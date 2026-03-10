കണ്ണുതുറപ്പിച്ചത് പത്ത് വയസുകാരി; വിഗ്രഹമല്ല ഇത് ചരിത്രം, കണ്ടെത്തിയത് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള വീരശില!
കല്ലിലെ കൊത്തുപണികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ച ലക്ഷ്മി അത് ഒരു ദേവതയല്ല, മറിച്ച് ഇതിഹാസ രാജ്ഞി ബേലവാഡി മല്ലമ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു യുദ്ധരംഗം ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്ര ശിലയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.
ബെംഗളൂരു: സ്ഥിരമായി പ്രാർത്ഥ നടത്തുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളിൽ ചിലത് ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഒരു സ്മാരക ശിലയാണെങ്കിലോ? കർണാടകയിലെ ബെലഗാവിലാണ് അത്തരമൊരു സംഭവം നടന്നത്. പതിവായി ആരാധിച്ചിരുന്ന വിഗ്രഹം നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള വീരശിൽപം ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ചരിത്രകാരന്മാരുടെയും ഗ്രാമവാസികളേയും ഞെട്ടിച്ച് കൊണ്ട് അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ ലക്ഷ്മി പ്രകാശ് ഹംബിയാണ് ഈ വീരശിൽപം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ബെലഗാവി ജില്ലയിലെ ബെയ്ൽഹോങ്കൽ താലൂക്കിലെ മല്ലമ്മന ബേലവാടി ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം.
ബേലവാഡിയിലെ ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തുള്ള കല്ല് ശനി ദേവൻ്റെ വിഗ്രഹമായാണ് നാട്ടുകാർ ആരാധിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ, കല്ലിലെ കൊത്തുപണികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ച ലക്ഷ്മി അത് ഒരു ദേവതയല്ല, മറിച്ച് ഇതിഹാസ രാജ്ഞി ബേലവാഡി മല്ലമ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു യുദ്ധരംഗം ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്ര ശിലയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ഇതിനായി സഹായം ചോദിച്ചത് സ്വന്തം പിതാവായ പ്രകാശ് ഹംബിയോട് തന്നെയാണ്.
പതിവായി ക്ഷേത്രത്തിൽ വരാറുള്ള ലക്ഷ്മി വിഗ്രഹത്തിലെ കൊത്തുപണികൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ, അത് കന്നുകാലികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു യോദ്ധാവിനോട് സാമ്യമുള്ള ചിത്രമാണ് എന്ന് മനസിലാക്കി. തൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് അവൾ പിതാവ് പ്രകാശ് ഹംബിയോട് പറയുകയും കന്നുകാലികളെ രക്ഷിക്കാൻ ശത്രുക്കളുമായി പോരാടുന്ന ബെലവാഡിയുടെ ഇതിഹാസ രാജ്ഞി മല്ലമ്മയെയാണ് ഈ കൊത്തുപണി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതെന്ന് മനസിലാക്കുകയും ചെയ്തു. അവളുടെ പിതാവും ഗ്രാമത്തിലെ മുതിർന്നവരും കല്ല് കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ, അത് പ്രദേശത്തിൻ്റെ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീരശിലയാണെന്ന് മനസിലായി.
