ETV Bharat / bharat

അതിർത്തി സുരക്ഷയ്ക്കായി 210 ഏക്കർ ഭൂമി ബിഎസ്എഫിന് കൈമാറും; പ്രഖ്യാപനവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി

ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കഞ്ചാവ്, കറുപ്പ് തുടങ്ങിയ ലഹരിമരുന്നുകൾ കടത്തുന്നത് തടയാൻ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും സുവേന്ദു അധികാരി നിർദേശിച്ചു.

WEST BENGAL CM SUVENDU ADHIKARI 210 ACRES LAND TRANSFER TO BSF BORDER SECURITY IN COOCH BEHAR 210 ACRES OF LAND TO THE BSF BENGAL
West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 22, 2026 at 8:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമബംഗാളിലെ കൂച്ച് ബെഹാർ ജില്ലയിലെ അതിർത്തി സുരക്ഷയ്‌ക്ക് ഊന്നൽ നൽകി സംസ്ഥാന സർക്കാർ. 210 ഏക്കർ ഭൂമി ബിഎസ്‌എഫിന് (ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്‌സ്) കൈമാറുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതേസംബന്ധിച്ച് നോർത്ത് ബംഗാൾ വികസന മന്ത്രി നിസിത് പ്രമാണിക്, ജില്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരുമായി മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ചകൾ നടത്തി. കൂച്ച് ബെഹാർ ബംഗ്ലാദേശുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ജില്ലയായതിനാൽക്കൂടി ലഹരിമരുന്ന് കടത്തിനും കൃഷിക്കുമെതിരെ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഭരണകൂടത്തിനും പൊലീസിനും നിർദേശം നൽകി.

ഇന്ന് (സെപ്‌തംബർ 22) നടന്ന യോഗത്തിന് ശേഷം 210 ഏക്കർ ഭൂമി ബിഎസ്‌എഫിന് കൈമാറുമെന്നും രാജ്യത്തെ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ആദ്യം അതിർത്തി സംരക്ഷിക്കണമെന്നും സുവേന്ദു അധികാരി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. നേരത്തെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി അതിർത്തി സംരക്ഷണ സേനയ്ക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വലിയ തോതിൽ ഭൂമി കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ആ ഭൂമിയിൽ മുള്ളുവേലി സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബിഎസ്എഫ് ഇതിനകം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിജിബിയും (ബോർഡർ ഗാർഡ് ബംഗ്ലാദേശ്) ബംഗ്ലാദേശ് ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള അക്രമികളും ബിഎസ്എഫിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസപ്പെടുത്തിയതായി ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ തടസങ്ങൾക്കിടയിലും വേലി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുകയാണ്.

കൂടാതെ, അതിർത്തി ജില്ലയായ കൂച്ച് ബെഹാറിൽ നിന്ന് ലഹരിമരുന്ന് കടത്തും ലഹരി വസ്‌തുക്കളുടെ കൃഷിയും വർധിച്ച് വരുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. ആയതിനാൽ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കഞ്ചാവ്, കറുപ്പ് തുടങ്ങിയ ലഹരിമരുന്നുകൾ കടത്തുന്നത് തടയാൻ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സംസ്ഥാനത്ത് ലഹരി മാഫിയ സംഘങ്ങളെ ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കില്ല. ബംഗ്ലാദേശ് അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ ലഹരിമരുന്ന്, കറുപ്പ്, കഞ്ചാവ് എന്നിവയുടെ അനധികൃത കൃഷി പൂർണമായും നശിപ്പിക്കണം. ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കുമെതിരെ എൻഡിപിഎസ് (നർക്കോട്ടിക്‌ ഡ്രഗ്‌സ് ആൻഡ് സൈക്കോട്രോപ്പിക് സബ്‌സ്‌റ്റൻസസ് ആക്‌ട്) നിയമപ്രകാരം കേസെടുത്ത് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും അറിയിച്ചു. ജില്ലയിലുടനീളം ലഹരിവിരുദ്ധ പ്രചാരണം നടത്തണമെന്നും ഇവിടെ അനാസ്ഥയ്‌ക്ക് സ്ഥാനമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തുടർന്ന് സ്ത്രീകൾക്കും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടികൾക്കുമെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരായ സർക്കാരിൻ്റെ ഉറച്ച നിലപാട് സുവേന്ദു അധികാരി ആവർത്തിച്ചു. 'ചെറിയ കുട്ടികൾക്കോ സഹോദരിമാർക്കോ മറ്റ് സ്‌ത്രീകൾക്കോ നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടാൻ ആരെങ്കിലും ധൈര്യപ്പെട്ടാൽ ആ വിരൽ ഒടിക്കണം', എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൂച്ച് ബെഹാറിലെ സാഹിബ്‌ഗഞ്ച് പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കർശന നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചു.

Also Read: പൊലീസ് എന്ന വ്യാജേന പതിനേഴുകാരിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്‌ത് മൂന്നംഗം സംഘം; പ്രതികളിലൊരാൾ പിടിയിൽ

TAGGED:

WEST BENGAL CM SUVENDU ADHIKARI
210 ACRES LAND TRANSFER TO BSF
BORDER SECURITY IN COOCH BEHAR
210 ACRES OF LAND TO THE BSF BENGAL
BENGAL CM 210 ACRES LAND TRANSFER

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.