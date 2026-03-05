'ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ എണ്ണം വര്ധിപ്പിക്കണം'; അമിത് ഷായോട് അഭ്യര്ഥിച്ച് രേവന്ത് റെഡി
തെലങ്കാനയില് കൂടുതൽ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അനുവദിക്കണമെന്ന് രേവന്ത് റെഡി. ഹൈദരാബാദ്, സൈബരാബാദ്, മൽക്കജ്ഗിരി പൊലീസ് കമ്മിഷണറേറ്റുകളുടെ പുനഃസംഘടനയും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
Published : March 5, 2026 at 7:53 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: സംസ്ഥാനത്തിന് കൂടുതൽ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അനുവദിക്കണമെന്ന് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായോട് അഭ്യർഥിച്ചു. അനുവദനീയമായ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ എണ്ണം 83ൽ നിന്ന് 105 ആയി ഉയർത്തണമെന്നാണ് ആവശ്യം. വർധിച്ച് വരുന്ന ഭരണ, സുരക്ഷാ ആവശ്യങ്ങൾ മുന്നിര്ത്തിയാണ് അഭ്യര്ഥന.
ഇന്നലെ (മാര്ച്ച് 04) ഇരുവരും ന്യൂഡല്ഹിയില് നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് ഈ അഭ്യർഥന നടത്തിയത്. ഹൈദരാബാദ്, സൈബരാബാദ്, മൽക്കജ്ഗിരി പൊലീസ് കമ്മിഷണറേറ്റുകളുടെ പുനഃസംഘടനയെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. ഹൈദരാബാദില് അതിവേഗം വളരുന്ന ജനസംഖ്യ ഭരണകാര്യങ്ങളില് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ആവശ്യം കൂട്ടുന്നുവെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ഈ ആവശ്യങ്ങള് കണക്കിലെടുത്താണ് നിലവിലെ അനുവദനീയമായ ഐപിഎസുകാരുടെ എണ്ണം കൂട്ടണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
തെലങ്കാന രൂപീകരണത്തിന് ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് ഏഴ് ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മാത്രമേ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളെപ്പോലെ തെലങ്കാനയും സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത്, വൈറ്റ് കോളർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, മറ്റ് ഉയർന്ന് വരുന്ന സുരക്ഷാ ഭീഷണികൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ആധുനിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡി അമിത് ഷായോട് വിശദീകരിച്ചു.
അതേസമയം തെലങ്കാന രൂപീകരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ കേഡർ അവലോകനം 2016ൽ നടത്തിയെന്നും, 2021ൽ നടക്കാനിരുന്ന അടുത്ത അവലോകനം വൈകിയെന്നും ഒടുവിൽ 2025ൽ നടത്തിയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. രണ്ട് കേഡര് അവലേകനങ്ങള്ക്ക് പുറമെ മൂന്നാമതൊന്ന് കൂടി നടത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു.
മാവോയിസ്റ്റുകളെ കീഴടങ്ങല് മുഖ്യ വിഷയം
മാവോയിസ്റ്റ് കീഴടങ്ങലുകളെക്കുറിച്ചും അവരുടെ പുനരധിവാസത്തെക്കുറിച്ചും ഇരു നേതാക്കളും ചർച്ച ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ തെലങ്കാനയിൽ പൊലീസ് സേനയില് കാര്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അമിത് ഷായെ അറിയിച്ചു. ഇക്കാലയളവിൽ 591 മാവോയിസ്റ്റുകൾ ആയുധം താഴെവച്ച് സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിൽ ചേർന്നതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നിരവധി മുതിർന്ന മാവോയിസ്റ്റ് നേതാക്കൾ അടുത്തിടെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ അവർക്ക് നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നഷ്ട പരിഹാരവും പുനരധിവാസ സഹായവും നൽകുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ പിന്നാക്ക പ്രദേശങ്ങളിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയോട് അഭ്യർഥിച്ചു.
ന്യൂഡല്ഹിയില് നടന്ന യോഗത്തില് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി വി ശേഷാദ്രി, ഡിജിപി ബി ശിവധർ റെഡ്ഡി, ഇന്റലിജൻസ് അഡിഷണൽ ഡിജിപി വിജയ് കുമാർ, എസ്ഐബി ഐജിപി ബി സുമതി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
