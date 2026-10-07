നടുറോഡിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിക്ക് വെടിയേറ്റു; ലക്ഷ്യം മറ്റൊരാളെന്ന് പൊലീസ്
മുഖംമൂടി ധരിച്ചെത്തിയ രണ്ട് പേർ ബൈക്കിൽ പിന്തുടർന്ന് രണ്ട് തവണ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു.
Published : October 7, 2026 at 6:08 PM IST
കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഖരഗ്പൂർ നഗരത്തിൽ നടുറോഡിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിക്ക് വെടിയേറ്റു. അക്ഷയ് ജാ എന്ന കൗമാരക്കാരൻ്റെ നെഞ്ചിൻ്റെ ഇടതുഭാഗത്താണ് വെടിയേറ്റത്. ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ കുട്ടിയെ അടിയന്തരമായി കൊൽക്കത്തയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. പകൽ സമയങ്ങളിൽ പോലും ജനവാസ മേഖലകളിൽ നടക്കുന്ന ഇത്തരം അക്രമങ്ങൾ പ്രദേശത്ത് വലിയ ഭീതിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ആക്രമണത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലവും കൗൺസിലറുടെ വെളിപ്പെടുത്തലും
പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഖരഗ്പൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ 21-ാം വാർഡ് കൗൺസിലർ ഡി. വസന്തി നൽകിയ വിവരപ്രകാരം, രാവിലെ 11 മണിയോടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികളായ അക്ഷയ് ജായും സുഹൃത്ത് സാഗർ കുമാറും ചേർന്ന് പഴയ സെറ്റിൽമെൻ്റ് ഏരിയയിലെ ഗീതാഞ്ജലി ഹാളിന് സമീപം സ്കൂട്ടറിൽ കറങ്ങാൻ ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് മുഖംമൂടി ധരിച്ചെത്തിയ രണ്ട് പേർ ബൈക്കിൽ ഇവരെ പിന്തുടർന്ന് രണ്ട് തവണ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യ വെടിയുണ്ട ലക്ഷ്യം തെറ്റിപ്പോയെങ്കിലും, രണ്ടാമത്തെ വെടി അക്ഷയുടെ നെഞ്ചിൽ തുളച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. "ഈ കുട്ടി ആയിരുന്നില്ല അക്രമികളുടെ ലക്ഷ്യം; ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സാഗർ കുമാറിനെയാണ് അവർ ലക്ഷ്യമിട്ടത്. എന്നാൽ വെടി കൊണ്ടത് അക്ഷയ്ക്കാണ്," വാർഡ് കൗൺസിലർ ഡി. വസന്തി പറഞ്ഞു.
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കൊല്ലപ്പെട്ട സാഗറിൻ്റെ പിതാവ് പ്രസാദും ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വെടിയേറ്റു മരിച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ തുടർച്ചയെന്നോണം ഇപ്പോൾ മകനെയും ലക്ഷ്യമിട്ടതാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. എന്നാൽ അക്ഷയ്ക്കാണ് വെടിയേറ്റത്. സ്കൂട്ടറിൽ നിന്ന് താഴെ വീണ കുട്ടിയെ നാട്ടുകാരാണ് ആദ്യം ഖരഗ്പൂർ റെയിൽവേ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്. പിന്നീട് നില വഷളായതിനെ തുടർന്ന് കൊൽക്കത്തയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.
പൊലീസിൻ്റെ അന്വേഷണ പുരോഗതി
സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പശ്ചിമ ബംഗാൾ പശ്ചിമ മേദിനിപൂർ സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പൊലീസ് പപിയ സുൽത്താന പ്രതികരിച്ചു. പ്രദേശത്ത് വെടിവയ്പ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച അവർ, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പിന്നീട് പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കുവെക്കാമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. അക്രമികൾ സഞ്ചരിച്ച മോട്ടോർ സൈക്കിളിന് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രദേശത്തെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെട്ട വഴി കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഖരഗ്പൂർ ടൗൺ പൊലീസ്. കൂടാതെ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സാഗറിനെയും ദൃക്സാക്ഷികളെയും പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്.
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