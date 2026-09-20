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വാറങ്കൽ വിമാനത്താവളത്തിന് പേരിടാൻ ജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ച് രേവന്ത് റെഡ്ഡി; നിർദേശങ്ങളുമായി സംവിധായകര്‍

പത്ത് വർഷം അധികാരത്തിലിരുന്നിട്ടും വാറങ്കൽ വിമാനത്താവളം സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ ബിആർഎസ് സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി

CM REVANTH REDDY REVANTH REDDY SEEKS NAME WORLDCLASS AIRPORT WARANGAL DIRECTOR SANDEEP REDDY
CM Revanth Reddy (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 20, 2026 at 10:58 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ​തങ്ങളുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ വാറങ്കൽ വിമാനത്താവളത്തിന് അനുയോജ്യമായ പേര് നിർദേശിക്കാൻ പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ച് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി എ രേവന്ത് റെഡ്ഡി. എക്സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാരിൻ്റെ കീഴില്‍ വാറങ്കൽ വിമാനത്താവളമെന്ന യാഥാർഥ്യം ഉടൻ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

പത്ത് വർഷം അധികാരത്തിലിരുന്നിട്ടും വാറങ്കൽ വിമാനത്താവളം സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ ബിആർഎസ് സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടു. മാംനൂർ വിമാനത്താവളത്തിനായുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ 295 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമായ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈമാറിക്കഴിഞ്ഞു. നേരത്തെ കടലാസിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിന്നിരുന്ന പുതിയ വിമാനത്താവള പദ്ധതി ഇപ്പോൾ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ യാഥാർഥ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

ഇതൊരു വിമാനത്താവളം മാത്രമല്ല, വാറങ്കലിലെ വ്യവസായം, ടൂറിസം, വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിൽ, നിക്ഷേപം എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഒരു പുതിയ കവാടമായി ഇത് പ്രവർത്തിക്കും. വിമാന സർവീസുകൾ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, വാറങ്കലിനും ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾക്കും സാമ്പത്തിക വികസനത്തിനുള്ള പുതിയ അവസരങ്ങൾ തുറന്നുകിട്ടും. വാറങ്കലിൽ നിന്ന് വിമാനയാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ദിവസത്തിനായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു. മാംനൂർ വിമാനത്താവളം തെലങ്കാനയുടെ പുതിയൊരു അടയാളമായി മാറണമെന്നും രേവന്ത് റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു.

വിമാനത്താവളത്തിന് പേര് നിർദേശിക്കാനുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഭ്യർഥനയോട് സംവിധായകരായ സന്ദീപ് റെഡ്ഡി വംഗ, ശ്രീകാന്ത് ഒഡേല (ദസറ, പാരഡൈസ് എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ സംവിധായകൻ) എന്നിവർ പ്രതികരിച്ചു. തൻ്റെ ജന്മനാട്ടിൽ വിമാനത്താവളം വരുന്നതിലുള്ള സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ച സന്ദീപ്, താൻ നിർദേശിക്കുന്ന പേരുകൾ എക്‌സിലൂടെ അറിയിച്ചു.

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"എൻ്റെ ജന്മനാടായ വാറങ്കലിൽ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം വരുന്നു എന്നതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. വിമാനത്താവളത്തിനായി രണ്ട് പേരുകൾ നിർദേശിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 'രുദ്രമ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് (RIA)', 'കാകതിയ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് (KIA)' എന്നിവയാണവ. വാറങ്കലിൻ്റെ സമ്പന്നമായ പൈതൃകത്തെയും സാംസ്കാരിക തനിമയെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പേര് വിമാനത്താവളത്തിന് നൽകുന്നത് അർഥവത്തായിരിക്കും. ഈ വിമാനത്താവളമെന്ന സ്വപ്‌നം യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ പരിശ്രമിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡിക്കും അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നുവെന്ന് സന്ദീപ് റെഡ്ഡി വംഗ വ്യക്തമാക്കി.

'ദസറ', 'പാരഡൈസ്' എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ സംവിധായകനായ ശ്രീകാന്ത് ഒഡേലയും മാംനൂർ വിമാനത്താവള പദ്ധതി നിർണായക ഘട്ടത്തിലെത്തിയതിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ചരിത്രം, സംസ്‌കാരം, ആത്മീയത എന്നിവയുടെ കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ ഭൂപടത്തിലെ ഒരു സ്ഥലം എന്നതിലുപരി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ വികാരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരിടമാണ് വാരംഗൽ എന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡിക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുന്നതിനൊപ്പം, 'സമ്മക്ക-സാരക്ക അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം' എന്ന പേരും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു.

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