ETV Bharat / bharat

വിൻ്റേജ് കാറിൽ ഹിമാലയൻ താഴ്‌വരയിലൂടെ ഒരു ക്ലാസിക് ഡ്രൈവ്

വിൻ്റേജ് കാറുകൾ മസൂറിയിലെ മാൾ റോഡിലേക്ക് എത്തിയപ്പോള്‍, നൂറുകണക്കിന് വിനോദസഞ്ചാരികളും നാട്ടുകാരും റോഡരികിൽ തടിച്ചുകൂടി. ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം.

VINTAGE CAR RALLY 2025 VINTAGE CARS ON THE MALL ROAD TOURISM IN THE HIMALAYAN STATES OLD CAR COLLECTION
Mercedes Benz 1958 Model in Classic Himalayan Drive 2025 Vintage Car Rally (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 5, 2025 at 7:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഷിംല: ഹിമാലയത്തിന് കീഴിലെ മസൂറി താഴ്‌വരകളിലൂടെ പഴയ വിൻ്റേജ് കാറിൽ അടിപൊളി ഒരു ഡ്രൈവ്! പഴയ കാല സിനിമാരംഗങ്ങളെ അനുസ്‌മരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ക്ലാസിക് ഹിമാലയൻ ഡ്രൈവ് 2025 വിൻ്റേജ്‌ കാറുകൾ മാൾ റോഡിന് മുന്നിലൂടെ പാഞ്ഞുപോയത്. 20 വിദേശ കാറുകളും 10 ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക് മോഡലുകളും ഉൾപ്പടെ മുപ്പത് ക്ലാസിക് കാറുകളുടെ ഘോഷയാത്ര.

1958 മേഴ്‌സിഡസ് 1801, 1970 ഫോർഡ് മസ്റ്റാങ്, മിനി കൂപ്പർ, ഫിയറ്റ്, ലാൻഡ് റോവർ, ജാഗ്വാർ തുടങ്ങി അപൂർവയിനം കാറുകള്‍ റാലിയിൽ അണിനിരന്നു. പഴയ പ്രതാപത്തിനൊട്ടും പോറൽ ഏൽക്കാതെയാണ് ഇവ റോഡിലൂടെ ചീറിപ്പാഞ്ഞത്.

VINTAGE CAR RALLY 2025 VINTAGE CARS ON THE MALL ROAD TOURISM IN THE HIMALAYAN STATES OLD CAR COLLECTION
Nissan Datsun Violet 160J GT in Vintage Car Rally In Uttarakhand Evokes Memories Of Bygone Era (ETV Bharat)

1950-60 കളിലെ രണ്ട് ഇറ്റാലിയൻ ഫിയറ്റുകൾ, രണ്ട് ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ബീറ്റിൽസ് ഉള്‍പ്പെടെ നാല് ക്ലാസിക് കാറുകളും റോഡിലിറങ്ങി. ചില ആധുനിക കാറുകളും ഇതിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ വിൻ്റേജ് കാറുകൾ മുസൂറിയിലെ മാൾ റോഡിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ, നൂറുകണക്കിന് വിനോദസഞ്ചാരികളും നാട്ടുകാരും റോഡരികിൽ കാഴ്‌ച കാണാൻ തടിച്ചുകൂടി.

VINTAGE CAR RALLY 2025 VINTAGE CARS ON THE MALL ROAD TOURISM IN THE HIMALAYAN STATES OLD CAR COLLECTION
Mini cooper Classic Himalayan Drive 2025 Vintage Car Rally (ETV Bharat)

