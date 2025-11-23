ETV Bharat / bharat

കർണാടകയിലെ നേതൃമാറ്റം; മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുമായി ചർച്ച നടത്തി സിദ്ധരാമയ്യ

സദാശിവനഗറിലെ വസതിയിൽ വച്ചാണ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയത്.

SIDDARAMAIAH ON LEADERSHIP CHANGE HIGH COMMAND DECISION CM SIDDARAMAIAH D K SHIVAKUMAR
CM Siddaramaiah with AICC President Mallikarjun Kharge (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 23, 2025 at 6:18 PM IST

2 Min Read
ബെംഗളൂരു: കർണാടകയിലെ നേതൃമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ. സദാശിവനഗറിലെ വസതിയിൽ എഐസിസി പ്രസിഡൻ്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പ്രതികരണം ഉണ്ടായത്. ഇരു നേതാക്കളും ഒന്നര മണിക്കൂറോളം ചർച്ച നടത്തി. ചൂടേറിയ അധികാര പങ്കിടൽ ചർച്ചകൾക്കിടയിൽ ഇരു നേതാക്കളുടെയും കൂടിക്കാഴ്‌ച അതീവ പ്രാധാന്യം അർഹിയ്‌ക്കുന്നു.

മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയെക്കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ചയും നടന്നില്ലെന്നും, നേതൃമാറ്റം വെറും ഊഹാപോഹങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്നുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചത്. 'തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേയ്‌ക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നു, താലൂക്ക് പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ, ജിബിഎ മേഖലയിലെ മുനിസിപ്പൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്‌തു. ഇതൊരു സൗഹൃദ കൂടിക്കാഴ്‌ച മാത്രമാണ്' -അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ, അധികാരം പങ്കിടൽ സംബന്ധിച്ച ഒരു രഹസ്യവും മുഖ്യമന്ത്രി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

എംഎൽഎമാരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ചയെക്കുറിച്ച് ഖാർഗെയുമായി സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സിദ്ധരാമയ്യ വ്യക്തമാക്കി. ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനം എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാർ ഡൽഹിയിലേക്ക് പോയ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "എംഎൽ‌എമാർ ഖാർഗെയെ കാണാനുള്ള കാരണത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ അത് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കും. എം‌എൽ‌എമാർ എന്തിനാണ് അവിടെ പോയതെന്ന് ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. എം‌എൽ‌എമാർ ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകട്ടെ. ആത്യന്തികമായി, എല്ലാ നേതാക്കളും, മന്ത്രിമാരും, ഞാനും ഡി കെ ശിവകുമാർ പോലും ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെ തീരുമാനം അനുസരിക്കണം," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ചയിൽ നിരവധി വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്‌തതായാണ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചത്. നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങൾ, മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടന, അധികാരം പങ്കിടൽ വിഷയങ്ങൾ എന്നിവ ചർച്ച ചെയ്‌തുവെന്ന് വാർത്താ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. കർണാടക കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ശിവകുമാറിനെ അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാൻ ഹൈക്കമാൻഡിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനായി കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാർ ഡൽഹിയിൽ പോയിരുന്നതായി മാധ്യമങ്ങള്‍ നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിരുന്നു.

2023-ൽ ഉണ്ടാക്കിയതായി പറയപ്പെടുന്ന അധികാരം പങ്കിടൽ കരാറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുന്നത്. അത്‌ അനുസരിച്ച് ശിവകുമാറിന് വഴിയൊരുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സിദ്ധരാമയ്യ രണ്ടര വർഷം (2025 നവംബർ വരെ) മുഖ്യമന്ത്രിയായി സേവനമനുഷ്‌ഠിക്കണമെന്നും പറയുന്നു. അതേസമയം, കോൺഗ്രസിൽ സ്ഫോടനാത്മകമായ സംഭവവികാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്നും പാർട്ടി കേഡർ അതിനായി സജ്ജരാകണമെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി എച്ച്‌ഡി കുമാരസ്വാമി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

