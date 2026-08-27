"വൈദഗ്ധ്യമുള്ള പ്രൊഫഷണലുകൾ ബംഗാളിലേക്ക് മടങ്ങുക"; തൊഴിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് സുവേന്ദു അധികാരി
വിദേശത്തുള്ള പ്രൊഫഷണുകള് ബംഗാളിലേക്ക് മടങ്ങുക, തൊഴിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് സുവേന്ദു അധികാരി
Published : August 27, 2026 at 3:14 PM IST
കൊൽക്കത്ത: സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തും വിദേശത്തും ജോലി ചെയ്യുന്ന വൈദഗ്ധ്യമുള്ള പ്രൊഫഷണലുകളോട് പശ്ചിമ ബംഗാളിലേക്ക് മടങ്ങിവരാൻ അഭ്യർഥിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി. വിദ്യാസമ്പന്നരായ യുവാക്കൾ ഡബിൾ എഞ്ചിൻ സര്ക്കാരിന് കീഴില് അവസരങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് തിരിച്ചുവരണമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കൊൽക്കത്തയിലെ ന്യൂടൗണിൽ എൽടിഐമിൻഡ്ട്രീയുടെ പുതിയ ഐടി കാമ്പസിൻ്റെ ആദ്യഘട്ട ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ആഹ്വാനം നടത്തിയത്. ഡബിൾ എഞ്ചിൻ സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിൽ നിക്ഷേപങ്ങളും തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും വർധിപ്പിക്കുമെന്നും മടങ്ങിയെത്തുന്നവർക്ക് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി.
"വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ധാരാളം തൊഴിലില്ലാത്തവരുണ്ട്. അവർക്ക് ജോലി ആവശ്യമാണ്, ബംഗാളിൽ അവർക്ക് വളരെയധികം താൽപ്പര്യമുണ്ട്" അധികാരി പറഞ്ഞു. മുമ്പ് എൽടിഐ മൈൻഡ്ട്രീ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നതും ലാർസൻ ആന്ഡ് ട്യൂബ്രോ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാഗവുമായ എൽടിഎമ്മിന്, ഡാറ്റാ സെൻ്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ പത്ത് ഏക്കർ കൂടി കൈമാറുമെന്ന് അധികാരി ഉറപ്പ് നൽകി. രണ്ട് മാസം മുമ്പ് കമ്പനി ഭൂമി ആവശ്യപ്പെട്ട് സർക്കാരിന് കത്തെഴുതിയിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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എൽടിഎമ്മിൻ്റെ ആനന്ദ നികേതൻ ഐടി കാമ്പസിൻ്റെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഏകദേശം എട്ട് ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണമുള്ള രണ്ട് കെട്ടിടങ്ങളുണ്ട്. ഏകദേശം 5,800 എഞ്ചിനീയർമാരെയും പ്രൊഫഷണലുകളെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കമ്പനിയുടെ സംസ്ഥാനത്തെ വിപുലീകരണത്തിനും ഭാവി നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാർ എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകുമെന്ന് അധികാരി പറഞ്ഞു. എൽടിഎം ചെയർമാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ എസ് എൻ സുബ്രഹ്മണ്യനെയും സംഘത്തെയും അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അധികാരിയുടെ മറുപടി.
സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ ഐടി കാമ്പസുകളും വ്യവസായങ്ങളും വരുന്നതിനാൽ ധാരാളം തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, സൈബർ സുരക്ഷ, ചിപ്പ് ഡിസൈൻ, ഓട്ടോമേഷൻ തുടങ്ങിയ വളർന്നുവരുന്ന മേഖലകളിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകും. യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് അക്കാദമിക്-വ്യവസായ പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയും അധികാരി പറഞ്ഞു. ചെറുകിട ബിസിനസുകൾക്കുള്ള വായ്പയും അവസരങ്ങളും സർക്കാർ സുഗമമാക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഞങ്ങളുടെ ദർശനം വ്യക്തമാണ്. പശ്ചിമ ബംഗാളിനെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏക മന്ത്രം. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇരു കൈകളും നൽകാൻ തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഊർജ്ജക്ഷമതയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾക്കും സ്മാര്ട്ട് ബിൽഡിങ് മാനേജ്മെൻ്റിനും പുതിയ കാമ്പസിനെ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രശംസിക്കുകയും കമ്പനിക്ക് തുടർച്ചയായ സർക്കാർ പിന്തുണ ഉറപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തു.
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