നിരവധി വിനോദസഞ്ചാരികൾ കാറുകൾക്കൊപ്പം ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്‌തു. 1950 കളിലേയും 60 കളിലേയും കാറുകൾ വാഹനപ്രേമികള്‍ക്ക് അത്യപൂർവ കാഴ്‌ചാനുഭവം സമ്മാനിച്ചു. നവംബർ 3 ന് ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിൽ നിന്ന് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്‌ത റാലി രാംനഗർ, ഋഷികേശ് വഴിയാണ് മുസൂറിയിലെത്തിയത്. ഐടിസി ഹോട്ടൽസ് വെൽക്കം ഹോട്ടലായ ദി സാവോയിൽ പരമ്പരാഗത ആതിഥ്യമര്യാദയോടെയാണ് റാലിയൽ പങ്കെടുത്തവരെ സ്വീകരിച്ചത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ടൂറിസം വികസിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഉദ്യമത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. റാലി വിജയിപ്പിക്കാൻ ഉത്തരാഖണ്ഡ് സർക്കാർ, പ്രത്യേകിച്ച് ടൂറിസം വകുപ്പ് വലിയ പിന്തുണ നൽകിയതായും സംഘാടകൻ രാജൻ സിയാൽ വിശദീകരിച്ചു.

VINTAGE CAR RALLY 2025 VINTAGE CARS ON THE MALL ROAD TOURISM IN THE HIMALAYAN STATES OLD CAR COLLECTION
Jaguar in Vintage Car Rally In Uttarakhand Evokes Memories Of Bygone Era (ETV Bharat)

ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമുള്ള വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് ഉത്തരാഖണ്ഡിലേയും ഹിമാചൽ പ്രദേശിലേയും പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം, സംസ്‌കാരം, മികച്ച റോഡുകൾ എന്നിവ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗം കൂടിയാണ് ഇത്. വിൻ്റേജ് കാറുകളുടെ ആഘോഷം മാത്രമല്ല, പൈതൃകത്തിനും ആധുനികതയ്ക്കും ഒരുമിച്ച് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുമെന്ന സന്ദേശം കൂടിയാണ് റാലി നൽകുന്നത്.

ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ റോഡുകളിലൂടെ ഓടുന്ന ഈ കാറുകൾ നമ്മെ ചരിത്രം ഓർമ്മിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് എഴുത്തുകാരൻ ഗണേഷ് ഷൈലി പറഞ്ഞു. 1980 കളിലാണ് ടീം ഫയർ ഫോക്‌സ് ഈ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചത്. കോവിഡ്‌കാലത്താണ് റാലി സംഘടിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടത്.

VINTAGE CAR RALLY 2025 VINTAGE CARS ON THE MALL ROAD TOURISM IN THE HIMALAYAN STATES OLD CAR COLLECTION
VINTAGE CAR RALLY 2025 VINTAGE CARS ON THE MALL ROAD TOURISM IN THE HIMALAYAN STATES OLD CAR COLLECTION (ETV Bharat)

'ക്ലാസിക് ഹിമാലയൻ ഡ്രൈവ് 2025 വിൻ്റേജ് കാർ റാലി' പോലുള്ള പരിപാടികൾ വാഹനമോടിക്കുന്നതിനോടുള്ള അഭിനിവേശം നിലനിർത്തുക മാത്രമല്ല, സാഹസികതയ്ക്കും പൈതൃക ടൂറിസത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കേന്ദ്രമായി ഉത്തരാഖണ്ഡിനെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പു കൂടിയാണ്. പഴയ കാറുകൾ പരിപാലിക്കുന്നത് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുമ്പോൾ, വിൻ്റേജ് കാർ പ്രേമികൾ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും ഇത്തരം കാറുകൾ പരിപാലിക്കുകയും ഓടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ റോഡുകൾ മനോഹരമാണെന്ന് മാത്രമല്ല, സാഹസിക യാത്രകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ വഴികളാണെന്നും റാലിയിൽ പങ്കെടുത്തവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അത്തരം പരിപാടികൾ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയേയും പ്രാദേശിക ടൂറിസത്തേയും ഉത്തേജിപ്പിക്കുമെന്ന് മുംബൈയിൽ നിന്നും തൻ്റെ 1967 മോഡൽ ഫിയറ്റ് കാറുമായെത്തിയ ആള്‍ പറഞ്ഞു.

