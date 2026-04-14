'ദ്രാവിഡ മോഡൽ 2.0' ലക്ഷ്യം; സ്ത്രീശക്തിക്ക് 8,000 രൂപയുടെ കൂപ്പൺ വാഗ്ദാനവുമായി സ്‌റ്റാലിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പടയോട്ടം

എൽപിജി ക്ഷാമം, ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ച തുടങ്ങിയ അടിയന്തര ആശങ്കകളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ബിജെപി അതിർത്തി നിർണയ പ്രശ്‌നം ഉന്നയിക്കുന്നതെന്നും സ്റ്റാലിന്‍ ആരോപിച്ചു.

Chief Minister M.K. Stalin campaigns in Ranipet (ETV Bharat)
By ANI

Published : April 14, 2026 at 5:49 PM IST

ചെന്നൈ: വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡി‌എം‌കെ സഖ്യം ഉജ്വല വിജയം നേടുമെന്നും 'ദ്രാവിഡ മോഡൽ 2.0' സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ച് തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിൻ. റാണിപേട്ടിലും രാമനാഥപുരത്തും നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ റാലികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 2026-ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ഒരു ജനാധിപത്യ യുദ്ധമായി വിശേഷിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം, ഡൽഹി ടീമിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി തമിഴ്‌നാട് ടീമിനെ വിജയിപ്പിക്കാനാണ് താൻ വരുന്നതെന്ന് വോട്ടർമാരോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

പാർട്ടിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രികയെ "സൂപ്പർസ്റ്റാർ" എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി, സ്ത്രീകളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി വിപ്ലവകരമായ വാഗ്ദാനങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവെച്ചു. സ്ത്രീകൾക്ക് 8,000 രൂപയുടെ സ്പെഷ്യൽ കൂപ്പണുകൾ നൽകുമെന്നും ഇതുവഴി വാഷിങ് മെഷീൻ, ഫ്രിഡ്ജ്, ടെലിവിഷൻ, ഓവൻ തുടങ്ങിയ അവശ്യ വീട്ടുപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാനോ പഴയവ മാറ്റി പുതിയവ സ്വന്തമാക്കാനോ സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി. പാചകവാതക ക്ഷാമം, രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ച തുടങ്ങിയ അടിയന്തര പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണ് ബിജെപി മണ്ഡല പുനർനിർണയ വിഷയം ഉയർത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

രാമനാഥപുരം പ്രചാരണം

രാമനാഥപുരം ജില്ലയിലെ പരമക്കുടിയിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയില്‍ രാമനാഥപുരം, മുതുകുളത്തൂർ, പരമക്കുടി, തിരുവദാന എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർഥികളുടെ പ്രചാരണത്തിലാണ് സ്റ്റാലിൻ പങ്കെടുത്തത്.

"അതിമനോഹരമായ കടൽത്തീരമുള്ള ഒരു ജില്ലയാണ് രാമനാഥപുരം ജില്ല. രാമേശ്വരം രാമനാഥസ്വാമി ക്ഷേത്രം, ലോകപ്രശസ്തമായ മുളക്, പച്ചക്കുളങ്ങൾ, സേതുപതി രാജാക്കന്മാർ, വള്ളാൽ സീതക്കാടി, പാണ്ടിദുരൈ, പശുമ്പൊൻ മുത്തുരാമലിംഗ തേവർ, രക്തസാക്ഷി ഇമ്മാനുവൽ ശേഖരൻ, ലോകപ്രശസ്തനായ ഡോ. അബ്ദുല്‍ കലാം തുടങ്ങിയ ആദരണീയരായ ആളുകൾക്ക് ജന്മം നൽകിയ മണ്ണാണ് രാമനാഥപുരം. ജാതി-മത വ്യത്യാസങ്ങൾക്കതീതമായ ഐക്യത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഈ മണ്ണ്" സ്റ്റാലിൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കഴിഞ്ഞ തവണ രാമനാഥപുരത്ത് വിവിധ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ ഞങ്ങൾ അഭിമാനത്തോടെയാണ് വോട്ട് ചോദിക്കുന്നതെന്നും മേഖലയിലെ ദീർഘകാല കുടിവെള്ള പ്രശ്‌നങ്ങൾ സർക്കാർ പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു. ജനങ്ങൾക്കായി മുൻനിര പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഡിഎംകെ സർക്കാരാണെന്നും തമിഴ്‌നാടിനെ പുതിയ ഉയരങ്ങളിലെത്തിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി പിന്തുണ തേടിയ സ്റ്റാലിൻ, ഡിഎംകെ സർക്കാർ നിരവധി ക്ഷേമ-വികസന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും തൻ്റെ പാർട്ടിയെ അധികാരത്തിൽ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ വോട്ട് ചെയ്യണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിച്ചു."തമിഴ്‌നാടിനെ വികസനത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ, ഒരു ദ്രാവിഡ മദൻ 2.0 സർക്കാർ രൂപീകരിക്കണം" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തിരുവാരൂരിലും തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിലും പ്രചാരണം ആരംഭിച്ച ശേഷം തിരുനെൽവേലി, നാഗർകോവിൽ, ശങ്കരൻകോവിൽ, വിരുദുനഗർ, തിരുമംഗലം തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിലും മന്ത്രി സഞ്ചരിച്ചു. പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥികളെ പിന്തുണച്ച് തൂത്തുക്കുടിയിലെ പൊതുയോഗത്തിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു.

