ബാറുകൾക്കും പുകയില വിൽപ്പനയ്ക്കും നിയന്ത്രണം; നിയമലംഘകർക്കെതിരെ കർശന നടപടി
ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയാൽ മുഖം നോക്കാതെ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ പൊലീസിന് അനുമതി നൽകി. ഇതിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലെന്നും എംഎൽഎ വ്യക്തമാക്കി.
By PTI
Published : May 16, 2026 at 5:29 PM IST
ചെന്നൈ: ബാറുകൾ നടത്തുന്നതിലും നിരോധിത ഉത്പ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയിലും നിയമം ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ജോസഫ് വിജയ് പൊലീസിന് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ടിവികെ മധുര സെൻട്രൽ എംഎൽഎ മധാർ ബദുരുദീൻ. അനധികൃത ബാറുകളിൽ അനുവദനീയമായ സമയത്തിനപ്പുറം മദ്യം വിൽക്കുന്നതും ഗുഡ്ക പോലുള്ള ഉത്പ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയും നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പുതിയ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് പിന്നാലെ സുരക്ഷയും വൃത്തിയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി മധുരയിലെ പ്രശസ്തമായ മീനാക്ഷി അമ്മൻ ക്ഷേത്രത്തിലും പരിസരത്തും പരിശോധനകൾ നടത്തിയതിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയാൽ മുഖം നോക്കാതെ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ പൊലീസിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ജനങ്ങളുടെ സർക്കാരായതിനാൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുൾപ്പെടെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
ശുദ്ധവും സുതാര്യവുമായ ഭരണം
പരിശോധനയിൽ അപാകതകൾ കണ്ടെത്തിയതിനാൽ ക്ഷേത്രത്തിലും പരിസരത്തും മാലിന്യ നിർമാർജനം, തെരുവുവിളക്ക് സംവിധാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊതു സൗകര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ക്രമീകരിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ശുദ്ധവും സുതാര്യവുമായ ഭരണം എന്ന മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്യുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഓരോ ദിവസവും നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ എത്തുന്ന മീനാക്ഷി അമ്മൻ ക്ഷേത്രത്തിലും പരിസരത്തും നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ മാലിന്യ നിർമാർജന സംവിധാനങ്ങൾക്ക് തകരാറുള്ളതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. അത് ഉടൻ അടക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തീർഥാടകർ എത്തുന്ന ഇടമായതിനാൽ എത്രയും വേഗം നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മയക്കുമരുന്ന് വിൽപ്പന നടത്തിയ കടയുടമകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു
അതേസമയം, സ്കൂളുകൾക്കും കോളജുകൾക്കും സമീപം മയക്കുമരുന്ന് വിൽപ്പന നടത്തിയ കടയുടമകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പൊലീസ്. ചെന്നൈയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള താംബരം പ്രദേശത്ത് നിന്നാണ് കടയുടമകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പള്ളിക്കരണൈ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി താംബരം പൊലീസ് കമ്മിഷണറുടെ നിർദേശപ്രകാരം അന്വേഷണ സംഘത്തെ രൂപീകരിച്ചു. പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ മുരുകേശൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നത്.
പൊലീസ് സംഘത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മയക്കുമരുന്ന് നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, തമിഴ്നാട് സർക്കാർ നിരോധിച്ച ഗുഡ്കയും പുകയില ഉത്പ്പന്നങ്ങളും നിയമവിരുദ്ധമായി വിൽക്കുന്നവരെയും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സമീപം പുകയില ഉത്പ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നവരെയും കണ്ടെത്തി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. ഇതിന് പുറമെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ശല്യമുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മദ്യപിക്കുന്നവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നടപടിയും പൊലീസ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
