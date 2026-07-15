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'ഫ്യൂച്ചർ സിറ്റിയിൽ ആമസോൺ ഡാറ്റാ സെൻ്റർ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കും'; പ്രഖ്യാപനവുമായി രേവന്ത് റെഡ്ഡി

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വികസിത സംസ്ഥാനമായി തെലങ്കാന മാറാൻ പോകുകയാണെന്നും വ്യവസായം, ടൂറിസം, കായികം, വൈദഗ്ദ്ധ്യം, വൈദ്യശാസ്ത്രം എന്നീ മേഖലകളിൽ നയങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും രേവന്ത് റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു.

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Chief Minister Revanth Reddy (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 15, 2026 at 5:32 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഭാരത് ഫ്യൂച്ചർ സിറ്റിയിലേക്ക് കൂടുതൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുകയാണെന്നും ഏറ്റവും നൂതനമായ നഗരമായി ഫ്യൂച്ചർ സിറ്റിയെ നിർമ്മിക്കുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു. ഫ്യൂച്ചർ സിറ്റിയിൽ ആമസോണിൻ്റെ പുതിയ ഡാറ്റാ സെൻ്ററിന് തറക്കല്ലിട്ട ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ആമസോൺ പ്രതിനിധികളായ അനുരാഗിനും വിക്രമിനും മുഖ്യമന്ത്രി നന്ദി പറഞ്ഞു. ഫ്യൂച്ചർ സിറ്റിയിൽ ആമസോൺ ഡാറ്റാ സെൻ്റർ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

12 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇതിനായി ആമസോൺ 60,000 കോടി രൂപ ചെലവഴിക്കും. ഏറ്റവും വലിയ ഹൈപ്പർസ്‌കെയിൽ ഡാറ്റാ സെൻ്ററായിട്ടാണ് ഇത് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. മുംബൈയ്ക്ക് ശേഷം ആമസോണിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലൗഡ് മേഖലയായിരിക്കും ഇത്. ഫ്യൂച്ചർ സിറ്റിയിൽ 202 ഏക്കറിൽ ആമസോൺ ഡാറ്റാ സെന്റർ നിർമ്മിക്കും. തെലങ്കാന സർക്കാർ ചന്ദനവെള്ളിയിൽ ആമസോണിന് 98 ഏക്കർ കൂടി അനുവദിച്ചു.

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2034 ഓടെ ഒരു ട്രില്യൺ ഡോളർ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ എന്ന ലക്ഷ്യവും 2047 ഓടെ മൂന്ന് ട്രില്യൺ ഡോളർ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ എന്ന ലക്ഷ്യവും കൈവരിക്കുമെന്ന് രേവന്ത് റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു. തെലങ്കാനയ്ക്ക് രാജ്യത്തിൻ്റെ ജിഡിപിയിൽ 10 ശതമാനം വിഹിതം നേടുക എന്നതാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും ഐഎസ്ബി, നാൽസാർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി സംഘടനകളുമായി അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഏകജാലകത്തിലൂടെ തെലങ്കാനയിലേക്ക് വരുന്ന വ്യവസായങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വ്യവസായികൾക്ക് വിവിധ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടെന്നും എല്ലാ മാസവും തെലങ്കാനയിലേക്ക് വരുന്ന നിക്ഷേപങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വെളിപ്പെടുത്തി.

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വികസിത സംസ്ഥാനമായി തെലങ്കാന മാറാൻ പോകുകയാണെന്നും വ്യവസായം, ടൂറിസം, കായികം, വൈദഗ്ദ്ധ്യം, വൈദ്യശാസ്ത്രം എന്നീ മേഖലകളിൽ നയങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ORR, വിമാനത്താവളം, ഫാർമ കമ്പനികൾ എന്നിവ നിരവധി സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടെന്നും ഹൈദരാബാദിലെ 3,000 RTC ബസുകൾ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ടെന്നും രേവന്ത് റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു. ഹൈദരാബാദിലെ 2 ലക്ഷം ഓട്ടോകൾ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷനിൽ നികുതി ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. ഹൈദരാബാദ് ഒരു മികച്ച നഗരമാക്കാൻ മ്യൂസി ക്ലീനിംഗ്, മെട്രോ വികസനം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഹൈദരാബാദ് നഗരത്തിലെ മലിനീകരണത്തിനും ഗതാഗത പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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