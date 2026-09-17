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സൂര്യൻ അല്ല വില്ലൻ, ഇപ്പോഴുള്ള കടുത്ത ചൂടിന് കാരണം വ്യക്തമാക്കി കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്‌ധര്‍

ഇന്ത്യയെ ചുട്ടെടുക്കുന്നത് അസാധാരണമായ അന്തരീക്ഷ ഈർപ്പം, ഇപ്പോഴത്തെ കടുത്ത ഉഷ്ണത്തിന് പിന്നിലെ ശാസ്ത്രം ഇടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി വിദഗ്ധർ.

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Representative Image (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 17, 2026 at 2:55 PM IST

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ന്യൂഡല്‍ഹി: മണ്‍സൂണ്‍ വിടവാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചൂട് കൂടിയതോടെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ കടുത്ത അസ്വസ്ഥതയിലാണ്. എന്നാൽ ഇതിന് കാരണം പുറത്തെ ഉയർന്ന താപനിലയല്ല! താപനില സാധാരണ നിലയിലാണെങ്കിലും അന്തരീക്ഷത്തിലെ അമിതമായ ഈർപ്പവും, വായുവിൻ്റെ ചലനമില്ലായ്മയുമാണ് ജനങ്ങളെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്നതെന്ന് സ്കൈമെറ്റ് വിദഗ്‌ധനായ മഹേഷ് പാലാവത് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 19 മുതൽ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ പിൻവാങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുന്നോടിയായാണ് ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം.

താപനില താരതമ്യേന മിതമായി തുടരുന്നുണ്ട്. ഉയർന്ന തോതിലുള്ള ഈർപ്പം, ചൂടേറിയ രാത്രികൾ, ശക്തമല്ലാത്ത കാറ്റ് എന്നിവ കാരണം വായുവിൽ ഭാരവും അസ്വസ്ഥതയും അനുഭവപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളതെന്നും മഹൈഷ് പാലാവത് പറഞ്ഞു. ചിലയിടങ്ങളിൽ മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഈർപ്പമുള്ള സാഹചര്യം തുടരാനാണ് സാധ്യത.

വില്ലനാകുന്ന 'ഹുമിഡിറ്റി'; കാരണങ്ങൾ ഇവയാണ്...

കാലാവസ്ഥ വിദഗ്‌ധൻ്റെ അഭിപ്രായത്തില്‍, സാധാരണയായി മൺസൂൺ പിൻവാങ്ങുന്ന സമയത്ത് കനത്ത മഴ പെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന 'മൺസൂൺ പാത്തി' ഇല്ലാതാകുന്നു. തന്മൂലം മഴ കുറയുകയും അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈർപ്പം മാത്രം അവശേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നഗരങ്ങളിലെ വൻ കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളും, രാത്രിയിലെ ചൂടും, കാറ്റിൻ്റെ വേഗത കുറഞ്ഞതുമാണ് വായുവിനെ കൂടുതൽ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നത്. അന്തരീക്ഷം ചൂടുപിടിക്കുമ്പോൾ അതിന് കൂടുതൽ ഈർപ്പം സംഭരിക്കാൻ കഴിയും. ഇത് നഗരവാസികൾക്ക് ഇരട്ടി ദുരിതമാകുന്നു.

ഉയർന്ന ഹുമിഡിറ്റിയും കാറ്റില്ലായ്മയും കാരണം അന്തരീക്ഷത്തിലെ മലിനീകരണ കണികകൾ നിലത്തോടു ചേർന്ന് തങ്ങിനിൽക്കുകയാണ്. വ്യാഴാഴ്ച ഡൽഹിയിലെ വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക (AQI) 99 മുതൽ 234 വരെ ഉയർന്ന നിലയിലായിരുന്നു (ആനന്ദ് വിഹാറിലാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന 234 രേഖപ്പെടുത്തിയത്).