VINTAGE CAR RALLY 2025 VINTAGE CARS ON THE MALL ROAD TOURISM IN THE HIMALAYAN STATES OLD CAR COLLECTION
Participants of the Classic Himalayan Drive 2025 Vintage Car Rally (ETV Bharat)

വിൻ്റേജ് കാറുകൾ പരിപാലിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം കഠിനാധ്വാനം ആവശ്യമാണ്. അഭിനിവേശവും സമർപ്പണവുമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സാധ്യമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഈ പരിപാടി മോട്ടോറിങ് സംസ്‌കാരത്തെ സജീവമായി നിലനിർത്തുക മാത്രമല്ല, ഉത്തരാഖണ്ഡിൻ്റെ ടൂറിസത്തിനും ആതിഥ്യമര്യാദയ്ക്കും ആഗോള അംഗീകാരം നൽകുക കൂടി ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

VINTAGE CAR RALLY 2025 VINTAGE CARS ON THE MALL ROAD TOURISM IN THE HIMALAYAN STATES OLD CAR COLLECTION
Vintage cars parked outside Hotel Savoy (ETV Bharat)

'റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ഇന്ന് മുസൂറിയിൽ തങ്ങി രാവിലെ 8 മണിക്ക് കുഫ്രിയിലേക്ക് (ഹിമാചൽ പ്രദേശ്) പുറപ്പെടും. യാത്ര മാൾ റോഡ് വഴി തുടരും, അവിടെ നിന്ന് ഹിമാലയൻ മേഖലയുടെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകും. നവംബർ 10 ന് ഡൽഹിയിൽ റാലി സമാപിക്കും.

വിൻ്റേജ് കാർ റാലിയിൽ 67 വർഷം വരെ പഴക്കമുള്ള വാഹനങ്ങള്‍ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ മേഴ്‌സിഡസ്, ക്ലാസിക് ലാൻഡ് റോവർ, ടൊയോട്ട, ഡാറ്റ്‌സൺ, ഫിയറ്റ്, ജാഗ്വാർ, ഫ്രീലാൻഡർ എന്നിവയുമുണ്ടെന്ന് ഹോട്ടൽ സവായ് ജനറൽ മാനേജർ ഗൗതം വാലി പറഞ്ഞു.

VINTAGE CAR RALLY 2025 VINTAGE CARS ON THE MALL ROAD TOURISM IN THE HIMALAYAN STATES OLD CAR COLLECTION
Vintage cars parked outside Hotel Savoy (ETV Bharat)

ഈ റാലി വിൻ്റേജ് കാറുകളുടെ ആഘോഷം മാത്രമല്ല, പൈതൃകത്തിനും ആധുനികതയ്ക്കും ഒരുമിച്ച് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുമെന്ന സന്ദേശം കൂടിയാണ്. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ റോഡുകളിലൂടെ ഓടുന്ന ഈ കാറുകൾ നമ്മെ ചരിത്രം ഓർമ്മിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നും ഗണേഷ് ഷൈലി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ALSO READ: കുളു ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്; സന്ദര്‍ശിച്ചത് 3.538 ദശലക്ഷം വിനോദസഞ്ചാരികള്‍, 2024 ലെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്

TAGGED:

VINTAGE CAR RALLY 2025
VINTAGE CARS ON THE MALL ROAD
TOURISM IN THE HIMALAYAN STATES
OLD CAR COLLECTION
MUSSOORIE VINTAGE CAR RALLY 2025

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

'ദിസ് ടൈം ഫോർ ഇന്ത്യ'..! മൂന്നാം മൂഴത്തില്‍ പി​ഴ​ക്കാതെ, ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇതാ..

ബലാബലം, ത്രിശങ്കു, തൂക്കുഭരണം, എല്ലാം തീര്‍ക്കുമോ പുത്തന്‍ വാര്‍ഡുകള്‍; പുതുതായെത്തിയത് 1501 വാർഡുകള്‍

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2025: കനല്‍ ഒരു തരി; ദിവ്യ ഗൗതം-ഇടത് പാര്‍ട്ടിയിലെ ഏക വനിതാ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി, സുശാന്ത് രജപുതുമായി ബന്ധം അറിയാം

പിഎം ശ്രീ ഫണ്ട് വേണ്ട, കേരളം കേന്ദ്രത്തോട് ചോദിക്കുന്ന എസ്‌എസ്‌കെ ഫണ്ട് എന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.