ശിവാജി മഹാരാജിൻ്റെ സൈന്യം കന്നുകാലികളെ പിടിച്ചെടുത്ത ശേഷം അവർക്കെതിരെ പോരാടിയ വീര റാണി ബെലവാഡി മല്ലമ്മയുടെ ധീരതയെക്കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ വീട്ടിൽ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ലക്ഷ്മി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. കഥ അനുസരിച്ച്, രാജ്ഞി ശത്രുസൈന്യത്തെ നേരിടുകയും കന്നുകാലികളെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. “ആഞ്ജനേയ ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു കല്ല് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു, ആ കഥകളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന രംഗങ്ങളുമായി സാമ്യമുള്ളതായിരുന്നു അത്. ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിനോട് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. അദ്ദേഹം ഗ്രാമത്തിലെ മുതിർന്നവരെ വിളിച്ച് അത് കാണിച്ചുകൊടുത്തപ്പോൾ, എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലായി” ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു. ഭാവി തലമുറകൾക്ക് ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ കല്ല് സംരക്ഷിക്കണമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പെൺകുട്ടി പതിനൊന്ന് ദിവസമായി പതിവായി ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കാറുണ്ടെന്നും ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം കല്ലിൽ പ്രാർത്ഥന നടത്തുമായിരുന്നുവെന്നും ക്ഷേത്ര പൂജാരി ബാലമ്മ പൂജാരി പറഞ്ഞു. “വർഷങ്ങളായി ഗ്രാമത്തിലെ ആളുകൾ കല്ലിൻ്റെ ഉത്ഭവത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ ആരാധിച്ചു. അത് ഒരു വീരശിലയാണെന്ന് ഞങ്ങളാരും കരുതിയിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ലക്ഷ്മി അത് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിരീക്ഷിക്കുകയും അത് തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു” പൂജാരി പറഞ്ഞു. ജോഗാമ്മ എന്ന സ്ത്രീ പ്രകാശ് ഹംബിയോട് മകൾ പതിനൊന്ന് ദിവസം ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ചാൽ ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു.
ആ ഉപദേശം പിന്തുടർന്ന്, ലക്ഷ്മി അമ്മയോടും സഹോദരനോടും ഒപ്പം പതിവായി ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം പ്രകാശ് അവളെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ, ലക്ഷ്മി കല്ലിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടി അത് രാജ്ഞി മല്ലമ്മ ശത്രുക്കളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതും കന്നുകാലികളെ രക്ഷിക്കുന്നതും ചിത്രീകരിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. തുടക്കത്തിൽ, അത് ശനി ദേവൻ്റെ വിഗ്രഹമാണെന്ന് ആണ് പ്രകാശും വിശ്വസിച്ചത്. എന്നാൽ ലക്ഷ്മി നിർബന്ധിക്കുകയും കൊത്തുപണികൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കാണിക്കുകയും ചെയ്തു.
“ഞാൻ സൂക്ഷ്മമായി നോക്കിയപ്പോൾ, അവൾ പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കാമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞങ്ങൾ ഗ്രാമത്തിലെ മൂപ്പന്മാരെ വിളിച്ചു, അത് ബേലവാഡി മല്ലമ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാമെന്ന് അവർക്കും തോന്നി. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ കല്ല് വൃത്തിയാക്കി ശരിയായി സ്ഥാപിച്ചു” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഗ്രാമത്തിലെ പഴയ ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിലാണ് കല്ല് ആദ്യം സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് മുൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ചന്ദ്രശേഖർ കരിമാണി പറഞ്ഞു.
“പുതിയ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാൻ പഴയ ക്ഷേത്രം പൊളിച്ചുമാറ്റിയപ്പോൾ, ഈ കല്ല് പുറത്തേക്ക് മാറ്റി. അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലായില്ല. അതിൽ കന്നുകാലികളുടെ ചിത്രം ലക്ഷ്മി ശ്രദ്ധിക്കുകയും പിതാവിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഗ്രാമത്തിലെ മൂപ്പന്മാർ ഒത്തുകൂടി അത് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രദേശത്തെ കന്നുകാലികളെ കൊണ്ടുപോയതിന് ശേഷം മല്ലമ്മ മറാത്തക്കാർക്കെതിരെ പോരാടിയതായി ചരിത്രരേഖകളിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കല്ലിലെ കൊത്തുപണികൾ അത്തരമൊരു യുദ്ധരംഗം ചിത്രീകരിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു. കല്ലിനെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി ഗ്രാമം വിദഗ്ധരുമായി കൂടിയാലോചിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായി കരിമണി പറഞ്ഞു. പ്രദേശത്ത് കൂടുതൽ അത്തരം കല്ലുകൾ കണ്ടെത്തിയാൽ, ബേലവാഡി മല്ലമ്മയെയും പ്രദേശത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി അവ ഒരു ചെറിയ മ്യൂസിയത്തിൽ സംരക്ഷിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു.