മൺസൂണിനൊപ്പം എത്തുന്ന ഈർപ്പം, അടുത്തയിടെ പെയ്ത മഴ, നേരിയ കാറ്റ്, ചൂടേറിയ രാത്രികൾ, കൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ നിറഞ്ഞ നഗര അന്തരീക്ഷം എന്നിവയെല്ലാം ഒത്തുചേരുന്നതാണ് വായു ഭാരമുള്ളതും അസ്വസ്ഥത നിറഞ്ഞതുമാക്കാൻ കാരണമാകുന്നതെന്ന് മറ്റൊരു കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്‌ധനായ ഹിഷ്മി ഹുസൈൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.

"മൺസൂൺ ക്രമേണ പിൻവാങ്ങുന്നതോടെ ഈർപ്പത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയും. എന്നാൽ ഈ മാറ്റം ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് സംഭവിക്കില്ല. കാലവർഷം പിൻവാങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴും ചില കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഈർപ്പവും മഴയും നൽകുന്നത് തുടരാം. ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം സാധാരണ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളും മൺസൂൺ ചലനങ്ങളുമാണ്. എങ്കിലും, ചൂടേറിയ അന്തരീക്ഷത്തിന് കൂടുതൽ ഈർപ്പം നിലനിർത്താൻ കഴിയും, അതേസമയം നഗരവൽക്കരണം ചൂടും ഈർപ്പവും കൂടുതൽ വഷളാക്കുകയും ചെയ്യും," ഹുസൈൻ പറഞ്ഞു.

അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈർപ്പം കൂടുതലായിരിക്കുകയും കാറ്റ് കുറവായിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ഈർപ്പവും മലിനീകരണ കണങ്ങളും ഭൂമിയോട് ചേർന്ന് തങ്ങിനിൽക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതുകൊണ്ട്, സെപ്റ്റംബറിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ചൂടിന് കാരണം ഈർപ്പം, മഴ, ചൂട്, നേരിയ കാറ്റ്, നഗരവൽക്കരണം, മലിനീകരണം എന്നിവയുടെയെല്ലാം സംയോജനമാണ്.

കാലാവസ്ഥാ അപ്‌ഡേറ്റ്

വ്യാഴാഴ്ച ഡൽഹിയിലെ താപനില 28 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് അടുത്തായിരുന്നു, പരമാവധി താപനില 32 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഉയർന്നേക്കാം. വായുനിലവാരം (AQI) 99 മുതൽ 234 വരെയുള്ള അളവിൽ മോശം അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യകരമല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ആനന്ദ് വിഹാറിലാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന വായു മലിനീകരണം (AQI 234) രേഖപ്പെടുത്തിയത്, ശ്രീ അരബിന്ദോ മാർഗിൽ ഇത് 99 ആയിരുന്നു.

സ്കൈമെറ്റിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം സെപ്റ്റംബർ 24-ഓടെ പുതിയൊരു കാലാവസ്ഥാ രൂപീകരണം ഉണ്ടായേക്കാം. ഇത് ഒഡീഷ, പശ്ചിമ ബംഗാൾ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയ്ക്കും ശക്തമായ കാറ്റിനും കാരണമായേക്കാം. ഇതിനൊപ്പം പാകിസ്ഥാന് മുകളിലുള്ള ചുഴലിക്കാറ്റും മണ്‍സൂണിനെ സ്വാധീനിക്കും. ഇത് പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, ഡൽഹി, ഉത്തർപ്രദേശ്, കിഴക്കൻ ഇന്ത്യ എന്നിവടങ്ങളില്‍ ശക്തമായ മഴയ്‌ക്ക് കാരണമാകും.

അരുണാചൽ പ്രദേശ്, അസം, മേഘാലയ, ബിഹാർ, കേരളം, കൊങ്കൺ, ഗോവ, സൗത്ത് ഇന്റീരിയർ കർണാടക, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, സിക്കിം, തമിഴ്‌നാട്, പുതുച്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.

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TAGGED:

HUMIDITY
MONSOON WITHDRAWAL 2026
കാലാവസ്ഥ
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