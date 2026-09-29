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ഇന്ത്യയെ വിറപ്പിച്ച് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം; വടക്ക് വരളുന്നു, തെക്കും ആൻഡമാനും മഴയില്‍ മുങ്ങുന്നു!

ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട തീവ്രന്യൂനമർദ്ദം മ്യാൻമർ തീരം തൊട്ടതോടെ ആൻഡമാൻ കടലിൽ മണിക്കൂറിൽ 70 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ വീശിയടിക്കുന്ന ശക്തമായ കാറ്റും പ്രളയസമാനമായ അന്തരീക്ഷവുമാണ് നിലവിലുള്ളതെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്

IMD rainfall forecast climate change India Andaman depression update South India rain alert
Representative Image (PTI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 29, 2026 at 8:43 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ കാലവർഷത്തിൻ്റെ സഞ്ചാരപഥം മാറിമറിയുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നാശം വിതച്ച കനത്ത മഴ പെട്ടെന്ന് ശമിച്ചപ്പോൾ, മഴയുടെ കേന്ദ്രം ഇപ്പോൾ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിലേക്കും വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും തെക്കേ ഇന്ത്യയിലേക്കും മാറിയിരിക്കുകയാണ്. നിലവില്‍ രാജ്യത്ത് കാലാവസ്ഥ പൂര്‍ണമായും താളം തെറ്റിയ നിലയിലാണെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട തീവ്രന്യൂനമർദ്ദം മ്യാൻമർ തീരം തൊട്ടതോടെ ആൻഡമാൻ കടലിൽ മണിക്കൂറിൽ 70 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ വീശിയടിക്കുന്ന ശക്തമായ കാറ്റും പ്രളയസമാനമായ അന്തരീക്ഷവുമാണ് നിലവിലുള്ളതെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. എന്നാല്‍ ഉത്തേരന്ത്യ കടുത്ത വരള്‍ച്ചയിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന സ്ഥിതിയാണുള്ളത്.

ആൻഡമാനിൽ റെഡ് അലർട്ട്; കടൽ പ്രക്ഷുബ്‌ധം

മ്യാൻമർ തീരം കടന്ന തീവ്രന്യൂനമർദ്ദം വടക്ക്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബുധനാഴ്ചയോടെ ഇത് കൂടുതൽ ദുർബലപ്പെടുമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ആഘാതം ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ, മിസോറാം, ത്രിപുര എന്നിവിടങ്ങളിൽ കനത്ത നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും ബംഗ്ലാദേശ്-മ്യാൻമർ തീരങ്ങളിലും കടൽ അതീവ പ്രക്ഷുബ്ധമായിരിക്കും. അതിനാൽ ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം വരെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ യാതൊരു കാരണവശാലും കടലിൽ പോകരുതെന്ന് ഐ.എം.ഡി കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

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മലയോര മേഖലകളിൽ ഉരുൾപൊട്ടലിനും മണ്ണൊലിപ്പിനും താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട്. ശക്തമായ കാറ്റിൽ മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീഴാനും കൃഷിനാശമുണ്ടാകാനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ റോഡ്, വ്യോമ ഗതാഗതങ്ങൾക്കും വിനോദസഞ്ചാരത്തിനും കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള തെക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മഴ തുടരും

തെക്കൻ പെനിൻസുലയിൽ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് അന്തരീക്ഷച്ചുഴികളും പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തെ കാറ്റിൻ്റെ ഗതിയും കാരണം തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ മഴ ശക്തമായി തുടരും. കേരളം, കർണാടക, തമിഴ്‌നാട്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇടിയോടുകൂടിയ ഇടത്തരം മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ ഒഡീഷ, മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കൊങ്കൺ പ്രദേശം എന്നിവിടങ്ങളിലും ശക്തമായ മഴ പെയ്യുമെന്നാണ് പ്രവചനം. ഗുജറാത്തിലും വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളായ അസം, മേഘാലയ, അരുണാചൽ പ്രദേശം എന്നിവിടങ്ങളിലും അടുത്ത 4 ദിവസം മഴ സജീവമായിരിക്കും.

