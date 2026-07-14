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രാജ്യത്തെ ആദ്യ സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി സര്‍വകലാശാല: പ്രഖ്യാപനവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാര്‍

ഉത്തരവാദിത്ത നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിയുടെ ആഗോള കേന്ദ്രമായി കര്‍ണാടകയെ ഇതിലൂടെ മാറ്റുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി

First Government AI University Chief Minister DK Shivakumar Artificial Intelligence Vision and AI Initiatives
CM D.K. Shivakumar (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 14, 2026 at 5:22 PM IST

|

Updated : July 14, 2026 at 5:28 PM IST

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ബെംഗളുരു: രാജ്യത്തെ ആദ്യ നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി നിയന്ത്രിത സര്‍വകലാശാല കര്‍ണാടകയില്‍ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാര്‍. ഉത്തരവാദിത്ത നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി നൂതനതയുടെ ആഗോള കേന്ദ്രമായി ഇതിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള താത്പര്യവും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു.

സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പുകളും കമ്പനികളും അടങ്ങുന്ന ഒരു നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി ഇന്‍കുബേഷന്‍ കേന്ദ്രം ഗവേഷണത്തിനും വികസനത്തിനുമായി സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ബംഗളുരു രാജ്യാന്തര പ്രദര്‍ശശാലയില്‍ ഗൂഗിള്‍ ഐഒ കണക്‌ട് ഇന്ത്യ 2026 ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യവേ ആയിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍. ലോകോത്തര നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി കഴിവുകള്‍ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതില്‍ നിര്‍ദ്ദിഷ്‌ട സര്‍വകലാശാലയ്ക്ക് വലിയ പങ്ക് വഹിക്കാനാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒപ്പം ഗവേഷണ രംഗത്ത് ഏറെ മുന്നേറ്റങ്ങള്‍ സൃഷ്‌ടിക്കാനും അക്കാദമിക, വ്യവസായിക, സര്‍ക്കാര്‍ സഹകരണം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഇത് സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും നിന്നുമുള്ള സാങ്കേതികരംഗത്തെ അതികായര്‍, നൂതനമേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍, സംരംഭകര്‍, ഗവേഷകര്‍, നയരൂപകര്‍ത്താക്കള്‍ തുടങ്ങിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഈ പ്രസ്‌താവന. പുതുതലമുറയുടെ സാങ്കേതിക വിപ്ലവത്തെ നിര്‍വചിക്കുന്നത് നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ആവിയന്ത്രം, വൈദ്യുതി, ഇന്‍റര്‍നെറ്റ്, മൊബൈല്‍ സാങ്കേതികത എന്നിവയിലൂടെ കടന്ന് നാം ഇന്ന് നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിയിലെത്തി നില്‍ക്കുന്നു.

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ബംഗളുരു ഇന്ത്യയുടെ കേവലമൊരു സാങ്കേതിക തലസ്ഥാനം മാത്രമല്ല. മറിച്ച് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ചലനാത്മകമായ നൂതന പാരിസ്ഥിതികസംവിധാനമാണ്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഉത്തരവാദിത്ത നിര്‍മ്മി ബുദ്ധി കേന്ദ്രമാക്കി ബംഗളുരുവിനെ മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്തെ ആകെ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ കയറ്റുമതിയുടെ നാല്‍പ്പത് ശതമാനവും നിലവില്‍ കര്‍ണാടകയില്‍ നിന്നാണെന്നും ശിവകുമാര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 17000 സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പുകള്‍ ബംഗളുരുവിലുണ്ട്. പതിനായിരക്കണക്കിന് ആഗോള ശേഷി കേന്ദ്രങ്ങളും. ഇതിലൂടെ ആഗോളവിപണിക്ക് വേണ്ട ഉത്പന്നങ്ങള്‍ രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്യുന്നു.

ഇതിനെ നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിയുടെ ജന്മനാട് ആക്കുകയായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ പ്രഥമ ആഗ്രഹം. കേവലം സാങ്കേതിക മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിയെ ഉത്തരവാദിത്തോടെ ഭരണത്തിനും ദൈനംദിന ജീവിതത്തിനും ഉപയോഗപ്രദമായ രീതിയില്‍ മാറ്റിയെടുക്കാനായിരുന്നു ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്.

നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിയിലൂടെ അധ്യാപകര്‍ക്ക് നന്നായി പഠിപ്പിക്കാനാകും. ഡോക്‌ട്‍മാര്‍ക്ക് നേരത്തെ രോഗങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയാനാകും. കര്‍ഷകര്‍ക്ക് കാലാവസ്ഥയുടെ അടക്കം മെച്ചപ്പെട്ട മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ നല്‍കാന്‍ സാധിക്കും. പൗരന്‍മാര്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ സേവനങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ പ്രാപ്യമാകും അതും അന്തസോടെയും അതിവേഗത്തിലും. ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങള്‍ക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകാനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ദീര്‍ഘകാലമായി കര്‍ണാടകയുമായി സഹകരിക്കുന്ന ഗൂഗിളിനെ അദ്ദേഹം പുകഴ്‌ത്തി. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടായി കമ്പനി ബംഗളുരുവിനെ എന്‍ജിനീയറിങിനും ഗവേഷണത്തിനും നൂതനതയ്ക്കുമുള്ള അവരുടെ സുപ്രധാന ആഗോള കേന്ദ്രമായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു.

