനെ തടവിലാക്കിയത് 'മിസ' (MISA) നിയമപ്രകാരമായിരുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക രേഖകളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് നിയമമന്ത്രി നിർമ്മൽ കുമാർ വ്യക്തമാക്കി. അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് അന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച 'ഇരുപതിന പരിപാടി'യെക്കുറിച്ചും അന്തരിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചും നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളുടെ പേരിലാണ് സ്റ്റാലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് മന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചു.
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