തെലങ്കാനയിൽ കർഷകർക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത; കർഷക ഫണ്ടിൻ്റെ രണ്ടാം ഗഡു നാളെ പുറത്തിറക്കും

റൈതു ഭറോസ സ്‌കീം ഫണ്ട്‌ വിതരണം. രണ്ടാം ഗഡു ഫണ്ട് വിതരണ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡി നാളെ ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യും.

GOVT TO RELEASE RYTHU BHAROSA FUNDS RYTHU BHAROSA FUND TELANGANA TELANGANA CM REVANTH REDDY FUND FOR FARMERS IN TELANGANA
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 19, 2026 at 12:52 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: കർഷക ഉറപ്പ് പദ്ധതി (റൈതു ഭറോസ പദ്ധതി) പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള കർഷകർക്ക് രണ്ടാം ഗഡു ഫണ്ട് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ച് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡി. നാളെ (ഏപ്രിൽ 20) ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപള്ളി ജില്ലയിലെ കടാരം മണ്ഡലത്തിലെ നസ്‌തൂർപള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന പൊതുയോഗത്തിൽ രേവന്ത് റെഡി ഫണ്ട് വിതരണം ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യും. കൃഷി മന്ത്രി തുമ്മല നാഗേശ്വര റാവു, മറ്റ് മന്ത്രിമാർ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഉദ്‌ഘാടനം. ഒരു ഏക്കർ വരെ ഭൂമിയുള്ള കർഷകരെ പിന്തുണയ്‌ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ഘട്ടമായുള്ള ഫണ്ട് വിതരണം

രണ്ട് ഘട്ടമായാണ് ഫണ്ട് വിതരണം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ആദ്യ ഘട്ടം നേരത്തെ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. രണ്ടാം ഗഡു വിതരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 18) ധനകാര്യ വകുപ്പ് സംസ്ഥാനത്തെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം കർഷകർക്ക് 2,206.06 കോടി രൂപ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ആകെ മുപ്പത്താറ് ലക്ഷത്തോളം (3,676,766) ഏക്കർ ഭൂമിക്കാണ് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. റൈതു ഭരോസ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 9,000 കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും കൃഷിമന്ത്രി പറഞ്ഞു. മൂന്നാം ഗഡുവിനുള്ള ഫണ്ട് എത്രയും വേഗം അനുവദിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

അതേസമയം, വേനൽക്കാലത്തെ വിള നിക്ഷേപ സഹായമായി കഴിഞ്ഞ മാസം 23 ന് സിദ്ദിപേട്ട് ജില്ലയിലെ നർമെറ്റയിൽ നടന്ന ഒരു യോഗത്തിൽ അറുപത്തെട്ട് ലക്ഷം (6,889,955) കർഷകർക്ക് ഏകദേശം 3,446.94 കോടി രൂപയുടെ ആദ്യ ഗഡു മുഖ്യമന്ത്രി നേരത്തെ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഒരു ഏക്കർ വരെ ഭൂമി കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന കർഷകർക്ക് പിന്തുണ നൽകിക്കൊണ്ട് ഏക്കറിന് 6,000 രൂപ നിരക്കിൽ സർക്കാർ സഹായം നൽകി. ആകെ അൻപത്തേഴ് ലക്ഷത്തോളം (5,744,907) ഏക്കർ ഭൂമിക്കാണ് സഹായം നൽകിയത്.

ജില്ലയിൽ വിപുലമായി ചടങ്ങ്

സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ കർഷകരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരിക്കും ഫണ്ട് വിതരണം രേവന്ത് റെഡി ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യുക. ഇതിനായി കൃഷി വകുപ്പ് വിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ജയശങ്കർ ഭൂപാൽപള്ളി ജില്ലയിലെ കലക്‌ടർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പെദ്ദപ്പള്ളി, മുളുഗു, കരിംനഗർ, വാറങ്കൽ, ഹനംകൊണ്ട, മഞ്ചേരിയൽ എന്നീ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള കർഷകരാണ് പരിപാടിയിൽ അണിനിരക്കുന്നത്. മുഴുവൻ പരിപാടിയും സംസ്ഥാനത്തുടനീളം തത്‌സമയ സംപ്രേഷണം ചെയ്യാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

GOVT TO RELEASE RYTHU BHAROSA FUNDS
RYTHU BHAROSA FUND TELANGANA
TELANGANA CM REVANTH REDDY
FUND FOR FARMERS IN TELANGANA
RYTHU BHAROSA FUNDS DISTRIBUTION

