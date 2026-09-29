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എംഎൽഎമാര്‍ക്ക് ശമ്പളം കൂട്ടാനുള്ള ജമ്മുകാശ്മീര്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നീക്കം പാളി; ശമ്പളം കൂട്ടരുതെന്ന് ശഠിച്ച് ബിജെപി.

നിയമസഭാംഗങ്ങളുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും ശമ്പളം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള ബിൽ കശ്‌മീർ മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്‌ദുള്ള പിൻവലിച്ചു. ശമ്പള വർധനവ് ആവശ്യമില്ലെന്ന് ബിജെപി നിലപാട് എടുത്തതോടെയാണ് സർക്കാർ ബിൽ പിൻവലിച്ചത്.മിര്‍ഫര്‍ഹത് മഖ്ബൂലിന്‍റെ റിപ്പോര്‍ട്ട്

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Omar Abdullah had tabled this bill in the House (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 29, 2026 at 4:29 PM IST

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ശ്രീനഗർ: രാജ്യത്തെ മറ്റു നിയമ നിര്‍മ്മാണ സഭകളില്‍ കേട്ടു കേള്‍വിയില്ലാത്ത സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് ഇന്ന് ജമ്മു കാശ്മീര്‍ നിയമസഭയില്‍ അരങ്ങേറിയത്. നിയമസഭാംഗങ്ങളുടെ ശമ്പളം കൂട്ടാന്‍ ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്ന ബില്‍ സഭയില്‍ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഒമര്‍ അബ്‌ദുള്ള.സാമാജികരുടെ ശമ്പളം നിലവിലുള്ള ഒരു ലക്ഷത്തി എണ്‍പതിനായിരത്തില്‍ നിന്ന് മൂന്ന് ലക്ഷമാക്കി ഉയര്‍ത്തണമെന്നതാണ് ബില്ലിന്‍റെ ഉള്ളടക്കം.

സ്വാഭാവികമായും മുഴുവന്‍ അംഗങ്ങളുടേയും പിന്തുണയോടെ ബില്ല് പാസാകുമെന്ന് കരുതുന്നതിനിടെ ബിജെപി അംഗം ശാം ലാല്‍ ശര്‍മ്മ ബില്ലിനെ എതിര്‍ക്കുകയാണെന്ന് അറിയിച്ചു.ദിവസവേതനക്കാരെയും മറ്റ് തൊഴിലാളികളെയും സ്ഥിരപ്പെടുത്താത്ത സാഹചര്യത്തിൽ എം എല്‍എമാരുടെ ശമ്പള വർധനവ് ആവശ്യമില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷമായ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി (ബിജെപി) നിലപാടെടുക്കുകയായിരുന്നു.ധനകാര്യ വകുപ്പ് കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്‌ദുള്ള അവതരിപ്പിച്ച ബില്ല് നിയമസഭാംഗങ്ങൾ, മന്ത്രിമാർ, മുൻ നിയമസഭാംഗങ്ങൾ എന്നിവരുടെ ശമ്പളം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള ശുപാര്‍ശയടങ്ങിയതായിരുന്നു.

ദിവസവേതനക്കാരുടെയും മറ്റ് തൊഴിലാളികളുടെയും തൊഴിൽ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ശമ്പള വർധനവ് നിർദേശിക്കുന്നത് ജനരോഷത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ബിജെപി ശമ്പള വര്‍ധനക്കുള്ള ബില്ലിനെ എതിര്‍ത്തത്. അപ്രതീക്ഷിതമായി എതിര്‍പ്പ് ഉയര്‍ന്നതോടെ മുഖ്യമന്ത്രിയും നിലപാട് മാറ്റി. ഒരംഗത്തിനെങ്കിലും എതിര്‍പ്പുണ്ടെങ്കില്‍ ബില്ലുമായി മുന്നോട്ടു പോകില്ലെന്ന് ഒമര്‍ അബ്ദുള്ള വ്യക്തമാക്കി.

ബിജെപി എംഎൽഎമാർക്കും ഈ വർധനവ് ലഭിക്കുമെന്നിരിക്കെ, ഇക്കാര്യത്തിൽ ബിജെപി രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഒമർ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ബിജെപി തങ്ങളുടെ എതിർപ്പിൽ ഉറച്ചുനിന്നു. ഇതോടെ ബിൽ പിൻവലിക്കുമെന്ന് ഒമർ അറിയിച്ചു. ബിൽ പാസാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സഭയിൽ ഏകകണ്ഠമായ അഭിപ്രായമില്ലെങ്കിൽ അത് പാസാക്കാൻ ശ്രമിക്കില്ലെന്നും പിൻവലിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.നിയമസഭാംഗങ്ങളുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും മുൻ നിയമസഭാംഗങ്ങളുടെയും ശമ്പളം വർധിപ്പിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ബില്ലുകളില്‍ ആദ്യത്തേതായിരുന്നു ഇന്ന് സഭയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്.

ബിജെപി അംഗങ്ങള്‍ എതിര്‍പ്പ് തുടരുന്നതിനിടെ സ്‌പീക്കർ അബ്‌ദുൾ റഹീം റാതർ ബിൽ പിൻവലിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അംഗങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയാൻ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തുകയാണെന്ന് അറിയിച്ചു. ബില്‍ പിന്‍വലിക്കാനുള്ള നിര്‍ദേശം വോട്ടിനിട്ടപ്പോള്‍ പ്രതിപക്ഷത്തോടൊപ്പം ഭരണ പക്ഷവും അതിനെ പിന്തുണച്ചതും ശ്രദ്ധേയമായി.

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നിയമസഭാംഗങ്ങളുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും മുൻ നിയമസഭാംഗങ്ങളുടെയും ശമ്പളം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് ശുപാർശ ചെയ്യാന്‍ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട നിയമസഭാ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ബിജെപി അംഗം സുര്‍ജീത് സിങ്ങ് സ്‌ലാതിയ ആയിരുന്നു.ഈ സമിതിയാണ് സാമാജികരുടേയും മുന്‍ സാമാജികരുടേയും മന്ത്രിമാരുടേയും ശമ്പള വര്‍ധനക്ക് ശുപാര്‍ശ ചെയ്തത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

നിലവിലെ മൊത്ത ശമ്പളം 1.8 ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് അലവൻസുകൾ, ടെലിഫോൺ ബില്ലുകൾ, ഭവന വായ്‌പ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയടക്കം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയായി വർധിപ്പിക്കാനായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ഒമര്‍ അബ്ദുള്ള അവതരിപ്പിച്ച ബില്ലില്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നത്.കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി സഭയില്‍ അവതരിപ്പിച്ച ജമ്മു കാശ്മീരിന് പൂര്‍ണ്ണ സംസ്ഥാന പദവി ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രമേയത്തിന്മേല്‍ ഇന്നും സഭയില്‍ പ്രതിപക്ഷ ബഹളമുണ്ടായി. പ്രതിഷേധത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി പ്രതിപക്ഷ ബിജെപി അംഗങ്ങള്‍ സഭയില്‍ നിന്ന് വാക്ക് ഔട്ടും നടത്തിയിരുന്നു.

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OMAR ABDULLAH SALARY HIKE BILL
KASHMIR NEWS
SALARIES OF LEGISLATORS
OMAR ABDULLAH
OMAR WITHDRAWS SALARY HIKE BILL

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