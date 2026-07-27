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കർണാടകയിലെ മന്ത്രിസഭ വികസനം; ഈ ആഴ്‌ച പൂര്‍ത്തിയാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാർ

മന്ത്രിസഭാ വിപുലീകരണത്തിനായി എംഎൽഎമാർ തിടുക്കം കൂട്ടുന്നുണ്ടെന്നും, ഈ ആഴ്ച തന്നെ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും ഡി കെ ശിവകുമാർ

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CM D.K. Shivakumar (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 27, 2026 at 4:33 PM IST

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ബെംഗളൂരു: മന്ത്രിസഭാ വികസനം ഈ ആഴ്‌ചയ്ക്കുള്ളിൽ പൂർത്തിയാകുമെന്ന് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാർ. കോണ്‍ഗ്രസ് ഹൈക്കമാന്‍ഡുമായി വിഷയം ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകുകയാണെന്നും കര്‍ണാടക എംപിമാരുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഡൽഹിക്ക് തിരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് സോദാശിവനഗറിലെ വസതിയിൽ വെച്ച് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

മന്ത്രിസഭാ വിപുലീകരണത്തിനായി എംഎൽഎമാർ തിടുക്കം കൂട്ടുന്നുണ്ടെന്നും, ഈ ആഴ്ച തന്നെ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങളുടെ സൂചന അനുസരിച്ച് ബുധൻ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാഴാഴ്ചയോടെ മന്ത്രിസഭാ വിപുലീകരണം നടന്നേക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ഇതിനായി ചില എംഎൽഎമാർ ഡൽഹിയിൽ അവസാന നിമിഷ ലോബിയിംഗ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള എംപിമാരുടെ യോഗം ഡി കെ ശിവകുമാർ വിളിച്ചുചേർത്തിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ വരൾച്ച, കുടിവെള്ള പ്രശ്നം, കാവേരി, മഹാദായി, മേക്കേദാട്ടു, കൃഷ്‌ണ നദി എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ജലസേചന പദ്ധതികള്‍ എന്നിവ യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യും. ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം ബെംഗളൂരുവില്‍ സര്‍വകക്ഷിയോഗം വിളിക്കുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുമായും മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായും ചര്‍ച്ചകള്‍ ചെയ്യുമെന്നും ശിവകുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷം ആദ്യമായാണ് അദ്ദേഹം എംപിമാരുടെ യോഗം വിളിച്ച് നിർണായക വിഷയങ്ങളിൽ എല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള നീക്കം നടത്തുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായും പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും.

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മുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാർ, മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ, കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് ബി കെ ഹരിപ്രസാദ് എന്നിവർ മന്ത്രിസഭാ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞയാഴ്‌ച ഡൽഹിയിലേക്ക് പോയിരുന്നു. എന്നാൽ നീറ്റ് പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയ്‌ക്കെതിരെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തെത്തുടർന്ന് ചർച്ച നടത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നീറ്റ് പ്രതിഷേധം അവസാനിച്ചതിനാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി മന്ത്രിസഭാ വികസനത്തിന് അനുമതി നേടി മന്ത്രിമാരുടെ പട്ടിക അന്തിമമാക്കിയ ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി തിരിച്ചെത്തും.

മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റിട്ട് ഒന്നര മാസം

സിദ്ധരാമയ്യയിൽ നിന്നും ഡി കെ ശിവകുമാർ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ് ഒന്നര മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും മന്ത്രിസഭ വികസനം നടന്നില്ല. സിദ്ധരാമയ്യ മേയ് 28 ന് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവെച്ചതിനെ തുടർന്ന് ജൂൺ മൂന്നിനാണ് ഡി കെ ശിവകുമാർ 13 മന്ത്രിമാരോടൊപ്പം മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌തത്. മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ കർണാടക മന്ത്രിസഭയിൽ ആകെ 34 അംഗങ്ങൾ വരെയാകാം. നിലവിൽ 20 മന്ത്രിമാരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താനാകും.

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TAGGED:

CM D K SHIVAKUMAR
KARNATAKA CABINET EXPANSION
D K SHIVAKUMAR ON CABINET EXPANSION
CONGRESS
KARNATAKA CABINET TALKS AT DELHI

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