ഉത്തരേന്ത്യയിൽ തെളിഞ്ഞ ആകാശം; ഡൽഹിയിൽ ചൂടുകൂടും

ഉത്തർപ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഹിമാചൽ പ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പെയ്ത അസാധാരണമായ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് ഒടുവിൽ ശമനമായി. ഹിമാചലിലെ കാൻഗ്രയിലും ധർമ്മശാലയിലും യഥാക്രമം 73 mm, 61 mm എന്നിങ്ങനെ റെക്കോഡ് മഴയാണ് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഉത്തർപ്രദേശിന് മുകളിലുണ്ടായിരുന്ന ന്യൂനമർദ്ദം ദുർബലമായതോടെ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ മഴ പെയ്യുന്നത് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു.

തലസ്ഥാനമായ ഡൽഹിയിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പൂർണമായും തെളിഞ്ഞ ആകാശമായിരിക്കും. വരണ്ട വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റ് വീശുന്നതോടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈർപ്പം കുറയുകയും പകലിലെ താപനില 33°C വരെ ഉയരുകയും ചെയ്യും.

പെയ്തിറങ്ങിയിട്ടും തീരാതെ മഴക്കമ്മി: രാജ്യം 12% പിന്നിൽ

രാജ്യത്തിൻ്റെ പലഭാഗത്തും കനത്ത മഴ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഈ വർഷത്തെ കാലവർഷത്തിൽ 12% കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ജൂൺ 1 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 28 വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് രാജ്യത്ത് ലഭിക്കേണ്ട 861.3 mm മഴയ്ക്ക് പകരം 757 mm മഴ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്.

കേരളം, കർണാടക, ബീഹാർ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും മഴക്കമ്മി നേരിടുകയാണ്. എന്നാൽ ഒഡീഷയിൽ സാധാരണ ലഭിക്കേണ്ടതിനേക്കാൾ 30% കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യത്തെ 38% ജില്ലകളിലും ആവശ്യത്തിന് മഴ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിലും രാജ്യത്ത് ഒരേസമയത്ത് വ്യത്യസ്തമായ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ തുടരുമെന്നാണ് പ്രവചനം.

മഴക്കമ്മിയില്‍ പൊറുതിമുട്ടി കേരളം

ഐ.എം.ഡി ഡാറ്റ പ്രകാരം ജൂൺ 1 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ കേരളത്തിൽ സാധാരണ ലഭിക്കേണ്ട മഴയേക്കാൾ ഏകദേശം 22% മുതൽ 27% വരെ മഴയുടെ കുറവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇടുക്കി, വയനാട് എന്നീ മലയോര ജില്ലകളിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടി നേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. വയനാട്ടിൽ 51 ശതമാനവും ഇടുക്കിയിൽ 44 ശതമാനവും മഴക്കമ്മിയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കേരളത്തിൻ്റെ പ്രധാന വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദന ഡാമുകളെല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ രണ്ട് ജില്ലകളിലെയും മഴക്കുറവ് വരും മാസങ്ങളിൽ കെ.എസ്.ഇ.ബിക്ക് വലിയ തലവേദനയാകും.

കേരളത്തിൽ മഴ കുറയാൻ പ്രധാന കാരണമായി ശാസ്ത്രജ്ഞർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ജലനിരപ്പ് ചൂടുപിടിക്കുന്ന 'എൽ നിനോ' പ്രതിഭാസത്തെയാണ്. ഇത് ഇന്ത്യൻ മൺസൂണിൻ്റെ ശക്തിയെ പൂർണ്ണമായും ചോർത്തിക്കളഞ്ഞു. കൂടാതെ, പശ്ചിമ തീരത്ത് സാധാരണ രൂപപ്പെടാറുള്ള സജീവമായ തീരദേശ ന്യൂനമർദ്ദ പാത്തികളുടെ അഭാവവും പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റിൻ്റെ വേഗത കുറഞ്ഞതും കേരളത്തിന് തിരിച്ചടിയായി.

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CLIMATE CHANGE INDIA
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