ഗൂഗിളിന്‍റെ ഉത്പന്നങ്ങളായ സെര്‍ച്ച്, ആന്‍ഡ്രോയ്‌ഡ്, യുട്യൂബ്, മാപ്പുകള്‍, ക്രോം, ജിമെയില്‍, ഗൂഗിള്‍ പേ തുടങ്ങിയവ ഇന്ത്യക്കാരെ വിജ്ഞാനപ്രാപ്‌തിക്കും വ്യവസായങ്ങള്‍ നടത്താനും സര്‍ക്കാര്‍ സേവനങ്ങളുമായി ഇടപെടാനും എത്രമാത്രം സഹായിച്ചു എന്നതും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കര്‍ണാടകയുമായി വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ, കൃഷി, കാലാവസ്ഥ, നഗരയാത്ര, ഭരണം എന്നീ രംഗങ്ങളിലുള്ള നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി സഹകരണത്തിന് കൂടുതല്‍ കരുത്തുറ്റ പങ്കാളിത്തത്തിന് കമ്പനിയെ ശിവകുമാര്‍ ക്ഷണിച്ചു.

സുപ്രധാനമായും അഞ്ച് മേഖകളിലെ സഹകരണമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രൂപരേഖയിലുള്ളത്

വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യപരിരക്ഷ, കൃഷി, ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ മേഖലള്‍ക്കായി നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി ഉപകരണങ്ങള്‍ സൃഷ്‌ടിക്കല്‍, ഇന്ത്യന്‍ വെല്ലുവിലികള്‍ നേരിട്ട് കൊണ്ട് സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപ്പുകളെ പിന്തുണയ്ക്കല്‍, കര്‍ണാടകയിലെമ്പാടുമുള്ള വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുക, ഉത്തരവാദിത്ത സാങ്കേതികതയുടെ ആഗോള പരീക്ഷണശാലയായി സംസ്ഥാനത്തെ മാറ്റുക, ദീര്‍ഘകാല പാരിസ്ഥിതിക പങ്കാളിയാകാനുള്ള ഗൂഗിളിന്‍റെ പ്രതിബദ്ധത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് ശിവകുമാര്‍ മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങള്‍.

കര്‍ണാടകയുടെ നൂതനതയിലൂന്നിയ സംസ്‌കാരത്തെയും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതല്‍പ്പം വ്യത്യസ്‌തമായി ചെയതാല്‍ എങ്ങനെയുണ്ടാകും എന്ന ചോദ്യത്തോടെയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സാങ്കേതിക മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കമായതെന്നും അവരുടെ ജിജ്ഞാസയും താത്‌പര്യവുമാണ് ഇതിലൂടെ പ്രകടമാകുന്നതെന്നും ശിവകുമാര്‍ അവകാശപ്പെട്ടു.

നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ ധൈര്യത്തോടെ നിര്‍മ്മിക്കാനും സംരംഭകര്‍ വലിയ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ കാണാനും ഗവേഷകര്‍ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങള്‍ കണ്ടെത്താനും വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ഒരിക്കലും പുതിയ കാര്യങ്ങള്‍ പഠിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കാതിരിക്കാനും ആഹ്വാനം ചെയ്‌ത മുഖ്യമന്ത്രി സാങ്കേതികതയുടെ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് കര്‍ണാടക തുടരുമെന്നും കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി പുത്തന്‍ സാങ്കേതികതയായി തുടരുമ്പോള്‍ തന്നെ അതിനെ വിശ്വസ്‌തതയോടെ ഒപ്പം കൂട്ടുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

മുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാര്‍ നടത്തിയ സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങളും സര്‍ക്കാരിന്‍റെ സംരംഭങ്ങളും

സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനം

ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സര്‍ക്കാ നിര്‍മ്മിതബുദ്ധി അധിഷ്‌ഠിത സര്‍വകലാശാല കര്‍ണാടകയില്‍ സ്ഥാപിക്കും, ഇതിലൂടെ നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി വികസിപ്പിക്കാനും മെച്ചപ്പെട്ട ഗവേഷണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും അക്കാദമിക രംഗത്തുള്ളവരും വ്യവസായികളും സര്‍ക്കാരും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

സര്‍ക്കാരിന്‍റെ കാഴ്‌ചപ്പാടും നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി സംരംഭങ്ങളും

  • നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിയുടെ ജന്മഗേഹമായി കര്‍ണാടകയെ മാറ്റുകയാണ് ലക്ഷ്യം. നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിയെ ഭരണത്തിനും പൊതുസേവനത്തിനുമായി ഉപയോഗിക്കും.
  • മെച്ചപ്പെടുത്തലുകള്‍ക്കായി നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി
  • നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി സഹായത്തോടെയുടെയുള്ള അധ്യാപനത്തിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസം
  • നേരത്തെ രോഗനിര്‍ണയം നടത്തിയും മെച്ചപ്പെട്ട ചികിത്സ നല്‍കിയും ആരോഗ്യരംഗത്തും എഐയുടെ സേവനം ഉറപ്പാക്കും
  • കര്‍ഷകര്‍ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ നല്‍കാന്‍ നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി സാങ്കേതികതള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തും.
  • സര്‍ക്കാര്‍ സേവനങ്ങള്‍ വേഗത്തിലും പൗരകേന്ദ്രീകൃതവുമാക്കാന്‍ എഐ സാധ്യതകള്‍ തേടും
  • നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ചെറുകിട സംരംഭങ്ങള്‍ കാര്യക്ഷമമാക്കും.

ഡേറ്റ സെന്‍ററുകളും ഡിജിറ്റല്‍ ഇന്‍ഫ്രാസ്‌ട്രക്‌ചറും

സാങ്കേതിക കേന്ദ്രമായി തങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനം കൂടുതല്‍ കരുത്തറ്റതാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ കര്‍ണാടക തുടരും. ഇതിനായി സാങ്കേതിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍-ഡേറ്റ സെന്‍റര്‍ പോലുള്ളവ- നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി നൂതനതയെ പിന്തുണയ്ക്കാനും ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്, പുതുതലമുറ ഡിജിറ്റല്‍ സേവനങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തും.

നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി ഗവേഷണങ്ങള്‍, ഹൈപ്പര്‍ സ്‌കെയില്‍ കമ്പ്യൂട്ടിങ്, ആഗോള ശേഷി കേന്ദ്രങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്താനും സര്‍ക്കാര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

നൂതനതയും സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപ് പരിസ്ഥിതിയും

  • കര്‍ണാടകയെ ഉത്തരവാദ നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിയുടെ ലോകോത്തര കേന്ദ്രമാക്കുക
  • സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപ് പരിസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തുക, ഇതിനകം തന്നെ സംസ്ഥാനത്ത് 17000 സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപ്പുകള്‍ ഉണ്ട്.
  • ഇന്ത്യയിലെയും ആഗോളതലത്തിലുമുള്ള വിപണികള്‍ക്ക് വേണ്ട നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി പരിഹാരങ്ങള്‍ വികസിപ്പിക്കാന്‍ സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപ്പുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുക
  • അക്കാദമിക്, വാണിജ്യ സര്‍ക്കാര്‍ സംവിധാനങ്ങളുമായി കൂടുതല്‍ സഹകരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക

ഗൂഗിളുമായുള്ള പങ്കാളിത്തം

ഗൂഗിളിനെ കര്‍ണാടകയുമായി കൂടുതല്‍ ആഴത്തിലുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിന് ക്ഷണിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

  1. വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യപരിരക്ഷ, കൃഷി, ചെറുകിട സംരംഭങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ മേഖലയില്‍ നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി പരിഹാരങ്ങള്‍ സൃഷ്‌ടിക്കുക,
  2. ഇന്ത്യയിലെ വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നതിന് സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപ്പുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുക
  3. നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി പഠനത്തിന് കര്‍ണാടകയിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ അവസരങ്ങളൊരുക്കുക
  4. കര്‍ണാടകയെ ഉത്തരവാദിത്ത നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിയുടെ ആഗോള പരീക്ഷണശാലയാക്കുക
  5. കര്‍ണാടകയിലെ സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതിയില്‍ ദീര്‍ഘകാല നിക്ഷേപം തുടരുക

സാങ്കേതിക-നിക്ഷേപ ദര്‍ശനം

  • രാജ്യത്തെ സോഫ്‌റ്റ്‌വെയര്‍ കയറ്റുമതിയില്‍നാല്‍പ്പത് ശതമാനവും കര്‍ണാടകയില്‍ നിന്നുമാണ്. കര്‍ണാടകയുടെ ഈ അധീശത്വം തുടരണം
  • ആഗോള കാര്യശേഷി കേന്ദ്രങ്ങളും ആര്‍ ആന്‍ഡ് ഡി സൗകര്യങ്ങളും അടക്കം സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ പാരിസ്ഥിതിക സംവിധാനം കൂടുതല്‍ വികസിപ്പിക്കണം
  • നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി നൂതനതയുടെ ആഗോള കേന്ദ്രമായി കര്‍ണാടകയെ മാറ്റിയെടുക്കണം, ഇതിനായി മെച്ചപ്പെട്ട കമ്പ്യൂട്ടിങ്, ഡേറ്റ സെന്‍ററുകള്‍, ഗവേഷണ, ഡിജിറ്റല്‍ ഇന്‍ഫ്രാസ്‌ട്രക്‌ചര്‍ എന്നിവ സൃഷ്‌ടിക്കണം.
Last Updated : July 14, 2026 at 5:28 PM IST

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VISION AND AI INITIATIVES
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